16 усатых милах, чей размер слегка обескураживает окружающих

Иногда можно наткнуться на настоящих гигантов среди наших пушистых любимцев. А когда у тебя самого из маленького комочка вырастает этакий пушистый Голиаф, то и ты сам диву даешься. Зато с такими котами не надо никакой сторожевой собаки.

«Люди боятся ее. А пожилая соседка и вовсе как-то спросила, мол, это вообще кошка или собака?»

«Этого огромного мейн-куна мне удалось подержать сегодня на работе. Он очень милый! Самый лучший мальчик!»

«Моя мама с кошкой моей двоюродной бабушки»

«Решила поделиться фото моего большого котика»

«Сегодня я видел огромного кота на поводке!»

«А вот и мой большой котик»

«У меня отключили отопление, но это не страшно, у меня есть огромные кошки»

«Мой гигант»

«Мой большой котик»

«Мой зверь! Да ладно, он самый нежный огромный кот»

«У меня на работе есть вот такой котик»

«Огромный кот моей мамы»

«Мой мейн-кун до сих пор предпочитает „обычную“ кошачью кровать, а не большую, которую мы ему купили»

«Вчера мама решила принести домой кота размером с нее саму»

«Сиамская кошка моей мамы любит моего большого мужчинку»

«Мы взяли котенка, но не знали, что он — норвежский лесной кот. И даже не подозревали, что он вырастет вот в это»