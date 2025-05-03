18 историй пользователей, когда «умное» стало слишком самостоятельным
Каждая умная колонка имеет свой характер и порой умудряется показывать его внезапно и не всегда в подходящий момент. В этой подборке мы собрали комичные истории о взаимоотношениях людей и современной техники, которые, поверьте, стоят того, чтобы их прочитать.
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- Отчаялась найти вторую половинку. Решила спросить у умной колонки, как найти свою любовь. Уж не знаю, насколько правильно она поняла мой вопрос, но почему-то выдала мне координаты ближайшего кафе грузинской кухни. Я решила туда сходить, все равно к ужину ничего не готово. Там ко мне подошел познакомиться симпатичный парень, взял номер телефона. Уж не знаю, насколько далеко это все зайдет, но идея оказалась реально неплохой. © Карамель / VK
- Был выходной. Знакомый поехал с семьей на дачу. И тут его выдернули на работу: надо было посмотреть заброшенный детский лагерь. Он семью завез и поехал. Приехал, темно, в лагере ни души. Осмотрел и решил вздремнуть. Устроился в машине, и тут слышит детское хихиканье. Вышел — никого. Только сел в машину, как снова слышит детский смех и какое-то бормотание. Стало мужику не по себе. Сел за руль и покатил подальше от этого лагеря, все равно и сон уже прошел! Отъехал. Нашел какое-то место, где остановиться. Решил снова попробовать отдохнуть. И... снова хихиканье! Он начал машину со всех сторон осматривать. Наконец, догадался багажник открыть. А там дочкина новая интерактивная кукла. Хихикает, если ее покачать, например. Забыли, когда на даче выгружались. © Оксана Лим / Dzen
- Я обычно тяжело засыпаю. Но тут приспособилась: включаю аудиорассказ, и под голос чтеца постепенно проваливаюсь в сон. Потом выключаю и сплю уже спокойно. А тут как-то на середине нажала кнопку «Выкл», и только хотела продолжить сон, как неизвестный мужской голос объявил:
— Здравствуйте! Это Влад!
Я аж подпрыгнула от неожиданности! Никакого мужчины со мной рядом не было. Как же я смеялась, когда он продолжил: «И мой авторский рассказ!» © Маленькие женские секреты / Dzen
- Ребенок намочил игрушечную лошадку, которая работала на батарейках и умела ржать. Я положила ее сушить на батарею, а ночью проснулась от жутких потусторонних звуков. Лошадь подсохла и стала ржать растянутым и замедленным голосом. Чуть не поседела, пока на кухню шла. © Marsy / Dzen
- Как-то я не могла найти свой телефон, а мне нужно было срочно позвонить мужу. Я говорю голосовому помощнику, мол, позвони мужу. И никакого ответа. Я повторяю: «Позвони мужу». В ответ снова тишина. Я уже так отчаянно ору, продолжая искать телефон: «Эй, Сири!» И тут голосовой помощник включает режим этакого поэта и заявляет: «Я не Сири, но она мне очень нравится. На самом деле я даже написал стихотворение о ней», — и начинает мне рассказывать стихотворение в духе «Как розы красные в саду, как фиолетовы фиалки...» © c_llie / Reddit
- Первый день дома после больницы, все болит, решила принять обезболивающее. И вот вечером с руганью ищу таблетки. Умная колонка слушала, слушала, а потом говорит:
— Я могу помочь?
— Таблетки ищу!
— Ближайшая аптека...
— Да есть, сейчас найду... Помолчи.
Замолчала. И тут ни с того ни с сего вдруг раздается тоненький голосок из-под дивана:
— Может, полы помыть?
Боже, робот-полотер сочувствует... Я долго потом истерически хихикала. © ЕКАТЕРИНА БОРОВСКАЯ / Dzen
- У моей дочери игрушка рожать начала в 3 часа ночи. Мы не знали, что она это умеет. Я чуть не поседела, когда из-под кровати раздался протяжный хриплый голос: «Помоги-и-и-и мне», — а потом послышались вздохи. Родила-таки: на пузе открылся кармашек, а там 3 ее миниатюрные копии. © Олеся Д. / Dzen
- Пришла я как-то в торговый центр, чтобы закупиться всяким разным. Прохожу мимо одной из полок, и вдруг слышу обольстительный женский голос, который говорит, обращаясь ко мне: «Подойди ко мне». Я, естественно, остановилась, кручу головой, чтобы понять, кто ко мне обращается. А голос продолжает завлекать: «Ближе, ближе». Тут я понимаю, что среди товаров было установлено некое устройство, видимо, в рамках рекламной акции. Но удивление от того меньше не стало. © Natalex / Dzen
- Однажды сидела в родительском доме, болтала с матерью, мой телефон лежал на столе. В какой-то момент сработал голосовой помощник и выдал с придыханием: «Ой, все...» Видимо, наскучил ему наш разговор ни о чем. © Дарья Рысева / ADME
- Мы заехали в съемную квартиру. Где-то неделю прожили нормально. Потом начали происходить странные вещи. В прихожей, когда начинаешь одеваться, стал раздаваться тихий зловещий шепот: «Поиграй со мной!» У нас 3 дня был ужас. Потом начали искать источник звука. На антресолях в прихожей обнаружили чемодан детских игрушек, и один заяц на садящихся батарейках это шептал. Батарейки вытащили, на всякий случай проверили все остальные игрушки, чтоб никто больше не пугал. © Елена / Dzen
- Ночь. Я сплю. И среди ночи просыпаюсь от того, что мое устройство начинает проигрывать музыку на полной мощности. И так несколько раз. В последний раз Алиша Киз орала мне: «No One». Теперь вот думаю: неужто я во сне разговариваю, иначе чем вызван этот бунт устройства? © Unknown author / Reddit
- Работаю из дома. Как-то звоню проблемному клиенту. Надела гарнитуру, подключилась к ноутбуку. Полчаса с ним ковыряжилась. И вот завершаю звонок, откидываюсь в кресле и произношу: «Достали! Как я хочу в отпуск!» А мне в наушниках зловещим шепотом отвечают: «Как хорошо, когда наши желания совпадают с возможностями». У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Оказывается, умный помощник в браузере на ноутбуке включился и ответил мне. © efimova2808 / Dzen
- У меня нет никаких умных колонок или игрушек. Есть просто телефон, но в нем имеется функция голосового поиска. И она функционирует, как мне кажется, вообще постоянно! Сидела тут дома, болела. Изредка посматривала в телефон нет ли сообщений. Смотрела детектив по телику. В какой-то момент по телевизору звучит фраза: «Прошу пройти в комнату! Быстро!» И тут мой телефончик обиженно так отвечает: «Я стараюсь! Наверное, у вас медленный интернет!» © Елена Валерьевна / Dzen
- У нас в библиотеке стоит робот, который говорит твой возраст, считывая по лицу. Гад такой, врет безбожно. Мне выдал, что мне 62, а мне 50 вообще-то. Но библиотекарь успокоила, сказав, что он врет всем. Сбавляет он года только сильно накрашенным женщинам почему-то. Видать, косметику любит. © Елена Павлова / Dzen
- Жена отвезла детей на неделю к бабушке. Мы только что переехали, и я занимался тем, что устанавливал полки и шкафы в спальне, когда внезапно услышал громкий звук из другой комнаты... что-то вроде крика. Внезапно до меня дошло, что это голос моего ребенка. Мой мозг лихорадочно заработал: дети и жена сейчас в другой стране, так как я могу слышать своего малыша? И я как настоящий параноик пришел к выводу, что либо кто-то взломал наш ноутбук и удаленно просматривает с него видео, либо вовсе какой-то негодяй ворвался в наш дом и теперь смотрит видео с моими детьми. С колотящимся сердцем я хватаю молоток и иду к источнику звука. И тут мне приходит в голову, что нужно заранее достать телефон на случай, если мне придется звонить в полицию. Лезу в задний карман, достаю телефон и тут понимаю, что происходит: каким-то образом я своей пятой точкой открыл видео на телефоне, где галдят мои дети, а так как телефон был сопряжен с умной колонкой, звук начал воспроизводится на ней. © mejok / Reddit
«Первый ответ чата GPT, который заставил меня задуматься».
- На днях у меня вся техника с ума посходила. Сначала моя старенькая стиральная машина начала колбаситься со стороны в сторону, ходить туда-сюда, прыгать. Под нее заехал робот-пылесос, после чего она успокоилась и внезапно задавила его. И в момент, когда это случилось, мой телефон завибрировал от таймера, сполз со стола и самовыпилился ударом о плитку. Спасибо, что хоть тостер и микроволновка не были подключены к розетке... © Не все поймут / VK
- Жена собиралась устроить вечеринку-сюрприз в честь моего дня рождения. За несколько недель до моего рождения она сделала лишь один запрос в браузере, чтобы найти нужную ей информацию, но с того дня у меня стало вылезать куча рекламы праздничных вечеринок. Я спросил ее, не готовится ли она к моему дню рождения, она призналась, что да, и сюрприз был испорчен. © mapbc / Reddit
- Встретила мужа в новом нижнем белье, решив перед ним покрасоваться. Спросила, нравится ли мой комплект ему. И тут умный дом ни с того ни с сего вдруг ляпнул: «Да». © CuteWolverine / Reddit
- Отчаялась найти вторую половинку. Решила спросить у умной колонки, как найти свою любовь. Уж не знаю, насколько правильно она поняла мой вопрос, но почему-то выдала мне координаты ближайшего кафе грузинской кухни. Я решила туда сходить, все равно к ужину ничего не готово. Там ко мне подошел познакомиться симпатичный парень, взял номер телефона. Уж не знаю, насколько далеко это все зайдет, но идея оказалась реально неплохой. © Карамель / VK
Общение с современными технологиями часто становится причиной казусов. Больше истории об этом — в нашей статье.
Комментарии
Кто-то в редакции отчаянно ищет свою вторую половинку, иначе как объяснить, что историю о грузинском кафе читаю во второй подборке за день?!
Интересно, а техника знакома с первым законом роботехники: не навреди человеку? А то как- то страшновато жить рядом с ними.