20+ фразочек детей, которые были сказаны однажды, а запомнились навсегда
Истории
1 день назад
Мы точно знаем, что каждом ребенке спрятан генератор смешных, странных и парадоксальных высказываний и поступков. Иначе и не объяснишь, почему дети выдают подобное без остановки каждый день. Почитайте только.
- Веду ребенка из садика: «Чем занимались, что вкусненького было?» Он: «Шагпольки».
Я: «Чем-чем? Хоть понравилось?» Отвечает: «Не люблю я эти шагпольки». На следующий день узнала, что они разучивали танец — полечку. «Шаг польки» учили. © yneolga / Pikabu
- Мама и моя маленькая сестра пошли в магазин. Кассир с кем-то болтала и в упор не замечала их. И тут сестра как завопит: «Эй! Привет! У нас есть деньги!» © carlotta4th / Reddit
- Мой маленький брат неправильно надел ботинки, и наш папа сказал: «Ты их не на те ноги надел, малыш». Брат подумал несколько секунд и выдал: «Но у меня нет других ног, только эти!» © RortingTheCLink / Reddit
- Стояли с сыном в очереди на аттракцион. Он раскапризничался, требовал кататься немедленно. Я говорю: «Зайчик, деткам впереди нас тоже хочется прокатиться». А он как заорет: «Ты ведь ведьма! Сделай что-нибудь!» Дети, которые стояли впереди нас, начали нервничать, глядя на меня. Сын продолжал требовать от меня проявить себя с ведьминской стороны. В итоге одна девочка расплакалась и ушла из очереди. Я никого так в лягушку и не превратила. © Kisablanka / Pikabu
- Мы с 4-летним сыном вошли в лифт вместе с мужчиной на костылях, у которого не было одной ноги. Мой сын спросил театральным шепотом: «Мама, что случилось с его ногой?» Мужчина услышал его и любезно сказал, что он потерял ногу год назад. Мой сын участливо спросил: «Ты проверял между подушками дивана? Моя мама всегда теряет там вещи». Я была в шоке, а мужчина хохотал до слез. © Telefunkin / Reddit
- Один раз в детстве я поменялся с другим ребенком машинками. А к вечеру он приходит ко мне и требует вернут его машинку, так как мою он потерял, а значит, обмен отменяется. © lm171 / Pikabu
- Мы редко позволяем сыну ночевать у бабушки с дедушкой, потому что они абсолютно все ему разрешают. Заходим как-то вечером забирать его, звоним в домофон. Трубку берет сын и, узнав нас, выдает: «Нет, я вам не открою! Приходите завтра! Пока!» © leni_kotik / X
- Собираю дочку в садик, она капризничает. Перед выходом вообще закатила истерику, потому что ей ботинки давят на ноги. Еле вышли. Идем, я ей говорю: «Какой же у тебя характер тяжелый!» А она выдает: «Он золотой просто, поэтому и тяжелый!» © Мамдаринка / VK
- Зашла с сыновьями в магазин, беру сахар. Они вопят: «Ура! Сегодня будет чай!» Позорище, что люди подумают! Подошла к мылу, они орут: «Ура! Мыться будем!» Злая, хватаю обоих и на выход, а младший как выдаст: «Я всю жизнь мечтал шампунем помыться!» © Наталья-ъ1з9г / YouTube
- У дочки заболел зуб. Пошли к стоматологу. Она боялась, я ей сказала, что это не больно, пообещала мороженого. Подходим к кабинету, а оттуда раздается детский вопль. Дочь с каменным лицом выдает: «С тебя две порции мороженого и киндер. Ну, что стоишь, пошли уже». © Мамдаринка / VK
- Спросила у своего 11-летнего сына: «Почему в твоей комнате всегда бардак? Неужели так сложно поддерживать чистоту?» Он картинно вздохнул, положил руку мне на плечо и выдал: «Мам, я просто не такой человек». И закрыл дверь. Я аж расхохоталась от неожиданности. © JAutumn78 / Reddit
- Когда моя подружка была маленькой, она пела в машине, и вдруг начала плакать. Ее мама спросила, что случилось. И тут она выдала: «Я плачу от того, какой у меня красивый голос». © Salvadorrrrr / Reddit
- Мы с мужем и дочкой тогда жили по соседству с моей многодетной приятельницей и ее детьми. Они имели обыкновение приходить к нам, когда вздумается, а я не возражала. В тот день дети за 5 минут перевернули мне квартиру, разбросав игрушки и книжки, а также уронив с кресла мою дочку. Отплакав свое от обиды и огорчения, моя полуторагодовалая девица принесла гостевую обувь и выдала сакраментальную фразу: «Тапки-тапки, домой, пока-пока!» Уже 12 лет это наш пароль, когда пора уходить. © Подслушано / Ideer
- Дочь не хотела делать школьные задания, которые ей задали на лето. Прошел уже месяц, а она еще не взялась ни за что. Пришлось с ней поговорить, и она обиделась. Случайно подслушала, как дочь жалуется папе на меня. Сидит за компьютером, разложила учебники, а муж к ней подходит и спрашивает: «Что случилось, дорогая?» Она ему расстроенно отвечает: «Только что серьезно разговаривала с твоей женой!» © Мамдаринка / VK
- Смотрели на днях с сыном мультик о том, что у всего на свете должна быть пара. У животных, людей, даже у цветочков. Ему безумно понравился этот мультик, но я даже не думала, что настолько! Теперь сын старается везде пару оставлять. В тарелке с едой две крупинки гречки оставил рядом, два кусочка огурчика, в спальне игрушки поставил по две, чтобы всем пара была. Говорит мне: «Мам, ну не должно быть так, чтобы кому-то было одиноко!» © Мамдаринка / VK
- Мы в шутку называем дочку бабулькой. Она сейчас в таком возрасте, когда активно бубнит и жалуется на все, что видит. То суп ей слишком горячий, то колготки колются. А пару дней назад вообще умора была. Муж наливал воду из кулера и разлил на пол. Дочка взяла из кладовки швабру и старательно размазывала по полу остатки воды. И приговаривала: «Наследили, а убирать кому. Ходят, разливают, а я за ними вытираю. Тяжка моя жизнь». Я не выдержала и рассмеялась вслух. Ее на такие реплики вдохновила уборщица, которая также говорит, когда кто-то оставляет следы в подъезде. © Мамдаринка / VK
- В школе дети должны были подготовить проект о своей мечте. День мой ребенок думал, а затем я получила рисунок: планета Земля, мотоцикл и моя дочь на нем — на байке путешествует по всему миру. Я 10 раз переспросила, точно ли это ее мечта, ведь ей всего лишь 9 лет. На что получила недовольное: «Мам, да! У меня еще одна мечта, но тебе она не понравится. Я хочу каждый день есть мороженое в постели и смотреть мультики. Так что лучше пусть эта будет!» И добавить нечего. © Мамдаринка / VK
- Была у подруги на дне рождения, а там целый стол разных угощений. Я все попробовала — на седьмом месяце беременности мне только жрать и хочется. Так наелась, что встала походить, а живот у меня огромный уже. Хожу, поддерживаю живот, охаю от усталости. Подбегает ко мне мальчик, сын кого-то из гостей. Смотрит и говорит: «Ну вот зачем вы так наелись? Садитесь, ждите, пока живот сдуется!» © Мамдаринка / VK
А зачем, блин, сначала обжираться, а потом ходить охать? Это как накосячить, и всем потом жаловаться из-за последствий, как же мир несправедлив 🤣
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- У мужа был брак за плечами. Дочку 3-х лет он брал каждые выходные. Сидим как-то с ней вдвоем, и она выдает: «Знаешь, мой папа ушел к какой-то тетке». И смешно и стыдно. © Подслушано / Ideer
- Когда моему малышу было около 4-х лет, я услышал, как мой он разговаривает сам с собой в ванной, и пошел проверить его. Оказалось, что он разговаривал с пауком: «Простите, сэр. Извините, сэр, могу ли я попросить вас пройти в эту сторону? О, нет, не в эту сторону, сэр. Сюда, сэр. Извините, сэр, мне кажется, вы меня не слушаете!» © chickaboomba / Reddit
- Дочке 13 лет, попросила деньги на обед в школе. Открыла кошелек, а там 4 сотки. Говорит: «О, это мне на 4 дня». В мае брала по 50. Проходящий мимо сын восьми лет восклицает: «Ну у тебя и инфляция сестренка, стопроцентная!» © Три-Нити / ADME
- Сыну 6, на тесте у логопеда его спросили: «Вот утка, а ласково как сказать?» Он ответил: «Уточка!» Продолжают: «Молодец. А вот ты сын, ласково как скажем?» После паузы, слегка неуверенно он сказал: «Зайка?» Ну да, я ж его ласково так и называла! © ИЛОНА / ADME
- Я руководитель ансамбля. На репетиции по залу бегала дочка уборщицы, 3-4 года. Девочки сильно на нее отвлекались. Я, в конце концов, посмотрела на нее и серьезно сказала: «А сейчас объявляем тихий час!» Она на миг замерла, вытаращилась на меня и с потрясающей интонацией выдала: «Опа-а». И убежала из зала. Петь временно не могли. © Подслушано / Ideer
- Когда сын в 2,5 года попробовал острые чипсы, он сказал: «Мне нужен пластырь для языка!» © WaterDigDog / Reddit
- Младший братишка любит бисквитных мишек. Как-то купили ему на кассе, а по дороге домой он решил мишку съесть. Смотрю, а он голову откусил целиком, говорю ему: «Откусывай меньше, что бы не забивать рот». Он пережевав, отвечает: «Да я сразу голову откусил, чтобы мишка не мучился». За добряка © ПОЗОР / VK
- Школьная подружка под конец учебы увлеклась музыкой панк и стала вести себя соответственно: красные волосы, одевалась во всякое рванье. Как-то шли мы с ней по улице, навстречу женщина с девочкой лет 5. Женщина на подругу смотрит с омерзением, а дочка залипает на красные волосы, яркие кеды и выдает: «Мам, когда я вырасту, я стану такой же красивой, как она?» Страх и ненависть в глазах мамы нужно было видеть. © Подслушано / Ideer
- Когда работала учительницей, поняла, что дети могут разболтать о личных делах. Я поняла, что у одной семьи развод не за горами, когда один ребенок рассказал, что его отец репетировал поход, потому что спал на полу в гостиной. © Key-Dentist-6421 / Reddit
Там рядом с папой пустой бутылки не было? Ну типа жидкость для розжига костров?)))
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- Родственница — учитель начальных классов, готовила своего сына к собеседованию в школу. Моему 5, но отвечал даже быстрее. Я спросила: «Как одним словом объединить рубашку, тапки, шторы, диван и полотенце». Родственница зависла. Сын же ни минуты не думая ответил: «Материя!» © Galina Dolgikh / ADME
- У меня красные волосы. Еду в автобусе, слышу разговор позади меня. Маленькая девочка говорит маме: «Это парик! Я ощущаю, что это парик!» Потом хватает меня за волосы — мама в шоке, я в шоке, девочка в шоке. И тут она выдает: «Они настоящие!» © Подслушано / Ideer
- Когда была маленькой, мама привела на комиссию в садик. Они мне вопросы, а я молчу. Тут главная начинает разглагольствовать, мол, ребенок не говорит, нужно в сад для отстающих. Когда в моих документах уже почти написали, что я практически дубинушка, я встала, поправила платье и выдала: «Когда мы уже домой поедем, они мне надоели?» © SenyDely / Pikabu
А вот и еще несколько статей про наших любимых детишек:
Комментарии
Уведомления
Жалко девочку, которой жали ботинки. Мамашу бы втиснуть в обувь, которая ей мала и требовать, чтобы "не капризничала".
Ещё и попрекает дочь, якобы характер тяжёлый. Ух... взбесила эта история прямо
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