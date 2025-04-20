10+ историй с экзаменов, которые запомнились больше, чем выпускной
Истории
9 минут назад
От сессии до сессии живут студенты весело, но так бывает не всегда. Ведь и во время экзаменов может произойти такое, что запомнится на всю жизнь.
- Работаю преподавателем немецкого. Экзамен. Заходит студент, тянет билет и отвечает: "Я не знаю". Я не удивилась. Сказала, чтобы перетянул билет. Перетягивает и тут же выдает: "Мне лень". Вот тут я удивилась. Он сказал: "А давайте я вам лучше на немецком спою". Усмехнулась, но решила послушать. Парень исполнил арию на немецком языке так, что я не могла прийти в себя до вечера. Он был единственным, кому я поставила высший балл, не раздумывая. © Не все поймут / VK
- На уроках английского мой сосед по парте постоянно пытался у меня списать. Иногда я позволяла ему это сделать, порой отказывала. На экзамене он снова попытался у меня все скатать. Я плохо себя чувствовала, поэтому не стала реагировать, мол, пусть пишет. В итоге он так увлекся, что переписал вообще все. Даже мои имя и фамилию. © Paulina Márquez / Quora
- Студент списывал. Попросили снять пиджак — шпор нет. Но он снова списывает! Снял рубашку. Остался в трусах, но все равно списывает! Сдал на 5. Через время препод встретила этого студента и спросила, откуда же он списывал. На голубом глазу ответил: «Ниоткуда не списывал. Я лишь притворялся, что это делаю, чтобы перетянуть на себя внимание комиссии. Чтобы они не видели, что другие ребята пользовались шпорами». © Студенческие истории / VK
- Был у нас экзамен по матану. Всю ночь делала шпоры, запихнула их в лифчик. Легла сразу в нем, чтобы утром не надеть другой. Просыпаюсь, времени в обрез, напялила кофту и пошла в универ. Когда уже села в аудиторию поняла, что надела водолазку, горло которой ну никак не растянуть. © Карамель / VK
- Сдавала историю искусств в художественной школе. На экзамене было 3 вопроса. Третий был самым легким — рассказать про любимого художника. Ну я и начала свой рассказ: «Сальвадор Доме́нек Фелип Жасинт Дали-и-Доме́нек маркиз де Дали де Пуболь...» Препод остановил меня и сказал: «Пять. Дальше можешь не отвечать, вижу, ты и так все знаешь». © Yelitple / Pikabu
Про студента, который списывал, na самом деле не списывая, пропущено, что он снял брюки или был в пиджаке, рубашке и трусах без брюк - оригинальненько)))
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- Экзамен по философии. Я, как человек творческий, решила не делать обычную шпаргалку, а накатала на ватмане целую систему — тезисы, течения, философы, стрелочки, цветные линии, все четко по колонкам. Стою с этим полотном, как с картой сокровищ, пока однокурсники один за другим улетают на пересдачу. Подходит препод, смотрит и спрашивает:
— Это что?
Я в панике отвечаю:
— Шпаргалка.
Он взял лист, развернул, изучил, потом выдал:
— Это у тебя план такой что ли?
— Ну… да…
— И сколько хочешь за это?
Не знаю, что на меня нашло, но я ответила:
— Пять!
Он усмехнулся:
— Во народ! Шпаргалку-то подаришь?
Так у меня в дипломе появилась пятерка по философии. Хотя я в ней вообще не шарю. © ПОЗОР / VK
- Мой профессор по физике разрешил пронести на экзамен шпаргалку размером 10 на 15 см. На ней можно было написать все, что необходимо. Я записывала формулы, примечания, рабочие примеры. И знаете что? Я ни разу не заглянула в эту шпаргалку во время 3-часового экзамена. Кажется, меня заставили учиться обманом! © shellexyz / Reddit
Препод хорошо придумал как людей учиться заставить! Молодец! Вод бы мне такого)
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- У нас в универе есть ужасно скучный преподаватель. На его лекциях все спят. На экзаменах он всегда всех валит. Всем ставил 3, отличникам 4. Ну а у меня в этой сессии вышла пятерка. Все терялись в догадках. Ходили, подкалывали меня. Наконец, тайна была раскрыта! Он сказал, что я — единственная, кто внимательно его слушает. А я просто умею спать с открытыми глазами. © Не все поймут / VK
- Обожаю наш универ за то, что здесь все по справедливости. Началась у нас зимняя сессия, все упорно готовились к экзаменам, а я и так все хорошо знала, поэтому особо не парилась. Считала, что смогу легко написать все, тем более, что там всего по 2 вопроса будет. Начался экзамен, мне попался билет, который сначала меня напугал. Я перечитала его пару раз, затем подошла к преподавателю и тихонько сказала: «Но мы же это не учили. Это вообще не по нашему предмету». Он сказал, что я права, что разбираюсь в предмете, поставил пять и отпустил. Я знала, что будет легко, но чтобы настолько. © Карамель / VK
- Мне нужно было сдать последний экзамен, чтобы не вылететь. Сильно волновался, зубрил всю ночь, но на следующий день ничего не помнил. Лишь слова препода меня немного приободрили: «Не волнуйтесь, все получат положительную оценку!». Я успокоился немного, и написал. Через час мы узнали результаты, у меня была единица. Подошел грустный к преподавателю, спрашиваю, мол, всем же обещали положительную оценку, где моя. А он мне отвечает: «Евгений, так положительная это все, что больше нуля!». © Не все поймут / VK
- Экзамен по теоретической механике. Препод говорит одному из студентов: «Задайте себе любой вопрос и ответьте на него. Поставлю 5 баллов». Он и спросил: «Семен, хочешь получить 5 баллов? Да». В общем, экзамен парень сдал. © Подслушано / Ideer
- На последнем курсе препод из-за личной неприязни поставила мне 3 за экзамен, испортив диплом. Она сказала: «Вы даже на 4 не знаете. Не знаю, откуда у вас одни 5 в зачетке». Меня это так сильно задело, что я даже отказалась от идеи преподавать немецкий язык. Спустя 10 лет я счастлива. Если бы у меня был красный диплом, я бы работала преподом, а не занималась бы импортом немецкой сантехники, имея колоссальный доход. © Подслушано / Ideer
- Во время экзамена в аудиторию забежал милый ангелочек лет 6. Обнял препода, это был его сын. Мы поумилялись и дальше пишем. Сын бродил по аудитории, заигрывал с девчонками. Подошел к отцу и что-то прошептал. Препод разъяренным голосом нам скомандовал: «Егорова, Мистренко и Нулина, снижаю вам баллы, за то, что вы списываете!» Этот «ангелочек» оказался самым настоящим шпионом. © Палата № 6 / VK
Иногда забавные истории могут поджидать нас в самых неожиданных местах, например, в салонах красоты.
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Что-то вспомнилось, как писала спряжение латинских глаголов наа коленках. Как давно это было...
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