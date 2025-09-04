16 человек, которые купили умную технику и сами толком не знали, на что подписались

Прибраться в квартире, включить музыку под настроение, разбудить утром, открыть дверь, включить свет, поболтать — все это умеет современная техника. Мы настолько привыкаем к этим помощникам, что иногда даже забываем, как жили без них, ведь от них столько пользы. Но иногда эти гаджеты умеют удивлять так, что невольно думаешь, что у каждого из них есть свой характер.