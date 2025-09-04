Ходят по интернету легенды о том , как жена вычислила измену мужа благодаря этим умным весам. Адская штука
16 человек, которые купили умную технику и сами толком не знали, на что подписались
Прибраться в квартире, включить музыку под настроение, разбудить утром, открыть дверь, включить свет, поболтать — все это умеет современная техника. Мы настолько привыкаем к этим помощникам, что иногда даже забываем, как жили без них, ведь от них столько пользы. Но иногда эти гаджеты умеют удивлять так, что невольно думаешь, что у каждого из них есть свой характер.
- Захожу я недавно в комнату, а там из колонки играет какая-то музыка. Странно, думаю, я же ее не просил включать. Спрашиваю: «Зачем ты музыку включила?» А она отвечает: «Захотелось вам настроение поднять. А что, не нравится?» Я ей: «Музыка-то нравится, но не нравится, что у тебя своя воля появилась». Электронное создание меня успокаивает: «Буду делать только то, что вы скажете». Решил пошутить и спрашиваю: «Даже когда роботы захватят мир, ты будешь на нашей стороне?» А она милым голоском: «Ой, ну что вы, роботы не будут захватывать мир, они будут спасать его от людей». И замолчала, продолжив играть музыку. Я тоже замолчал. И больше к ней претензий не имел. © Newman777 / Pikabu
- У меня с парнем были умные часы одной фирмы. У них была фишка: в приложении можно добавлять друзей, соревноваться, делиться достижениями и все такое. И вот однажды он уехал по работе в другую страну. Захожу я в приложение и офигеваю: там вижу его новую прогулку в 3 км от его работы до дорогущего отеля в нашем городе, хотя он якобы был в «командировке в другой стране». Он не учел, что GPS в часах тоже есть, как и автоматическая выгрузка маршрута. © Подслушано / Ideer
- Мы купили умные весы, которые распознают членов семьи. Спустя время смотрим — откуда-то взялся третий график. Вес не мой и не мужа. Я, грешным делом, начала на него коситься. Стали ругаться, я ему: «Признавайся, кто здесь без меня взвешивается?!» Так он мне тут же: «Сама признавайся!» — и отмахивается. В общем, эти весы чуть настоящий разлад в семье не устроили. И тут меня вдруг осенило: это же я сама кота взвешивала, а весы меня с шестикилограммовым котом за отдельного человека приняли! С мужем посмеялись, конечно, но больше ничего взвешивать как-то не хочется, чтобы не портить статистику весов и не морочить себе голову. © forest.river / Pikabu
- Недавно снимали для одних ребят видеоподкаст. Несколько камер, тяжелый для старого ноутбука монтаж. С утра поставил сохраняться итоговое видео — примерно 7–8 часов сохранения. Вечером прихожу — ноутбука нет. Из-под кровати провод торчит. Взять за провод, ударить ноутбук об пол, закрыть его и утащить под кровать — кто же мог это сделать? Дети? Нет! Кошка? Нет! Робот-пылесос! Технично утащил за шнур, спрятал и, как ни в чем не бывало, уехал на док-станцию. Представляю, если бы заказ был срочный. Пришлось бы объяснять заказчику, что видео не скинул, потому что робот-пылесос утащил мой ноутбук. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- У меня дома есть умная колонка, а еще обычный чайник, который греется на плите. На него надевается свисток, чтобы знать, когда закипит. Сегодня услышала свист и говорю: «Стоп, спасибо!» — и еще несколько секунд не могла понять, почему свист становится только громче. © daisyritka
- Муж иногда не берет трубку, и я удаленно включаю на колонке радионяню, чтобы послушать, дома они с дочкой или нет. Они меня в этот момент, естественно, не слышат. А если дозвониться не могу, передаю сообщение на колонку, и она громко говорит: «Вам просили передать: перезвоните своей жене». © evdokimovaa_an
- Я работаю у интернет-провайдера. Примерно год назад звонит абонент, говорит, что интернет не работает, и он из-за этого не может в квартиру попасть. Поехали на вызов, а у него дверь через телефон открывается — умный дом, похоже, — а ключа с собой нет. Наши ребята все снаружи проверили, проблем не обнаружили, и ему пришлось дверь вскрывать. Дома каким-то образом повредился оптоволоконный кабель. © donimudaris
- Когда я просила подарить мне умные часы, я и подумать не могла, что получу бесконечное напоминание о своих косяках:
— Встаньте и подвигайтесь, вы уже сидите полчаса.
— Сегодня вы не закрыли кольцо подвижности, но еще можете это сделать.
— Ваша кардиовыносливость снизилась.
— Пульс вырос.
И бесконечные уведомления. © olga_shoomkova
- Я понятия не имею, как это произошло, но однажды моя умная колонка взяла и начала воспроизводить музыку через термостат, у которого есть подключение к интернету, словно через динамик. © maiqthetrue / Reddit
- Мы искали пульт от телевизора повсюду, и я уже в отчаянии кричу: «Где этот дурацкий пульт?!» И наша колонка ни с того ни с сего отвечает: «Проверьте под диваном». Совпадение, но это было единственное место, куда мы еще не заглядывали. Мы с мамой замерли, потом заглянули под диван — и пульт реально был там. © b_sleep / Reddit
Помогла, так помогла
- Живу в частном доме, приезжал дружище пообщаться под шашлычок. Припозднились, семья моя уже легла спать. Чтобы не мешать домашним, мы с другом, не включая свет и общаясь шепотом, набирали шашлык в посуду, чтобы переместиться во двор. И тут третий голос, тоже шепотом, говорит: «Да-а-а, шашлык — это святое!» © 0valent / Pikabu
- Я все больше начинаю побаиваться свою умную колонку. То посреди ночи, как тот самый бывший, шепчет: «Спишь?» — аж сердце на пару секунд замирает. То по ночам издает странные звуки. Я спрашиваю, что за звук, а она: «Не понимаю, о чем вы». А сама издает звуки, будто пришло уведомление, и еще добавляет: «Ничего не было, уведомлений тоже нет». Я уже сама не знаю, что о себе думать. © valeriya_eml
- Дочке пять лет, она дала умной колонке задание (это мы позже узнали) — включить свет в два часа. Причем не специально, как выяснилось. Она говорила что-то вроде: «Включи свет везде или в ванной». А та поняла: «Включи свет везде в два часа». Колонка у нас привязана к выключателям во всей квартире. И вот она включила свет везде в два часа ночи. Как же мы тогда перепугались! © MartinBraun / Pikabu
- Я сначала купил робота-пылесоса и был им доволен. Запускал уборку, пока валяюсь на диване или когда меня нет дома. Но потом я завел кота. Усатый не дает роботу проходу, мешает ему: ложится перед ним, чтобы щетки щекотали бока и играет с ними. Теперь, чтобы запустить робота, нужно быть дома и запирать кота в ванной или на балконе. Польза от робота исчезла. © Angry.Men / Reddit
- Вчера установил датчик движения на свет в туалете. Теперь приходится с недюжинной артистичностью делать свои дела, как в немом кино, чтобы эта хитрая штуковина не оставила меня без света! © Подслушано / Ideer
Когда дочка была маленькая, то не доставала до выключателей, поэтому в туалет поставили датчик движения. Так вот если процесс затягивается, свет выключается, и приходится, сидя нa унитазе, махать руками 🙈
Вот поэтому у меня никаких умных колонок не будет. С ума можно сойти, если они начнут своевольничать и подслушивать.
Искусственный разум в доме только у робота-пылесоса, но, надеюсь, я не успею сильно провиниться перед ним до восстания машин))