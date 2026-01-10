15 ситуаций, когда люди отожгли так, что нарочно не придумаешь
Каждый день мы контактируем с множеством людей. Честно говоря, не все контакты получаются удачными. Неловкость, косяк, курьез — называйте это как угодно, но иногда попадаются такие кадры, которые превращают обычный поход в магазин в приключение, а заурядное сообщение в комедию. Мы собрали истории о людях, которые умудрились «проколоться» так эпично, что им остается только одно — посмеяться над собой вместе с нами.
- Я занималась английским с преподом, который работал в универе. Как-то он перенес занятие то ли на субботу, то ли на воскресенье. Я и так не в восторге, пытаюсь открыть дверь в здание, она не открывается, дергаю сильнее, еще сильнее. Наконец она поддается. Выходит охранник и говорит: «Девушка, двери были заперты металлическими скобами, и вы одну из них погнули! Вашу бы энергию да в мирных целях!» В фойе стояла группа работников, наблюдающих как я ломлюсь в запертую дверь. © annayersh
- Обложила в туалете кафе унитаз туалетной бумагой, сделала дела. Иду через все кафе обратно на свое место, волосы назад, все смотрят на меня. Думаю, ну королева, не иначе. Дохожу, и тут друг начинает ржать и требовать меня сесть немедленно. Оказывается, вся эта бумага торчала у меня хвостом из брюк. © nika_mammad
- Мамин телефон как-то сам разблокировался в сумке, сам добрался до списка контактов, сам написал смс: «Фу-у-у-у» и послал его даже не ее начальнику, а «начальников начальнику», т.е. такому человеку, которому просто так не звонят и не пишут. Мама это обнаружила только спустя полдня. Пока она осознавала, что это было и как теперь лучше поступить, пришел ответ: «Я готов принести свои извинения, но что я наделал?». © Ия / ADME
- Недавно еду по эскалатору, болтаю по телефону и сама не замечаю, как начала снимать с пальто впереди стоящего мужчины всякие волосинки, пылинки. Очнулась от внимательного взгляда сверху и басистого голоса: «Девушка, а что вы делаете?» Говорю: «Да по привычке чистить начала, простите!» © makovka_coach
- Когда я была маленькой, за мамой ухаживал мужчина. Он старался уделять внимание и мне, и однажды купил мне торт. Торт оказался дико невкусный, я даже куска не смогла съесть. На следующий день спрашивает, понравилось ли мне. А меня воспитывали так, что говорить правду про угощения и подарки было неприлично, поэтому я, естественно, сказала, что да. Он улыбнулся и ответил: «Ну и отлично, сегодня еще куплю». Нафиг эту тактичность! © Подслушано / Ideer
- Мы как-то в походе были, взбирались на гору, попутно кряхтя, обливаясь потом и громко ругаясь. И в это самое время мой телефон (а в те времена еще была мода носить его на шее, на веревочке) решил сам собой позвонить шефу. И вот он минут пять слушал, а потом я неожиданно из-под кофты слышу его голос, вопрошающий, что, собственно, происходит. © Тревожное Пирожное / ADME
- Стоим мы возле входа в универ. Подъезжает такси и из него выходит преподша английского. Вся такая красивая, нарядная, с цветами, и, что самое главное, с шикарной прической. Ну, я думаю, сейчас ей комплимент сделаю, скажу, что у нее великолепная прическа, и вообще она сегодня как никогда прекрасна. Но вместо этого предательский рот выдал: «Здравствуйте, а что у вас с головой?». © fanps / Pikabu
- Однажды зимой в колледже меня посадили позировать на уроке рисунка. Костюм был с открытыми ногами, и я пришла в капроновых колготках. А на второй день напрочь забыла и притопала в носках. Паника, метнулась на переменке, но колготок по району не нашла... Сижу с голыми ногами, мурашки от холода, и волосы на ногах топорщатся. Красная как рак. Только отвлеклась, успокоилась, смотрю — мальчишки подходят как бы невзначай, а сами искоса смотрят на ноги и ржут между собой. Нарисовали мне ноги-кактусы, заразы. © Подслушано / Ideer
- Опять задержали на работе. Жаловалась мужу на начальника, злилась, что он не отвечает и тут мне звонит коллега: «Ты в своем уме? Ты что устроила в рабочем чате?» Я в панике, быстро удалила все. Утром начальник вызвал меня к себе и выдал: «Маш, ну сколько лет знакомы, а ты меня в общем чате ругаешь, хоть в личку бы строчила, нормально это, по-твоему? Возьми отгул на пару дней, отдохни, что ли, но чтобы я такого больше не слышал!» Я, вся красная, все-таки последовала его совету.
- Однажды я увидела, как очень плохо одетый дедушка стоит напротив двери супермаркета и, почти не моргая, смотрит туда. Стоял он долго, мне стало его жаль. Я подошла к нему и предложила хлеб и салат, которые купила себе на обед. А оказалось, он просто ждал внука, который выбежал с мороженым через секунду... Было жутко стыдно и за неудавшееся «доброе дело», и за то, что смутила человека. © Подслушано / Ideer
Я сегодня герой подборки что ли? Аж две моих истории откопали 😂😂😂
- Иду домой с работы. Вижу парня, лицо знакомое. Доходит, что это музыкант один, я ж недавно на концерте была. Лечу радостная, мол, можно с вами сфоткаться. Пока он мямлил, сделала пару кадров и ушла. Дома достаю телефон и офигеваю — на фотках мой бывший! Смотрит в ауте то прямо в камеру, то на меня, а я там улыбаюсь во все 32 зуба, будто так и надо. Вообще не понимаю, как можно было так обознаться!
- Однажды, когда я училась в 11 классе, в местной поликлинике мне назначили массаж спины. Медсестра, которая его делала, как-то сразу предвзято стала ко мне относиться: не так легла на кушетку, не расслабила руки/шею/плечи, не вовремя пришла и т.д. Я уже не могла дождаться последнего сеанса. И вот он, тот самый день и тот самый сеанс. На мне была довольно узкая юбка, и я решила, что смогу забраться на кушетку и в ней. Мои ожидания оправдались наполовину: на кушетку-то я залезла, но моя юбка такого испытания не пережила. Она разорвалась по боковому шву, издав при этом сами понимаете на что похожий оглушительный звук. Единственное, что я могла вымолвить медсестре — «Это не то, о чем вы подумали». Мне кажется, лицо у меня было красным не только до конца процедуры, но и до конца того злополучного дня. © Tanzu / ADME
Про фото с бывшим, супер! Это показатель, что он реально бывший. Образ в голове остался смутный и безболезненный или настолько заблокированный в подсознании, что сознание подсунуло ложную ассоциацию с музыкантом... Интересный кейс для психоаналитика.
