19 человек, которые умеют так поразить подарком, что ни в сказке сказать ни пером описать

Многие люди обожают дарить подарки. Но если одни заморачиваются и пытаются сделать человеку идеальный презент. То другие, когда надо что-то преподнести, делают это спустя рукава. В любом случае герои нашей статьи получили весьма своеобразные дары.

«Стоматолог дарит пациентам вот такие презенты, чтобы побудить их пользоваться зубной нитью. Это вяленое мясо»

«Я сваляла игольницу для своего отчима, чтобы в последнюю минуту сделать подарок на его 70-летие»

Когда от подарка больше вреда, чем пользы

Мужу подарили на его день рождения мойку высокого давления. На первый взгляд, звучит весьма неплохо. Я уже представила, как он сам будет мыть свою машину, а я возьмусь за дорожки во дворе. Но, видите ли, все оказалось не так просто. Теперь каждые выходные друзья мужа, те самые, которые подарил эту мойку, приезжают к нам, чтобы помыть свои машины. И у нас вокруг постоянно все в воде, везде грязь, плюс счета за воду стали космическими. Я мужу говорила, что это ненормально. У нас же не бесплатная мойка, а тут они каждую неделю свои машины намывают. И что больше всего бесит — ему неудобно отказывать, потому что, видите ли, они ему эту мойку подарили. © Подслушано / Ideer

«Моя невестка — большая поклонница Джеффа Голдблюма, поэтому я связала для нее плед в подарок»

«До моего дня рождения еще целая неделя, но подарок от тети уже пришел. Я от него в восторге!»

«Однажды мне подарили целый слиток меди»

«Купил своей девушке подарок. Теперь вот ездит с ней на работу»

«Подруга недавно потеряла свою кошку, и я сделала для нее памятный подарок»

Когда сначала думаешь: «Да зачем мне это подарили?» А потом радуешься

Подарила мужу на праздник набор из 100 пар носков, разных, на все случаи жизни. Сначала обиделся, а сейчас ничего, довольный ходит. © Подслушано / Ideer

«Подарила вот такие печеньки маме, потому что она постоянно делилась их фото в социальных сетях»

«Муж сделал лучший подарок на мое 30-летие»

«Кто-то подарил моей сестре угольную смесь для приема ванны»

«Сказал девушке, чтобы она не покупала мне подарок на день рождения, так как мы скоро поженимся. Но все равно получил это. И мне нравится»

Это купоны, которые дают возможность получить то, что на них написано. Например, десятиминутный массаж спины.

Когда кто-то старается, но не так, как хочется другим

Двоякое отношение к всяким хендмейд подаркам. Мама мужа обожает делать всякий мусор, по-другому я это назвать не могу. Там реально нечто из туалетной бумаги, всякого хлама и так далее. Переехали в новую квартиру, сделали ремонт, все в одном стиле, но она постоянно дарит нам всякие вязаные жуткие игрушки, предметы интерьера, сделанные своими руками, которые нам совсем не подходят.

Недавно подарила картину! Как будто рисовал ребенок, там какие-то стихи, листики сушеные наклеены. Такие «подарки», которые деть некуда, а выкинуть жалко, старался же человек. Муж думает точно так же, говорил ей уже 100 раз, что не надо нам это. Вот и лежит все в шкафах, а мама все дарит и дарит. © Подслушано / Ideer

«Мне подарили два одинаковых ножа. Это не проблема. Но когда я открыл первый нож, подумал, что это настоящий дамаск. А потом увидел второй»

«Когда мне было 13 лет, мы с мамой немного повеселились после того, как мой отец-неудачник „подарил“ мне пакет с одеждой своей девушки»

«Моя невестка сделала нам с женой лучший подарок»

«Поздравляем! Вы выиграли купон на «посидеть с вашим ребенком с ночевкой».

«Мой парень „сделал“ мне наручи. Сказал, что любит шить. Я была в восторге, а потом увидела такие же в интернет-магазине»

Когда ну очень хочется впечатлить супругу

На годовщину свадьбы муж подарил баночку мыльных пузырей. Так расстроилась, думала, столько лет прожили, а он мне какие-то пузырики. Полчаса уговаривал открыть. Открываю, а там золотая цепочка намотана. Додумался же ведь. © Подслушано / Ideer