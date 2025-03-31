10+ историй о том, как дресс-код сделал из работы театр абсурда

Одежда — лишь оболочка, но почему-то именно за нее мы чаще всего получаем замечания, предвзятые взгляды и даже увольнения. Хорошо, что есть и другие примеры — где здравый смысл все же побеждает. Потому что важнее всего не фасон и цвет, а то, как человек делает свою работу.