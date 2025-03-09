16 доказательств того, что на собеседовании от провала до триумфа - один шаг

Хорошая подборка, конечно, но новых историй насчитал только три. Остальные уже читал от одного до пяти раз.
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Не каждое собеседование заканчивается фразой: «Поздравляем, вы приняты». Работодатель может забраковать хорошего кандидата без объективных причин или, наоборот, принять положительное решение, потому что соискатель удачно пошутил. А порой соискатели сами отказываются от вакансии, и их можно понять.
Коллег, как и соседей, и родственников нашей второй половинки, не выбирают. И среди них порой те еще кадры встречаются:
Хорошая подборка, конечно, но новых историй насчитал только три. Остальные уже читал от одного до пяти раз.
Читала все это, кроме 2х последних историй буквально 2дня назад... А ведь в шапке статьи написано « только что» Как это все понимать?