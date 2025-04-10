6 героинь из кино, над которыми мы подтрунивали раньше, а теперь за это стыдно
Порой бывает очень занятно еще раз пересмотреть любимый фильм или сериал. Начинаешь замечать детали, которые не видел раньше, а персонажи раскрываются с другой стороны. В этой статье мы вспомнили героинь, чьи истории и характер начинаешь понимать только со временем.
Виктория Ховард, «Сумерки»
Мы привыкли воспринимать вампиршу Викторию из «Сумерек» исключительно как отрицательную героиню, при этом не замечая, насколько это интересный и глубокий персонаж. По мнению зрителей, Виктория – эффектная женщина и талантливый стратег, которая просчитывает несколько шагов вперед. У нее был особенный дар, из-за которого Джеймс держал ее рядом – способность предвидеть опасности и вовремя ускользать от своих преследователей.
У девушки была тяжелая человеческая жизнь. А когда она стала вампиром и обрела счастье с Джеймсом, вскоре ей пришлось потерять любимого. Для нее это была очень болезненная утрата, поэтому она стала одержима местью. Пользователей в сети считают что, Виктория любила Джеймса больше, чем Белла Эдварда. Любовь женщины была осознанной, без розовых очков, как у главной героини саги.
- Она никогда бы не бросила Джеймса, как это сделал Эдвард с Беллой, и никогда бы не стала крутить шашни с другим, как Белла. © DemonessAstarte / X
Виктория Клочкова, «Не родись красивой»
Вика на первый взгляд кажется эгоистичной, инфантильной и избалованной. Но, пересмотрев сериал через пару лет, многие зрители начали понимать мотивы этой героини. Несмотря на эксцентричные поступки Клочковой, она — хорошая подруга и ради Киры была готова на все.
У Виктории непростой характер, но зато она честно говорит о своих желаниях. Если ей кто-то не нравится, она этого не скрывает, а говорит прямо в лоб. Она не плетет интриги, улыбаясь в лицо, как это делали другие персонажи.
- Вика — крутая. Она хорошая подруга для Киры и делала для неё всё. Честнее многих героинь и не строит из себя святую. Просто девчонка, которая хотела жить красивой жизнью и не скрывала этого. Всегда говорила, что думает, и делала то, что ей хочется. Да, совершала ошибки, но она — настоящая. © KS / ADME
Пелин Йылмаз, «Зимородок»
Любовница Ферита стала врагом номер один для фанатов пары главных героев. Но что, если посмотреть на эту ситуацию под другим углом? Пелин и Ферит встречались три года — юноша клялся ей в любви и обещал жениться. Когда его женой в итоге стала Сейран, он уверял Пелин, что это всего лишь формальность. Главный герой продолжал морочить ей голову и держал рядом. Когда Пелин решила уйти и нашла себе другого, наследник Корханов начал ее преследовать и не давал начать новую жизнь. Он манипулировал ее чувствами и в итоге морально сломал девушку. Пелин — жертва абьюзивных отношений. У героини мягкий характер, поэтому на нее было легко давить. Судьбе девушки можно только посочувствовать.
И несмотря на интриги, Йылмаз никогда не была плохим человеком. Пелин была готова на все ради Ферита: вечно оставаться в тайных отношениях, терпеть его измены и полностью подстраиваться под правила семьи любимого. Она также помогала сестре Сейран — прятала ее у себя дома от жестокого отца, потому что не могла бросить в беде другую девушку. Даже незнакомку. Она — сострадательная и понимающая. В начале истории Пелин была веселой, легкой на подъем, могла вписаться в любую авантюру. Некоторые фанаты сериала даже считают, что в третьем сезоне не хватало ее присутствия.
- Пелин не отрицает, что у неё больная любовь к Фериту. Но разве можно обвинять ее за это? Разве никто из вас не был так сильно влюблен, что терял себя? Я не говорю, что это правильно, но она не может справиться со своими чувствами. Ферит сам виноват в том, что довел Пело до такого состояния. © Ta Tim / VK
Тамара Кожемятько, «Папины дочки»
Раньше мы смеялись над выходками секретарши Васнецова, но сейчас многие зрители стали восхищаться этой героиней. Тамара — эксцентричная дама, которая любит заниматься в рабочее время чем угодно, кроме работы.
Но с годами понимаешь, что в жизненной философии Тамары что-то есть. Она делает, что хочет, и не стесняется выглядеть нелепо. Ей не нужно быть хорошей для всех — она просто наслаждается своей жизнью. Трудно не влюбиться в харизму Кожемятько. Спустя годы Тамара даже стала звездой мемов, а ее легендарную фразу «Тамара Кожемятько — это бренд!» знают все фанаты «Папиных дочек».
Алисента Хайтауэр, «Дом дракона»
Некоторые зрители считают, что Алисента является жертвой обстоятельств. С самого детства отец давил на нее своим авторитетом и в итоге заставил выйти замуж за короля. Алисента же, несмотря на брак не по любви, старалась стать идеальной женой и мачехой для Рейниры. Она всячески пыталась наладить отношения со своей подругой, но та постоянно отталкивала ее. Алисента доверяла Рейнире, но та обманула ее — и именно из-за этой лжи отца девушки сослали из дворца.
Девушка не чувствовала поддержки ни от мужа, ни от других близких. Когда король был уже тяжело болен, она взяла на себя многие его дела и делала все, чтобы защитить своих детей. Из невинной девы она превратилась в сильную женщину, которая умеет постоять за себя. Раньше она была ранимой и сострадательной, но жизнь заставила ее стать более жесткой.
Махидевран-султан, «Великолепный век»
Махидевран и Хюррем с первых серий стали соперницами за сердце султана и власть в гареме. Большинство поддерживает главную героиню, но есть и те, кому больше импонирует именно Махидевран. Зрители утверждают, что Сулейман погубил ее молодость, красоту и доброе сердце — и что неудивительно, почему любовь наложницы так стремительно превратилась в ненависть. Именно безразличие мужчины толкало ее на плохие поступки, а она лишь хотела безопасности для себя и сына.
Некоторые поклонники этой ленты считают, что Махидевран лучше Хюррем, потому что она прямолинейна и честна, и что героиня не способна на столь бессердечные поступки, какие совершала жена Султана. Хюррем — мастер плетения интриг. Махидевран же, наоборот, если кто-то ей мешает, открыто выражает свое недовольство.
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