20+ историй про коллег, которые на юморных подкастах можно рассказывать
С какими только людьми нас жизнь не сводит! Можно увидеть эксцентричного человека на улице, пройти мимо и забыть. Но на рабочем месте от таких ни спрятаться, ни скрыться. Приходится впускать в свою жизнь чуточку безумия, которое распространяют вокруг себя некоторые кадры.
- Один парниша проснулся, оделся, простоял в пробке полчаса и проработал полдня. А потом проснулся и понял, что опоздал на работу на два часа. Позвонил и объяснил супервайзеру, что случилось. Тот немного помолчал, а потом вздохнул: «Ну ладно, давай быстро сюда». © krazul88 / Reddit
- Арендовали под офис двушку на первом этаже жилого дома. Сидим как-то с коллегами и чуем запах газа. Прошлись по всем углам. Запах шел из кабинета, где раньше кухня была. В панике вызываем аварийку. Те прилетают и жильцов эвакуируют. Ходят по офису с каким-то аппаратом. И выясняется, что у нас даже трубы газовой нет, и утечки быть не может. Весь дом обошли и проверили. Оказалось, что наша коллега в том кабинете капусту тушеную на обед ела. © Ekaterina Filippova / ADME
- Я установил программу, которая позволяла отправлять на компьютер моего коллеги сообщения об ошибках с произвольным текстом. Время от времени я отправлял различные предупреждения, такие как «Ошибка 404» или «Ошибка синхронизации». А первого апреля мой коллега получил сообщение следующего содержания: «Экран монитора заражен. Пожалуйста, отойдите на расстояние не меньше метра!» Как же я веселился, когда коллега стоял и тыкал в монитор шваброй издалека! Палата № 6 / VK
- Есть у меня женщина на работе. Замужем, двое детей и бесконечная история о гулящем муже. Любит, не хочет отпускать. Во всем виноваты женщины. Мы с коллегами заставляли ее за ум взяться — куда там! Сижу, значит, работаю. Она просит мой телефон на пару минут. Зачем, мол, спрашиваю. А она мне: «Тут одна меня заблокировала. Хочу посмотреть, когда была в сети. Мой в ватсапе зависал». Отказал ей, а она фыркнула и ушла нервно пить чай. Пошла продумывать страшный план мести любовнице. © IvanBrk / Pikabu
- Прислали к нам одного парня для выполнения кое-какого задания. Спустя время он уведомил менеджера, что все сделано. Когда она пришла, чтобы проверить, все оказалось неправильно. Она попросила объясниться, а он ответил: «Вы сказали мне просто выполнить работу. О том, что это должно быть хорошо, речи не было». У меня просто отвисла челюсть. © fortuitous_music / Reddit
- Коллега всячески подбивал ко мне клинья. Я работала официанткой, а он подрабатывал на кухне. Однажды принес на работу свою старую школьную футболку и отдал мне. Сказал, что хочет, чтобы она осталась у меня. А потом всем говорил, что я его «женушка». Много раз просила так не делать. К счастью, я там недолго проработала. © Charissa Enget / Quora
- У приятеля небольшая конторка. Заходит как-то к нему незнакомец и протягивает документы на подпись. Приятель спрашивает, мол, вы кто. Тот отвечает, что работает тут. Проверили — действительно. А на следующий день странный сотрудник как сквозь землю провалился! Пропали записи из бухгалтерии, отдела кадров. Вот только мой друг продолжает помнить тот день с его участием. Самое забавное, что дома он рассказал эту историю жене. И она все помнит! © KOCMOHABT.007 / Pikabu
- Купила шоколадного цвета сумку с зелеными вставками. Не очень популярное сочетание, правда? Облазила все в поисках — их продавали единицы. Через три дня на работу приходит девочка с такой же. Я подумала, что это совпадение. Потом купила теплую коричнево-белую рубашку. Через неделю она приходит в такой же. Думала, что накручиваю себя, пока эта коллега не спросила, какой краской для волос я пользуюсь. Тут уже я не выдержала и спросила прямо, не кажется ли ей, что она меня копирует. А она ответила: «Подумаешь! У нас просто вкусы похожи. Эти вещи совсем не эксклюзив». Коллеги тоже говорят, что это странно. Зачем она так делает? © Карамель / VK
Но жена помнит только рассказ мужа, а не сам факт того, что этот человек был. А мужа может быть шизофрения.
- В аптеку на замену пришла женщина. У ее кассы начала плакать бабуля, мол, случайно выкинула таблетки. Ну она и отдала их даром. Говорю, что так нельзя. Новенькая в крик: «Да я кому и сколько хочу!» Потом мы узнали, что пару лет назад она владела собственным фармацевтическим бизнесом в несколько аптек. И да, такие аттракционы неслыханной щедрости проводила нередко. Но дело не пошло. Неудивительно! Теперь она трудится в качестве наемного работника, а замашки те же. Жизнь не учит ничему! © Yagusy / Pikabu
- В офисе было тихо и спокойно, так как это был выходной день. Ко мне подошла новая сотрудница. Она была явно расстроена и чуть ли не плакала, рассказывая, что у нее украли куртку. Мы вместе подошли к вешалкам, но ее там не было. Я подумала, что это странно. В нашем маленьком офисе все друг друга знают, да и людей не так много — кому нужно воровать? Оказалось, что она просто повесила куртку наизнанку, поэтому и не смогла ее узнать. © Карамель / VK
- У меня на работе была сотрудница. Она для своего любимого прямо за рабочим столом перетирала руками свежий хлеб и посыпала его солью. Весь стол и пол в этом всем. А однажды приходим — запах какой-то. Эта дамочка трусы сушила на системном блоке! Мы в крик, а она невинно выдала, что перед работой плавала в озере. © Каролина Бовизаж / ADME
- У нас в офисе был один парень. Купил чихуахуа и везде ее с собой таскал. Приносил с собой в сумочке и подкармливал все время. Во время обеда на машине отъезжал с ней немного и позволял сходить в туалет. А другой сотрудник собирал коллекцию плюшевых мишек. Во время работы болтал с ними. © robaticus / Reddit
Не поняла, каким образом женщина перетирала хлеб для любимого.
- У нас была ситуация: взяли барышню на полставки, с условием, что она в дополнение к основной работе будет письма на почту отвозить. Она каждое утро появлялась на работе на час позже всех, ибо «на почте была». Через пару месяцев что-то искали и залезли в ее шкаф. А там аккуратными кучками лежат все эти письма. Пришлось расстаться с такой «прекрасной» сотрудницей. © Тревожное Пирожное / ADME
- К нам устроился 75-летний пенсионер. Заявил, что ему дома скучно. Устроился на работу, которая предполагала высокую физическую нагрузку, постоянные поездки и общение с клиентами. Уже на второй день работы этот старик стал ворчать из-за многочисленных телефонных звонков и жаловаться, что не может позавтракать за рабочим столом. У нас так нельзя. На четвертый день он сдался: ворвался в кабинет управляющей и швырнул в нее ключи с криками: «Я увольняюсь! Можешь сама занять эту должность!» Оказывается, он думал, что будет сидеть на работе и расслабляться, потому что он уже в возрасте. Самое интересное, что через год этот мужчина попросился обратно к нам. © Deena Jones / Quora
- У нас работала одна девушка, которая всегда жаловалась на своего парня. Приходила и такая, мол, мы опять ругались всю ночь. Через пару часов подходила ко мне и говорила, что закончила работу и хочет домой. Я не разрешала уходить. Вообще не понимала, как можно было справиться со всеми ее заданиями. После очередного ее запроса уйти пораньше, отстранила ее от должности. А она вернулась в кабинет и продолжила работать. Говорю: «Тебе нужно было собрать вещи» А она: «У меня же еще есть 2 недели?» Сказала ей, что сразу. Девушка нас покинула, а после себя оставила кучу недоделанной работы, которую копила в ящичках. © Pamela J Coy-Perry / Quora
- Запланировали пообедать все вместе в общей комнате. Одна коллега сказала, что задерживается на 20 минут, потому что не успевает допечь обещанное печенье. Даже отправила фотографию того, как сильно она трудится. Менеджер разозлился, ведь только утром видел пост в соцсети, где она безмятежно гуляет с собакой — свободное время было. Короче, она опоздала на час на смену. Но в ее защиту, печеньки были огонь. © frenchmeister / Reddit
- Есть на работе один парень по прозвищу «ниндзя». Любит подкрадываться к коллегам, чтобы проверить, когда они его заметят. Дальше — больше. Вроде сидит за своим столом, а как немного отвлечешься — его уже нет. Клянусь, он умеет телепортироваться! © russketeer34 / Reddit
- Был у меня шеф, большой человек в плане роста и комплекции. Разговаривали мы как-то с ним, а он в это время ручку уронил, наклонился, чтобы поднять, и начал терять равновесие, падая вперед. Чтобы не упасть, ему пришлось семенить ногами в мою сторону. Но мой шеф нашел выход из ситуации! Начал кричать: «Забодаю-забодаю». Как представлю, как все это выглядело со стороны, так истерика начинается. © Солнышко пушистая / ADME
- У меня была коллега, которая не могла заставить себя приходить на работу вовремя. Все начинали работу в восемь. А для нее было обычным делом появиться на полчаса или час позже. Она просто компенсировала свое время, оставаясь после пяти. А прикол в том, что она получила повышение. Я не могла в это поверить! Не было никаких собеседований на эту должность, просто подали ей на блюдечке с голубой каемочкой. А все потому, что она училась с сыновьями владельца компании. © Marcella Majors / Quora
- В моем офисе есть два женских туалета: один отдельный, а другой — общий, с кабинками. Одна моя коллега отказывается пользоваться общим туалетом. В принципе, ее право. Но есть одно но. Когда тот отдельный туалет кем-то занят, она стоит под дверью и дергает ручку каждые 30 секунд. И так до тех пор, пока человек не выйдет. © 99dalmatianpups / Reddit
- Работал в страховой компании. Там был тихий парень, который никогда не разговаривал. Кроме первого дня, когда заявил всем, что снимался в каком-то фильме про зомби в массовке. После этого ни слова. Мы с ним как-то ехали вместе по работе часов восемь в молчании. Иногда он просто расхаживал по офису с пустой папкой. Чел! Это реальная жизнь, а не фильм про зомби! © katelusive / Reddit
- Был у нас один любитель обниматься. Объяснила ему, что со мной так нельзя. В следующий раз он меня приобнял уже при увольнении. Я милостиво разрешила. Приятный был человек в остальном. © Dedee / ADME
- У меня есть коллега, которая абсолютно ничего не делает по работе. Сидит целыми днями в телефоне, а в перерывах рассказывает, что для нее должно делать начальство: и отпуск должны летом всегда давать, и категории повышать. При этом постоянно громко вздыхает «О, госпади-и-и!». Еще она периодически спрашивает, включить ли свет. Видимо, в этом ее миссия. Пришлось на выключателе прилепить бумажку «не клацать». © Катерина / ADME
- Каждое утро мой коллега громко хлебал свой кофе в течение целой минуты, а потом издавал удовлетворенное «А-а-а!». Это как оказаться в сцене из ситкома на постоянном повторе. © Fast-Profession-1601 / Reddit
- У меня была коллега, которая купила мне кошку, не спросив. Просто недавно моя кошка умерла. Когда я сказала ей, что сейчас не готова завести питомца, она спросила: «Ну и что мне делать с этой кошкой?» © DistributionOk41** / Reddit
- У нас работал один пожилой мужчина. За 25 лет работы он столько фотографий с поездок в отпуск накопил! Ходил и всем показывал. Нападал на любого, кто согласится залипнуть с ним в его альбом. Однажды остановил меня во время перерыва и заставил смотреть снимки из Венеции. Я заметил одну вещь — на каждом снимке был только он! Путешествует везде один. © Unknown author / Reddit
- Обучал новых техников работе на станках. Все должны были носить рабочие халаты. Я заметил, что новый сотрудник постоянно ел маленькие шоколадные конфетки, доставая их из кармана пинцетом. А еда у нас там запрещена. Попросил его перестать. Он никак не отреагировал. Снова попросил — не послушал. Сказал, чтобы оставил в своем шкафчике. Согласился. А чуть позднее его снова застукали за этим делом. Короче, испытательный срок не прошел. © squirrel-phone / Reddit
А тут можно почитать еще забавных историй, связанных с рабочими моментами.
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Комментарии
Я заметил одну вещь — на каждом снимке был только он! Путешествует везде один - или его снимает тот, кто с ним ездит, например. У меня на фото муж, ребёнок и окружающий мир, сама фотографироваться не люблю, но это не значит, что моя семья ездит в отпуск без меня
Дама, которая на час позже и задерживается вполне может иметь договореность с начальством о таком графике. Я, например, приезжаю на час раньше на работу и на час раньше ухожу, потому что нужно забрать ребёнка из садика и иначе я не успеваю. Начальство всё устраивает.
Офис дело тонкое. Работала с довольно молодым коллективом, самой старшей не больше 35. А работа такая, что ежедневно нужно было выезжать на служебной машине в отдаленные районы, целый день там работать, и к вечеру обратно врзвращаться. Разумеется, мы делали это по очереди. А тут к нам просится новенькая, дама за 50. Дескать, на все готова, все делать буду! Мы так начальство и предупредили, у нас все равны! Взяли, работаем. И тут ее очередь выезжать, а она нам : - Я же самая старшая, в уважение к моему возрасту, может, вы мне позволите не ездить, а тут работать? Все малость растерялись, только я сразу на место поставила:- Условие было, что возраст не помеха, делаете всё. Либо на выход, испытательный срок не прошли! Поехала, как миленькая.