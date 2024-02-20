20 человек, которые с рынка унесли один пакет с покупками, а другой — с впечатлениями
Сейчас большинство товаров можно приобрести в интернете. Но еще не так давно многим из нас приходилось ездить на рынок, чтобы закупиться на все случаи жизни. Там можно было и джинсы новые, не отходя от «кассы», примерить, и мяса на месяц вперед закупить. Рыночную атмосферу ни с чем не спутаешь, и пользователи сети решили вспомнить истории, связанные с этим культовым местом.
- Подзаработал я в молодости денег, в мечтах о черной кожаной куртке пошел на вещевой рынок. Длинные ряды, толпы народа, видеокассеты, вещи, автозапчасти... Кареглазая тетка машет руками как пропеллер, обещает найти мой размер. Меряю — действительно подходит! Продавщица ломит огромную сумму, я теряюсь (торговаться не умею). Куртка сидит как надо, спрашиваю у черноокой: «Как я выгляжу?» Та, не задумываясь: «Как директор мясокомбината!» Пришлось купить. © skief / Pikabu
- Зашел на рынок. Иду, вижу — мед! Причем не просто мед, а и с живицей, и с маточным молочком. Продавец, увидев мой интерес, начала хвалить свой товар:
— Берите! Не пожалеете! Такого меда вы больше нигде не найдете! Он жутко полезный! В нем есть вся таблица Менделеева!
Я чуть не подавился ложечкой с медом, которую дают на пробу.
— Прям вся?!
— Вся, вся!
Спасибо, как-нибудь в другой раз... © Grimm661 / Pikabu
- Мама покупала виноград на рынке. Лежат три сорта, ценников нет. Спрашивает продавца: «Виноград у вас бесценный, что ли?» Продавец: «Я похож на Айвазовского? Это у него полотна бесценны, а у меня всегда цена есть!» © 889900 / Pikabu
- Ситуация на рынке. Подхожу к мясной точке, выбираю мясо, оплачиваю. После этого говорю продавцу: «Если вы мне посчитали все верно, то я буду вашим постоянным покупателем» (намекая на контрольное взвешивание). Далее наблюдаю смену эмоций на лице продавщицы. Делаю шаг с покупками в сторону и слышу: «Подождите, вот еще деньги, возьмите». Больше в этой точке ничего я не покупала. © flame.777 / Pikabu
- Искал на рынке кроссовки. В одном павильоне выбрал модель, но размер не подошел, маловаты. На вопрос, есть ли мой размер, продавец берет мой кроссовок и со словами: «Сейчас принесу нужный размер» уходит. Спустя пару минут возвращается, протягивает мне тот же кроссовок, но без стельки, и говорит: «Меряй, сейчас нормально будет». © Jktu26 / Pikabu
- Заехал как-то с сыном на рынок. Мясные ряды, овощные, фруктовые... И тут неожиданно, в августе, вижу клубнику. Сын тут же попросил купить. Подошел поближе, спрашиваю:
— Клубника сладкая?
— Да, сладкая. Были бы деньги, сама бы все съела!
Прошу попробовать. Мое лицо тут же сморщивается от кислоты.
— Мадам, ваша клубника кислее лимона! Вы же говорили, что сладкая!
Мадам не растерялась. Хватает первую попавшуюся ягоду, сует в банку с сахаром и картинно вздыхает:
— М-м-м, сладко-то как! Мы ее с сахаром едим — слааадко!
Ушли с рынка ни с чем. © Lobastik / Pikabu
- У нас на рынке продавали меховые шапки. Я тогда еще подростком был, стоял, мать ждал с пакетами продуктов и наблюдал такую картину. Мужчина выбрал себе шапку, померял и говорит: «Маловата». Женщина подзывает парня какого-то, говорит ему: «Принеси больший размер с другой точки». Тот забегает за палатку и вдруг начинает... растягивать шапку, надев ее на колено. Тянет в разные стороны ее. После этой процедуры он аккуратно шапку встряхивает и возвращается. Мужик ее снова меряет с полной уверенностью, что эта на размер больше, и вроде как уже подходит. В итоге он купил другую, но сколько таких, которые купили «на размер больше», неизвестно. © Say2626 / Pikabu
- Как-то, подходя мимо небольшого рынка с овощами, узрела такую картинку. Продавец складывал красивую пирамидку из помидоров. А чтобы они на солнышке лучше блестели, он помидорки тряпочкой тер, поплевывая на них. А одна, видать, плохо терлась. Так он, недолго думая, макнул тряпочку в лужу на асфальте и продолжил. © NeRrrrrrr / Pikabu
- На рынок зашел. Купил огурцов. Продавщица спрашивает: «Помидоры нужны?» А я вижу, что они у нее почти зеленые, и так с надеждой:
— А они хоть твердые?
— Да-а-а!
— Как яблоки?
— Как яблоки!
— Жаль, а мне мягкие нужны.
— Ну они как мягкие яблоки, скорее даже как мягкие груши, даже еще мягче! © GrigoryOrloff / Pikabu
- Сегодня на рынке стою в очереди на кассу. Принцип работы этого овощного павильона такой: отрываешь пакет, накладываешь что нужно, проходишь к весам и оплачиваешь продавцу. Я стою второй, слышу позади нарочито громкий женский голос, обращенный к ребенку: «Да как же так, доченька? Мы первые пришли, а стоим в конце!» На что ребенок не менее громко отвечает: «А давай скажем, что мы на самолет опаздываем, и пройдем без очереди!» © scorp777 / Pikabu
- Лето, на рынке выбираю сливы в больницу маме. Подхожу, дальше диалог.
— А можно мне полкило? Только, пожалуйста, хорошие наберите, мне для больницы.
— У меня все хорошие.
— А можно мне самой набрать? (В некоторых лавках дают пакет и ты сама выбираешь, какие и сколько).
— Нет, я сама.
— Тогда, пожалуйста, без гнилых (Я увидела, что в коробке есть и гнилые немного или залежавшиеся).
Набирает. Я вижу, что она положила гнилую, говорю об этом.
— Нет гнилых, да? А эта?
Беру у нее пакет и вытаскиваю гнилую. Продавец выхватывает пакет обратно и говорит:
— Нашлась тут, королева красоты, не надо мои сливы выбирать.
Я ушла без слив и купила в соседнем ларьке, а та продавщица на меня смотрела и пыхтела. © nedomama / Pikabu
- Радиорынок, Продавец спрашивает:
— Что-то ищете?
— Уже нашел.
— Почем?
— Дешево.
— У меня бесплатно было бы. © dalv123 / Pikabu
- Было мне около 6-7 лет, пошли с мамой на рынок и я нашла кошелек с деньгами. Я успела отдать кошелек маме, а она его спрятала в свою сумку. И тут просто подходит женщина и спрашивает, не находили ли мы ее красный кошелек. Ответили, что не видели. Не скажу, что жили бедно, но стыдно до сих пор. © Подслушано / Ideer
- На днях ходили с мамой на рынок за продуктами. Вроде бы ничего не предвещало беды. Стою себе с сумками: ветерок, солнышко, красота... Тут ощущаю, что кто-то на ногу мне наступает, причем нарочно, с силой. Опускаю голову и вижу, как бабуля невинными детскими глазками в мои смотрит и говорит: «Извини, что мало». А потом разворачивается и уходит. Я уже ничего в этой жизни не понимаю. © Подслушано / Ideer
- Пришла на рынок купить куриный рулет. Говорю продавщице: «Мне, пожалуйста, рулиный....» Тут вдруг на уровне подсознания понимаю, что слово прозвучало как-то не так, и уже не так уверенно добавляю: «...курет». Продавщица даже бровью не повела. Привыкла уже, наверное. © Подслушано / Ideer
- Стою на рынке, покупаю овощи и параллельно разговариваю с мамой по телефону, спрашиваю, что приготовить. Подходит бабулька и начинает на полрынка орать: «Пусть жрет что приготовишь, выделывается он там». © Подслушано / Ideer
- Моя дочка не разговаривала до 5 лет, вообще, ни словечка не говорила. Водили ее по разным специалистам: врачам, психологам, логопедам. Бесполезно. Говорят, мол, психологическая зажатость, в определенный момент это пройдет. И вот этот момент случился. На рынке. В рыбном отделе. Ее первое слово — «селедка». © Подслушано / Ideer
А если вам хочется больше рассказов о приключениях в публичных местах, то вот вам подборка историй о людях, которые свой поход к врачу не скоро забудут.
Комментарии
Катаемся с мужем по нашей необъятной - делаем автотуризм ) И, как назло, порвались мои эспадрильи, а в кроссовки перелезать жарко. Зарулили в ближайший маленький райцентр за какими-нибудь подходящими тапками. А там только рыночек и ооочень подозрительная обувь. Говорю продавцу: "Что-то подошва у этой пары ненадёжно выглядит". Он мне: "Ну что вы, они сто лет пробегают!" - и сгибает тапок пополам. Ну, и подошва пополам - хрясь. Продавец эту пару скромненько под прилавок задвинул и сразу облаками заинтересовался 😀
Не люблю рынки и стараюсь туда не заходить по возможности.
Исключение - крошечный чистенький рыночек в пять прилавков в Праге на Виноградах, там была вкуснейшая малина и абрикосы. В конце сентября)
Вся таблица Менделеева, говорите... Ну, главное, чтобы там не было стронция-90 и цезия-137
Я видела как то раз, как продавщица зелени, такая с тремя зубами во рту, набирала воды в рот и на зелень брызгала(( не покупаю с тех пор у них, лучше уж вялую в магазине.
Фига се у вас голубика дорогая...