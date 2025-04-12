15+ рассказов о людях, чья мелочность вызывала оторопь

Народное творчество
9 минут назад

Отобрать свой же подарок, пригласить девушку пообедать и заставить ее расплатиться за обоих — это, конечно, верх крохоборства. Когда мы сталкиваемся с таким поведением, у нас есть два варианта: поставить скупердяя на место или проглотить обиду. Но в любом случае подобные ценители халявы не остаются незамеченными.

  • Подруга пошла на свидание с парнем. Предложила зайти в кафе — отказался, на колесе обозрения покататься — тоже. Купила себе и ему по мороженке. Так они и гуляли по парку 3 часа, а позже выяснилось, что парень хотел понять, не меркантильная ли она, не собирается ли позариться на его «миллионы». Да, получает она свою зарплату с 5 нулями и только и думает, как парня на кафешку развести. © Палата № 6 / VK
  • Часто сталкивалась с шуточным выражением, что те деньги, которые зарабатывает муж — это общие деньги, тогда как свой заработок жена может тратить исключительно на себя. У меня ситуация противоположная. Все деньги, что зарабатывает муж, являются исключительно его деньгами. Зато моя зарплата идет на коммунальные платежи, капремонт, интернет и прочее. Муж встал в позицию, что «квартира твоя — ты и плати». Да, квартира действительно моя, досталась в качестве подарка от тети. Все же интернетом он пользуется, да и за его проживание ведь не требую платы. Ну хотя бы оплачивал 50/50. Стараюсь с ним не ходить в магазин совсем. Бывало и так, что мы ходили с двумя корзинами — он покупал себе, а я себе. В эти моменты случалось всякое... Вплоть до того, что он предлагал, чтобы я купила молоко, подсолнечное масло и кофе, а в следующий раз он бы это купил. Когда с барского плеча он оплачивает такси за нашу поездку, то потом ходит важный весь... Право, павлин. © admin / y—story
  • Продавала детскую коляску за 5 тысяч. Пишет женщина: «Какая коляска! Брендовая! А может, за 3 тысячи отдадите?» Отвечаю: «Может, все-таки за 5 штук заберете? Ведь брендовая же». Ответ убил: «Очень смешно! Мне так-то коляска нужна, а вы жадничаете!» Потом мне предлагали за копейки продать обшивку на коляску, оставив себе каркас... Я так обалдела от этого цирка, что в итоге коляску себе оставила и еще год ребенка в ней возила. © Stories / VK
  • Полгода браку. Развожусь из-за выявленной склонности мужа к общению с другими женщинами. Вчера пришел отбирать фотоаппарат, который когда-то подарил, со словами: «Не хочу, чтобы ты на него своих дружков снимала». И так на душе тяжело, еще и это крохоборство в человеке проявилось. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • У меня есть ребенок. И был мужчина, с которым мы жили вместе 4 года. Недавно он решил прекратить отношения и съехал от нас. С собой забрал подаренные сыну игрушки: две радиоуправляемые машинки, мягкого жирафа и игрушечный лук. Надеюсь, что он хотя бы забрал их себе, а не для того, чтобы передарить следующему ребенку. © Подслушано / VK
  • Знакомая снимала квартиру. Однажды позвонил хозяин, мол, заедет ненадолго. Приехал этот чудак и выкрутил лампочку в туалете. Знакомая в шоке. А он и говорит: «Просто у меня дома лампочка перегорела, надо заменить». То есть купить лампочку в магазине у дома ему денег жалко, а ехать через весь город, потратившись на проезд, нет.
  • Дочке 17 лет. Иногда она присматривает за детьми моей сестры, которая живет по соседству. Сестренка дает ей за это € 30-40 — так у них с супругом появляется несколько часов свободного времени. Дочке нравится подрабатывать няней, да и двоюродные брат с сестрой ее обожают. Но в прошлые выходные возникла проблема. Через пару часов после того, как дочка вернулась из дома сестры, та сама мне позвонила. Дело в том, что две недели назад у моей племянницы был день рождения, и у них на кухне остался праздничный торт (он был какой-то необычный, и на самом празднике его почти никто из детей не ел). Пока дочь присматривала за детьми, она съела два кусочка. Моя сестра сказала, что ей следовало спросить, прежде чем есть торт, и он вообще-то денег стоит. Мол, мы заплатили за него € 70, с вас теперь € 20. Я пыталась отшутиться, сказав, что платить за торт не первой свежести, который уже все равно пора выкидывать, абсурд. Но сестра стоит на своем. Мне кажется, она мелочная. © Jaded-Band-5692 / Reddit
Valeri Rozen
18 часов назад

Почитал я и оказался в трансе. Я за всю жизнь не встретил ни одного такого ублюдка которых вы описываете здесь.

-
-
Ответить
  • Пригласил меня парень на рандеву в университетскую столовку. Выбирай, говорит, все, что твоей душе угодно. Я взяла кофе (стеснялась есть при тех, кто мне был симпатичен). Мой рыцарь взял себе полноценный обед и эклерчик с чаем. На кассе достаю свою карту (я же воспитанная девчонка, плачу за себя сама), а молодой философ без стеснения заявляет: «Ты заплати за меня, иначе у меня денег на автобус до дома не останется». © Unknown author / Pikabu
  • Мать и отчим моей бывшей девушки сняли дом в среднем состоянии. Отчим — строитель, он договорился с владельцем, что сделает там ремонт в обмен на выгодную арендную плату. Все отремонтировал и сделал даже больше: полы застелил ламинатом, какие-то элементы дизайна смастерил приятные, ну, чтоб жилось в комфорте. А владелец пришел, увидел, ахнул и повысил стоимость аренды сразу в 3 раза, потому что жилищные условия улучшились. © SunnyFPV / Pikabu
  • Я четыре года бесплатно возила подругу, а потом попросила делить пополам расходы на бензин в поездках на дальние расстояния. На это услышала в свой адрес тысячу обвинений в мелочности и меркантильности. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Знакомый снял квартиру, аренду согласовали. Там унитаз был с трещиной, на кухне раковина ржавая, да и обои старые отваливались везде. Знакомый с хозяином переговорил, что раковину и унитаз поменяет, обои переклеит за свои деньги. Договоренность была на словах, естественно. Чеки от раковины и унитаза сохранил и убрал, с расчетом, что потом хозяин скидку на аренду сделает. Старые раковину и унитаз запаковал пленкой и вынес на балкон, чтоб не попахивало. Через месяц после мини-ремонта пришел хозяин, посмотрел и такой: «Теперь будешь платить на $ 10 больше, квартира-то хорошая, оказывается!» Знакомый поругался сперва, а потом решил все же съезжать, уже из принципа. Ну и, естественно, в день выезда снял новую раковину и забрал новый унитаз. Хозяин, когда увидел это, ругань устроил, на что знакомый ему показал чеки на сантехнику и ушел. © Toxictofa / Pikabu
  • Приехали мы как-то с мужем и шестимесячным ребенком в супермаркет. После оплаты покупок на кассе вдруг обнаружилось, что ребенок потерял погремушку. Причем погремушка не из дорогих, а дешевая такая, совсем простая. Муж весь супермаркет поднял на уши, заставил по камерам отслеживать, где ребенок мог ее уронить, несколько сотрудников магазина шарили по углам в поисках игрушки. Не нашли. Поручил сотрудникам, чтобы, если найдется, администратору передали, а мы заберем потом. В итоге оказалось, что мы погремушку в машине забыли... © Мамдаринка / VK
  • Знакомая разведена, есть ребенок. Стала встречаться с мужиком. У него тоже есть бывшая и сын. Живет знакомая не шибко богато. Только наготовит себе и ребенку на пару дней — этот припирается и все сжирает, а мужика прокормить — денег немало надо. И вот как-то приходит этот мужик к моей знакомой, как обычно, с пустыми руками. Увидел он у нее в холодильнике яблоки. Набрал себе, говорит: «Завтра с утра к сыну идти. Чего в магазин заходить? У тебя возьму». © Pushkanaizzer / Pikabu
  • Муж всегда был прижимистый, а как я в декрет ушла, у него крышу-то и сорвало. Памперсы — зло, кроватку можно из ящика комода сделать, коляску с помойки припер (я заставила выкинуть, конечно, и купила на свои деньги с рук). А когда дочке был годик, она начала сильно кашлять, температура плохо сбивалась, вызвали доктора. Педиатр поставила ларингит, назначила антибиотики, велела срочно покупать ингалятор. Она ушла, я мужа в аптеку гоню, а он на голубом глазу мне: «А давай я через 3 дня все куплю — там как раз акция будет, мне рассылка приходила». Ох, как я орала! В аптеку-то он сходил, но я поняла, что не хочу так жить. И не буду. Ушла к родителям. Теперь дочке уже 7 лет, папаня с ней не видится. Наверное, на подарках экономит.
  • Позвала обеспеченную, но жадную родственницу на день рождения к моему сыну. Пришли они с внуком, подарили сломанную машинку, которую внучок же и забрал, когда уходил. А через полгода приглашает она меня на юбилей. Я при всех гостях взяла и вручила ей открытку с какими-то дежурными стишками. Больше она меня на торжества никогда не звала, да и я их тоже. © Stories / VK
  • Узнала, что мой отчим подарил на свадьбу моей троюродной сестре очень крупную сумму денег. Дело было в деревне, там просто все ахнули. Он чувствовал себя героем вечера! Представляю его самодовольную улыбочку при этом... А на следующий день отчим попросил эти деньги обратно. Аргумент железный выкатил: «И так денег нет, да еще и на бензин потратился!» Ему молча отдали. © Подслушано / VK
  • Мы живем с братом мужа по соседству, и часто родственник приходит что-то мастерить к нам в сарайчик, мол, тут инструменты лучше. Как-то мужа не было дома, я занималась своими делами. Слышу, что брат пришел и что-то пилит. Потом подошла его жена, и он ей говорит: «Что-то болгарка плохо тянет, вечно братан какую-то дешевку покупает». «Так возьми свою», — жена ему советует. А он такой: «Так у меня нет своей. Купишь — все просить начнут, поломают». Редкостный халявщик и жмот! © Палата № 6 / VK
  • Мой бывший при разводе не дал забрать детскую парту, потому что он за нее заплатил в свое время, а то, что его гардероб, включая два костюма, рубашки, брюки, свитера, куртки, даже носки и трусы куплены на мою зарплату, «забыл». При этом он работал 2-3 месяца, потом увольнялся и полгода «искал» новую. Вот так как-то. © Рио / ADME

А вот подборка историй о людях, в чью жизнь нежданно-негаданно постучались их бывшие.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее