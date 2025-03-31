Интересно, как мои мужики ай-тишники воспримут дресс-код с телесными колготами...
10+ историй о том, как дресс-код сделал из работы театр абсурда
Дресс-код — это не просто форма, это часто поле боя. За комфорт, за индивидуальность, за здравый смысл, в конце концов. Кто-то отстаивает право на теплые ботинки в минус двадцать, кто-то — на яркие носки среди корпоративной серости, а кто-то оказывается «слишком заметным», даже когда просто стоит у кассы. Эти истории — про то, как одежда на работе может сказать больше, чем слова.
- Перед устройством в столовую на заводе бухгалтером-калькулятором спросила, есть ли дресс-код. Ответили: «Нет». Логично — сижу за компьютером, клиентов не вижу.
Но так случилось, что в феврале в жуткие морозы повара потеряли магнитный ключ от двери, через которую шла приемка товара. Подперли ее кирпичом, чтобы не закрывалась. Из-за этого во всей кухне и офисе стало дуть по ногам нещадно. И я в свитере, жилете, джинсах и зимних ботах — сижу, мерзну. Заходит гендир, видит меня и начинает орать, что я обязана быть в костюме, в 20 den колготках и на каблуках (ага, по плитке!). Я просто молча написала заявление. Позже выяснилось, что кроме финдиректора все там слегка невменяемы: кадровик кричала, что я «подвожу» компанию, технолог без предупреждения скинула инвентаризацию, главбух хотела подставить, а гендир продолжала докапываться до внешнего вида. Ушла, не жалея. Сейчас работаю там, где дресс-кода нет, можно удаленно, и главное — без маразма. © Оксана Трифоненко
- Работал админом биллинга, спокойно ходил в джинсах и футболке — меня ж все равно никто, кроме компьютеров, не видит. Но вот приходит новая руководительница и заявляет: «Ходи в костюме». Спрашиваю: «А зачем? Меня ж никто не видит». Она: «Я вижу». © Андрей Севастьянов
- Знакомая работала в банке. По дресс-коду — белая рубашка, черная юбка и обязательно телесные колготки. Но у нее были комплексы из-за сосудистых сеточек на ногах. Написала письмо в главный офис, описала проблему и попросила разрешения носить черные плотные колготки. Разрешили. © Мама дорогая / ADME
- Я как-то работала в компании, где буквально придумали новый дресс-код специально из-за меня. У меня большая грудь и пышные бедра — даже если я не стараюсь как-то выделиться, фигура все равно бросается в глаза. В итоге всех обязали носить мешковатые футболки и свободные джинсы, лишь бы не было ни намека на «откровенность». Это было по-настоящему абсурдно. © emmascarlett899 / Reddit
- Шеф — человек смурной и однажды ввел дресс-код: только черное и белое. А у нас в офисе есть девчонка, которая три года ходила «а-ля попугай». Все с нетерпением ждали, в чем она придет на следующий день. И вот она заходит: черные завышенные брюки, черная футболка с белым черепом на всю грудь, на шее цепи, макияж соответствующий. Шеф ей сделал замечание, но она уверенно отстояла — цветовая гамма соблюдена. С тех пор ходит, как хочет, а шеф больше не спорит и, кажется, даже доволен. © Не все поймут / VK
- Работаю в школе, дети меня любят. Но также я — молодая женщина в разводе. Люблю красивое и дорогое белье, особенно чулки. На работе, конечно, дресс-код. Как-то в любимом магазине белья столкнулась с мамой одной из учениц. С тех пор она смотрит на меня как на исчадие ада, следит за моими соцсетями и, похоже, готова обвинить во всех смертных грехах. Подумываю уволиться... © Подслушано / Ideer
Когда учительница стала рассказывать про свой развод и любовь к дорогому белью, я испугалась, что она перед старшеклассниками так вырядилась
- Проработала в библиотеке пять лет. Дресс-кода не было, но я всегда носила одежду с длинным рукавом — скрывала татуировку на предплечье, обычный орнамент. Как-то во время обеспыливания фонда закатала рукава... и вскоре меня уволили, назвав исчадием ада. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе нет дресс-кода, начальник говорит: «Хоть без одежды, лишь бы хорошо работали». Удобно, в основном все в джинсах и толстовках. Но одна мадам особо выделилась, она приходит... в пижаме! Именно. Приходит, переодевается, сидит с пучком и какао и работает. С клиентами мы общаемся только по переписке, вопросов не возникает. А недавно вывели статистику работоспособности. У нее выше всех премия. «Работа для меня — второй дом», — говорит она. Завидую ее раскрепощенности. © Подслушано / Ideer
- Мама работала бухгалтером. Как-то ударила директору в голову блажь: нельзя женщинам ходить с распущенными волосами по офису. На вопрос, что делать тем, у кого каре, он отмахнулся — придумайте что-то. Они всем отделом и придумали... Пришли с кучей хвостиков, перевязанных детскими разноцветными резинками. Ошибку свою директор понял.
- Работаю в крупной, уважаемой компании с жестким дресс-кодом: костюмы, галстуки, строго определённые фасоны и цвета — все прописано в контракте. Кроме... носков. Про них забыли. Так что принципиально ношу яркие носки с диснеевскими принтами. Мне 34, я замдиректора по юридическим вопросам. © Подслушано / Ideer
- После декрета я так и не смогла вернуться к каблукам и шпилькам — кеды и кроссовки стали моими лучшими друзьями. Одна коллега все время делала замечания: мол, «ты же женщина, должна быть женственной!» (при том что у нас никогда не было дресс-кода). Прошло время, и вот уже она сама вернулась из декрета — в кроссах. Ее первая фраза была: «Да, Катюха, как же ты была права». © Мамдаринка / VK
- В конце 80-х я подрабатывал на автозаправке, принадлежавшей международной компании. Форма для сотрудников включала в себя галстук. Причем не бабочка, не клипса, а самый настоящий длинный галстук. Хозяином заправки был механик. Он категорически запретил нам носить галстуки, потому что если ты наклонился под капот проверить масло, а в этот момент сработает ремень — галстук может стать петлёй. Компания отправляла «тайных покупателей», которые проверяли нас по куче параметров. За высокие баллы полагались премии, но из-за отсутствия галстуков мы никогда не набирали 100%. Хозяин говорил: «Если только из-за галстука снизят оценку — не беда, я из своего кармана добавлю, сколько надо.» И он всегда сдерживал слово. Точные суммы уже не помню, но они были довольно щедрыми. © VH5150OU812 / Reddit
- Работала я как-то обойщиком на мебельной фабрике. И однажды директор притащил иностранцев — надеялся на инвестиции. И что же они видят? Вдоль прохода на ребро стоят заготовки для кресел, а на одной из них сижу я — в итальянских сапогах, драном сатиновом халате на двух пуговицах, с дрелью в руках, сосредоточенно сверлю отверстия. Головы не поднимаю, работаю. Судя по всему, мой внешний вид настолько поразил гостей, что «совместное предприятие» так и не состоялось. © Взгляд с балкона / Яндекс.Дзен
- Выходила из декрета, и нужно было пройти все формальности по восстановлению в штат. Было лето, жара, и надевать узкую юбку с блузкой совершенно не хотелось. Я выбрала строгое тёмное платье из лёгкой ткани: классический крой, длинный рукав, длина чуть ниже колена, ненавязчивый рисунок. Вроде бы все прилично. Поднимаюсь на лифте, выхожу на нужном этаже — и вижу, как идущие навстречу люди (все в масках, лиц не видно) при виде меня начинают резко улыбаться, здороваться, двери открывать. Я в легком шоке: с чего вдруг такая гиперлюбезность? На следующий день мне тихо шепнули: «У нас в платьях ходит только топ-менеджмент». Что ж, а начиналось все так невинно.© Марграрита Переверзева / Яндекс.Дзен
- Работал архитектором в строительной компании. Дресс-код — темный низ, пиджак, галстук необязателен. Поехал на новый объект делать замеры и вернулся оттуда, как черт из табакерки — грязный с головы до пят. А работать еще полдня. На следующий день пришел в джинсах и рубашке. Через неделю уволился. © Галайда В. / Яндекс.Дзен
Комментарии
Роба и каска для объектов: нет, не слышали. Полезу в пиджаке и запонках.
В последней истории человек очень странный. Можно брать рабочую одежду и переодеваться перед замерами.
По поводу совместного предприятия: у аффтара такое завышенное чсв! Ага, только его штиблеты решат, будут люди вкладываться в не его предприятие, а не фин показатели и бизнес план
Для тех, кто придумал дресс-коды, есть специальный котёл с расплавленным капроном, над которым их вешают нa галстуках.