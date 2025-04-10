6 героинь из кино, над которыми мы подтрунивали раньше, а теперь за это стыдно

Мы привыкли воспринимать вампиршу Викторию из «Сумерек» исключительно как отрицательную героиню, при этом не замечая, насколько это интересный и глубокий персонаж. По мнению зрителей, Виктория – эффектная женщина и талантливый стратег, которая просчитывает несколько шагов вперед. У нее был особенный дар, из-за которого Джеймс держал ее рядом – способность предвидеть опасности и вовремя ускользать от своих преследователей.

У девушки была тяжелая человеческая жизнь. А когда она стала вампиром и обрела счастье с Джеймсом, вскоре ей пришлось потерять любимого. Для нее это была очень болезненная утрата, поэтому она стала одержима местью. Пользователей в сети считают что, Виктория любила Джеймса больше, чем Белла Эдварда. Любовь женщины была осознанной, без розовых очков, как у главной героини саги.