14 человек рассказали, как оконфузились в поездках, и мы не знаем, то ли хихикать, то ли краснеть

Путешествия — это круто: новые места, знакомства и впечатления, и, конечно, тонна ярких фоток. Но иногда в другой стране можно нехило оконфузиться из-за незнания языка или просто по рассеянности. К счастью, герои сегодняшней статьи умеют посмеяться над собой.

Если бы в отеле кто-то копался в моем нижнем белье, то разнос бы им был обеспечен! Я деньги не за дискомфорт плачу. Где гарантия, что мою зубную щетку чистыми руками трогали? Что-то мне прямо неприятно стало от прочтения

Это еще что! Вот в этой статье одни туристы поняли, что ночная Венеция — не такое уж гостеприимное место, а другие взяли с собой в поездку собаку, а оказалось, что с ней там никуда нельзя.