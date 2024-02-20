20 человек, которые с рынка унесли один пакет с покупками, а другой — с впечатлениями

Сейчас большинство товаров можно приобрести в интернете. Но еще не так давно многим из нас приходилось ездить на рынок, чтобы закупиться на все случаи жизни. Там можно было и джинсы новые, не отходя от «кассы», примерить, и мяса на месяц вперед закупить. Рыночную атмосферу ни с чем не спутаешь, и пользователи сети решили вспомнить истории, связанные с этим культовым местом.