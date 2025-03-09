16 доказательств того, что на собеседовании от провала до триумфа - один шаг

Истории
2 часа назад

Не каждое собеседование заканчивается фразой: «Поздравляем, вы приняты». Работодатель может забраковать хорошего кандидата без объективных причин или, наоборот, принять положительное решение, потому что соискатель удачно пошутил. А порой соискатели сами отказываются от вакансии, и их можно понять.

  • Долго готовилась к собеседованию на работу своей мечты, не спала ночами. И вот этот день настал. Поговорили мы минут пять, а мне и заявляют: «Извините, вы нам не подходите». Ну и пошла я на выход. Мы ведь даже о работе не поговорили! А все потому, что я забыла свое отчество и сколько мне лет. Вот так сильно перенервничала... © Не все поймут / VK
  • Позвонили мне сегодня и пригласили на собеседование в одну контору. Там состоялся очень занимательный диалог с женщиной из отдела кадров. Спрашивает она меня:
    - Вы оптимист?
    - Почему вы спрашиваете?
    - Ну как вы справляетесь с жизненными трудностями?
    - То есть вы хотите сказать, что у вас зарплату задерживают?
    - Да. © Убойные истории / VK
  • Лет десять назад меня не приняли на должность начальника складского комплекса, потому что я пришел на собеседование в костюме-тройке. И в галстуке. Ну, прикалывало меня тогда так одеваться. Собеседовал меня начальник производства в ватнике, засыпанный с ног до головы стружкой. Разговор был короткий — опыт, образование, стаж. С этим все было в порядке: образование высшее, управление коллективом в 50 человек на складе. Не перезвонили. А потом знакомая, работающая в этой фирме, передала мне слова этого мужика. Пришел, говорит, хлыщ в костюме, ногти подстрижены, пахнет парфюмом. А мы тут вкалываем. © Paulus1977 / Pikabu
  • Пришла к нам на собеседование очень милая девушка. Опыта нет, зато полна энтузиазма, глаза горят, готова начинать прямо сейчас. Заметив, что мы слегка сомневаемся, она использовала очень мощный аргумент: «Пожалуйста, возьмите меня на работу, иначе я удачно выйду замуж и потом ничего делать не захочу…». Ее взяли, работает отлично, вроде бы пока никуда не собирается. © Мамдаринка / VK
  • Пошла на собеседование в крупную строительную компанию на должность помощника руководителя. Добралась до собеседования с генеральным директором, которому, собственно, помощник и нужен был. Образование у меня гуманитарное, что, конечно, вообще не оправдывает то, что я разучилась проценты считать. Короче, опозорилась по полной. Но этот удивительный человек спокойно просидел со мной час, объяснил, как рассчитывать проценты и многое другое. Должность не получила, но меня очень впечатлило такое хорошее отношение! © Подслушано / Ideer
  • Мы с братом дизайнеры, я его старше. Он устраивался на работу и попросил одолжить ему несколько работ для портфолио. Устроился, хорошо зарабатывает. Потом и я давай менять работу. Прихожу на собеседование, показываю портфолио, а женщина как-то странно на меня смотрит. И говорит, мол, как не стыдно чужие работы приносить? Оказывается, я в компанию брата попала. Извинилась, ушла. Пусть работает парень. © Подслушано / Ideer
  • Искала я, где можно подзаработать денег, позвонила на миллион номеров, нашла кучу вакансий, отправила свое резюме, но один раз что-то пошло не так, и я вместо резюме случайно отправила свою курсовую работу. Все же через пару дней мне позвонили, рассказали, где я натупила, похвалили за мой труд, посмеялись вместе со мной, а потом пригласили на собеседование. Я еще переспросила, уверены ли они, а мне ответили, что им хватило моей курсовой, чтобы все понять. Но больше всего меня радует то, что эту работу наконец-то прочитал еще кто-то, кроме меня, и все-таки писала я ее не зря. © Не все поймут / VK
  • Однажды я проходил собеседование на должность управляющего почтовым отделением. Опыт работы есть. Мне задавали стандартные вопросы, и я подумал, что все идет как по маслу. И вдруг кадровик мне заявляет: «Ты слишком часто повторяешь "я". А мы здесь вообще-то говорим о команде, а не об отдельных людях». То есть вы проводите собеседование со мной, и вам не нравится, что я отвечаю на вопросы и рассказываю о себе. Да уж, какая неожиданность. © ArmyOfDog / Reddit
  • Ситуация. Пришла на собеседование в хостел, попросили рассказать что-нибудь на английском, чтобы проверить уровень языка. Я начала рассказывать, как приехала в Прагу в первый раз и жила в ужасном хостеле. Мужик спросил, как назывался хостел, я ответила, а он такой: «Так это ж наш!» Название они сменили, а сеть та же. © liptonwitch / X
  • Друг на днях уволился, и я ему предложил зайти на собеседование к нам — как раз нужны специалисты по продажам. Опыт работы подходил идеально. Руководителя я сразу предупредил, а в конце рабочего дня по его просьбе позвонил рекрутеру, которая собеседовала моего друга. Спрашиваю, как ей кандидат, а она вдруг выдала: «Не знаю, показался странным. Наша компания ему откажет». Тут я очень удивился, спрашиваю, почему, а она: «Плохая характеристика после прохождения теста. И еще я его в соцсетях нашла, а у него в друзьях только 6 человек. Значит, плохо в коллективе освоится». © lwnk / Pikabu
  • Устраивался в одну компанию. Менеджер задавала общие вопросы, я отвечал. Опыт работы приличный — думал, меня с радостью примут. И тут она говорит: «Я изучила ваш профиль в соцсети. Вижу, вы увлекаетесь рыбалкой. Вы нам не подходите». Спрашиваю, в чем причина, а в ответ слышу: «Раз вы фанат рыбалки, значит, вы вряд ли согласитесь работать в выходные и праздничные дни. А нам нужны люди, для которых работа на первом месте». © krik1989 / Pikabu
  • На ярмарке вакансий разговорился с нанимателем, он мне дал свою визитку, сказал позвонить на следующий день. Звоню, договариваемся о собеседовании, он приходит в восторг от моего портфолио, проводит мне экскурсию по всему своему офису, знакомит с кучей людей и рассказывает о классных местах, где можно пообедать в этом районе. А в конце собеседования говорит: «Слушай, ты крутой кандидат, но я вообще сейчас не ищу сотрудников. Буду иметь тебя в виду». Что это было вообще? © Unknown author / Reddit
  • Однажды у меня было странное недособеседование по телефону. Собственно, прежде чем соглашаться на собеседование, я всегда уточняю главные вопросы в телефонном режиме, чтобы не терять свое время и время интервьюера. Спросила адрес компании, оказалось, что это на другом конце города. Говорю: «Извините, мне неудобно до вас добираться будет». У меня спрашивают, где я живу, и начинают советовать, как можно доехать, и что у них есть сотрудник, который-таки ездит (но на своей машине). Я, стараясь быть вежливой, напоминаю, что ехать с пересадкой и по пробкам, в среднем 2 часа в одну сторону. Мне: «А что, у вас дома много дел?» Да, блин, обслуги у меня нет и приходится всю домашнюю работу делать самой! И вот не то чтобы у них была такая крутая зарплата, чтобы компенсировать мне 4 часа в день, потраченные на дорогу! Короче, под конец у меня уже глаз дергался, и я вообще жалела, что трубку не бросила. Причем это не я им резюме отправляла, они меня сами нашли. © Anila / ADME
  • Устраивалась я как-то в офис. Работа за компом, без встреч с клиентами. На все вопросы менеджера ответила идеально — готовилась же. Уже настроилась, что это место я точно получу, как вдруг в конце собеседования она мне задает вопрос: «А почему вы вся в черном?» И что на такое отвечать? Ну черный и черный, не леопардовый в клеточку же. Одежда и обувь была классическая, все выглажено и начищено, просто черного цвета. На работу меня в итоге не взяли, а я до сих пор иногда думаю — ну неужели реально виной тому цвет моего гардероба?
  • Искал человека на должность инженера. И вот приходит мужчина явно с чувством юмором. Стаж есть, образование есть, резюме принес. Я уже решил, что точно возьму его, но спрашиваю, мол, какие у него есть достоинства. А кандидат выдает: «Достоинств у меня нет. За любую работу возьмусь. Я не очень хорошо все делаю, но другие сделают еще хуже». Мы посмеялись, но я все же слегка напрягся. © admin / y –story
  • Работаю в подборе персонала. Больше всего не понимаю людей, с которыми провел телефонное интервью, всех все устроило, назначил собеседование с руководителем, звоню уточнить, все ли в силе, а они тупо трубку бросают. Вроде взрослые люди, ищущие работу, а ведут себя как дети малые! Передумал проходить собеседование, нашел другую работу — скажи, что не заинтересован. В чем сложность? Не понимаю. © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Крокодилыч
3 дня назад

Хорошая подборка, конечно, но новых историй насчитал только три. Остальные уже читал от одного до пяти раз.

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Кошка Киплинга
3 дня назад

Читала все это, кроме 2х последних историй буквально 2дня назад... А ведь в шапке статьи написано « только что» Как это все понимать?

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