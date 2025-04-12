15+ рассказов о людях, чья мелочность вызывала оторопь

Почитал я и оказался в трансе. Я за всю жизнь не встретил ни одного такого ублюдка которых вы описываете здесь.
-
-
Ответить
Отобрать свой же подарок, пригласить девушку пообедать и заставить ее расплатиться за обоих — это, конечно, верх крохоборства. Когда мы сталкиваемся с таким поведением, у нас есть два варианта: поставить скупердяя на место или проглотить обиду. Но в любом случае подобные ценители халявы не остаются незамеченными.
Почитал я и оказался в трансе. Я за всю жизнь не встретил ни одного такого ублюдка которых вы описываете здесь.
А вот подборка историй о людях, в чью жизнь нежданно-негаданно постучались их бывшие.