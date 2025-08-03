15+ человек, в чью жизнь с ноги ворвался ремонт
Истории
3 часа назад
Говорят, если вы пережили вместе ремонт и не развелись, ваш брак будет вечным. Герои нашей подборки не только проверили свои отношения на прочность, но и столкнулись с сюрпризами, которые и врагу не пожелаешь.
- Ремонт. Работают штукатуры, в ванной получается большая дыра под канализацию, открывающая просторы соседской ванной комнаты. Кот туда рвется и ничто его не останавливает, даже на чужих дядек плевать. Короче, он туда просочился, пока рабочие ходили отдохнуть. Что-то меня подтолкнуло кота позвать, а нет хвостатого. Сделали режим тишины, и вот оно: «Мяу-у-у!» Конечно, из-за стенки. Мужики разбирали и ржали, такого у них в практике еще не было. © Подслушано / Ideer
- Наши соседи снизу делают дизайнерский ремонт. А нам приспичило менять радиаторы отопления. Это значит, к ним надо трубу завести. Спустился сантехник в ту квартиру. Возвращается и говорит: «Я зашел к ним и упал в обморок. Там работники бригады замуровали трубу горячего отопления в штукатурку». Слой штукатурки оказался сантиметров 10, сантехник болгаркой эту трубу выпиливал. Между прочим, это соседи так жилье к продаже готовили. Представьте, купит кто-то недешевую квартирку, а там в стене — замурованная 50-летняя труба.
- Мы постелили линолеум под дерево с имитацией фактуры. Стандартные фразы от гостей «Ой, какой у вас пол красивый! Это ламинат? В смысле линолеум? Ты шутишь? Фу, линолеум!» © Тревожное Пирожное / ADME
- Потребовалась мне замена унитаза. Купила, доставили, мастер приехал, все сделал. Зовет меня посмотреть, встал в дверях и говорит:
— Вот, все готово пробуйте!
Я в ступоре смотрю на него, в голове куча мыслей. Нужно при нем обязательно? Нельзя ли потом? А можно хоть дверь закрыть? Не знаю, сколько бы я еще стояла в недоумении, но вскоре мастер, вздохнул, нажал сам на кнопку и со словами «все работает», ушел. © Laz.ana / Pikabu
- Переехали с парнем в квартиру его бабушки — она решила на пенсию перебраться в деревню. Квартира очень старая, с ее разрешения сделали ремонт — переклеили обои, подвигали мебель, что-то заменили, что-то выбросили, что-то докупили. Вдвоем справились за месяц. И тут к нам в гости приезжает его бабуля, оценить наши старания. И говорит: «Да-а-а-а, внучата, раз уж ремонт пережили вместе, то все у вас в отношениях будет хорошо». А я задумалась — мы ни разу не поругались на почве руководства и выбора принадлежностей/новой мебели. Бывало, что на чем-то у нас были разногласия, но тихо и мирно приходили к консенсусу. А ведь и правда — проделав столько работы вместе с парнем, мне кажется, что и дальше у нас все будет душа в душу. © Палата ** / VK
- Мы построили дом по индивидуальному проекту. И не было и дня, чтобы мне не приходилось торчать на стройке. Даже при таком надзоре рабочие умудрились не сделать дверь в гостиную из гаража. Я сказала им покрасить топку каменного камина в черный цвет, а они выкрасили его целиком. Хуже всего было, что архитектор не оставил места для водонагревателя и занял треть другой комнаты, чтобы разместить его. Мой муж был в ярости, но дом уже был подключен к водопроводу, так что мы ничего не могли сделать. © Odd-Plenty-5903 / Reddit
«Приклеиваю к плитке держатель для туалетной бумаги. Ну а как еще закрепить его на месте, пока клей сохнет?»
- Наш дом попал под капремонт. Подскакиваю как-то утром из-за настойчивого стука в дверь. Полусонная иду отрывать. Думаю: «Принесло же кого-то в такую рань». А там никого, даже следов присутствия нет. И тут вдруг снова раздается стук, и я понимаю, что стучат в окно на кухне. Четвертый этаж... Оказалось, рабочий на строительных лесах решил спросить, можно ли снять козырек с окна; видите ли, он ему штукатурить мешал, а я тогда столько адреналина отхватила, сколько за всю жизнь не получала. © Подслушано / Ideer
- Купила пластиковые панели на кухню, кухня — пристройка, бывшая веранда, которую мы утеплили. Стены там ужасные, если не делать эти панели — ремонт обойдется в сумму по стоимости неплохой б/у машины (узнавали и консультировались). Наш хороший друг сказал, что сам все сделает. Я нарисовала эскиз будущей кухни, и панели там должны идти горизонтально, ибо мы забирали остатки и я точно рассчитала, что обрезки панелей будут за холодильником, где их не видно. Уехала в командировку.
По возвращению узрела вертикальные линии и обрезки над дверью и по всей данной стене. Другу не понравился мой проект, и он сделал «как лучше». Он сказал, что в стыках между панелями будет скапливаться пыль (там этих стыков и нет практически). На вопрос — почему он не спрятал стыки под шкафчиками, ответил, что начал работать со стены под шкафчиками. © Хищный ЗаИц / ADME
- У нас кухня совмещена с гостиной. Для нас это очень удобно. Мы сами проектировали дом и осознанно решились на такой вариант. Ни разу не пожалели. А вот однотонный фартук на кухне — наша большая ошибка, в следующий раз сделаем мозаику. © Гриб Мухомор / ADME
«Как вам моя душевая лейка?»
- Затеяли мы как-то ремонт, стали клеить обои. Соответственно, дома хаос и беспорядок. Прихожу я с работы уставшая, решила принять ванну с морской солью, чтобы расслабиться. Включаю воду, беру соль и сыплю полпачки, чтоб наверняка. Обращаю внимание на то, что вода не булькает и стала странной, засунула ногу в ванну и поняла, что вместо соли высыпала полпачки клея для обоев. Мигом начала спускать воду, включила горячую и сливала ее 2 часа, так как живу на 8 этаже. © Подслушано / Ideer
- Купили мы квартиру в новостройке и без ремонта. Одна бригада рабочих разузнала наш телефон. Звонят: «Сделаем дешево». Мы согласились, денег в обрез. Ремонт получился идеально. А потом мы узнали, что они водили в нашу квартиру других потенциальных заказчиков, чтобы показать, как здорово они работают, поэтому, конечно, все делали наилучшим образом и в срок. Бонусом было то, что после нас они ремонтировали квартиру выше, и специально узнавали, в какое время спит наш ребенок, чтобы не будить его шумными работами. © Мама Дорогая / ADME
- Я впервые в жизни делал ремонт в ванной. Решил сделать перерыв, а тут еще жена начала мне звонить с работы. Ну я и отвлекся. Через 3 недели в нашей ванной стало жутко пахнуть. Пришлось вскрывать стену. Только представьте, за гипсокартоном на водопроводных трубах обнаружился мой заплесневелый недоеденный сэндвич с салатом из тунца. Оказывается, я как раз решил тогда перекусить, а потом отвлекся на звонок и оставил еду на трубе. Проблему я устранил, запах исчез, но жена на всякий случай заставила меня обработать все стены возле труб раствором от плесени. © Jonesmp / Reddit
- Этажом ниже меня купили квартиру. Пару месяцев сверлили, бурили, колотили. Зашла сегодня соседка в 9 утра, попросила не пользоваться канализацией два часа, стояк меняют. Без проблем. Жену с ребенком — к тете, сам по своим делам уехал на стройку. Вернулся домой в 15:00, внизу тишина, все хорошо. Сходил в туалет, в душ, помыл посуду, которая со вчерашнего дня осталась, утром помыть не успели.
И тут залетает ко мне соседка и ругается разными нехорошими словами. Оказывается, у них что-то не подошло, она с рабочими поехала в магазин докупать материал, а я в это время домой вернулся. Теперь у нее весь санузел весь затоплен. Собирается в суд обращаться. © DirInt / Pikabu
- Мы купили дорогущую стеклянную и мраморную плитку, чтобы сделать фартук на кухне. И тут к нам приезжают дизайнер с помощником, чтобы поработать над интерьером. Они прибыли издалека, поэтому мы разрешили им остановиться в нашей гостевой комнате. Помощник сказал, что знает, как класть плитку, и готов помочь мне. Он не спал почти всю ночь и к утру работа была закончена. Ох, какой же ужас получился! Все криво и косо, еще и пылищу развел. Нам пришлось заново покупать плитку (старую уже нельзя было спасти) и нанимать настоящего мастера. © flaflashr / Reddit
- Мы с мужем убрали дверь в кухне. Мол, пищеблок маленький, прихожая — тоже, а вдруг гости придут и стол надо будет выносить. Причем, на совесть убрали, даже намека на петли не оставили. Теперь беда: непонятно, как рыбу пожарить, как изолировать кошек, если на кухне что-то вкусное стоит и маринуется. Хотя нас тогда старшие родственники предупреждали, что не надо так делать и дверь убирать. Но мы-то тогда, 10 лет назад, молодожены, обустраивающие свое гнездышко, умней всех были. © Mariya Solovey / ADME
«Не знаю, почему эта труба постоянно вылетает».
- Развелась с мужем, на эмоциях решила сделать ремонт — выровнять стену в комнате, поклеить обои под покраску и покрасить. Днем работа и учеба, поэтому ремонт приходилось делать по ночам. Шпатлевкой я стену обмазывала бесшумно и соседям не мешала.
Накануне на сайте для путешественников и изучающих иностранный язык я увидела объявление от испанца: «Через неделю приезжаю в ваш город работать преподавателем, кто хочет встретиться, показать город, научиться готовить паэлью или кому нужна помощь с языком, пишите». Под объявлением было много сообщений, я тоже отклик оставила.
Так вот, поздний вечер, я вожусь с ремонтом, приходит мне сообщение от испанца, что он уже в городе, и вообще как у меня дела и чем занимаюсь. Честно ему ответила, что я сейчас стену в комнате крашу и планирую этим заниматься до утра. Говорит: «А хочешь, я помогу покрасить?»
Мысленно покрутила пальцем у виска, переспросила: «Уверен, что тебе больше заняться нечем?» Конечно, он хочет мне помочь! Ну ладно. Приезжает, налила ему чаю. Спрашивает, где та комната, в которой ремонт. Провожаю в комнату, шкафы все отодвинуты на середину, их содержимое валяется вокруг. Даю миску с краской и валик.
К 3 часам ночи все покрасили, предлагаю отвезти его домой, он немного смутился, но согласился. Когда почти подъехали к его дому, говорит: «Я думал, про покраску стен ты образно говорила». Выяснилось, что он на романтическое продолжение рассчитывал.
Нет, дружочек, если девушка пригласила тебя в 2 часа ночи красить стены, значит будешь красить стены. © Vict0riia / Pikabu
А у вас в коллекции есть интересные истории про ремонт? Делитесь в комментариях! А еще можете почитать нашу подборку о том, как люди пережили трудности ремонта при помощи чувства юмора. Жизнеутверждающе!
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Рада, что в истории с котом все закончилось хорошо и его достали, но вообще это не шутки
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