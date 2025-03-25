20+ историй про коллег, которые на юморных подкастах можно рассказывать

Офис дело тонкое. Работала с довольно молодым коллективом, самой старшей не больше 35. А работа такая, что ежедневно нужно было выезжать на служебной машине в отдаленные районы, целый день там работать, и к вечеру обратно врзвращаться. Разумеется, мы делали это по очереди. А тут к нам просится новенькая, дама за 50. Дескать, на все готова, все делать буду! Мы так начальство и предупредили, у нас все равны! Взяли, работаем. И тут ее очередь выезжать, а она нам : - Я же самая старшая, в уважение к моему возрасту, может, вы мне позволите не ездить, а тут работать? Все малость растерялись, только я сразу на место поставила:- Условие было, что возраст не помеха, делаете всё. Либо на выход, испытательный срок не прошли! Поехала, как миленькая.