Если бы в отеле кто-то копался в моем нижнем белье, то разнос бы им был обеспечен! Я деньги не за дискомфорт плачу. Где гарантия, что мою зубную щетку чистыми руками трогали? Что-то мне прямо неприятно стало от прочтения
14 человек рассказали, как оконфузились в поездках, и мы не знаем, то ли хихикать, то ли краснеть
Истории
2 часа назад
Путешествия — это круто: новые места, знакомства и впечатления, и, конечно, тонна ярких фоток. Но иногда в другой стране можно нехило оконфузиться из-за незнания языка или просто по рассеянности. К счастью, герои сегодняшней статьи умеют посмеяться над собой.
- Отдыхали с парнем на море. Отпуск подгадали так, чтобы его день рождения отметить там. Четвертый день отпуска: проснулись, умылись, вышли на веранду, а о смотрит на меня как-то чудно. Я значения не придала, гуляем по городу, а он все странно себя ведет. Зашли в кафе, едим, он смотрит, смотрит, а я не понимаю, чего он хочет. Играет радио и объявляют сегодняшнюю дату. Меня как током ударило. У него день рождения! Почувствовала себя такой сволочью, что так нелепо забыла. В отпуске напрочь теряется счет времени. Стыд... © Подслушано / Ideer
- Просили в Турции на ресепшен бельевые прищепки. Перевели через онлайн-переводчик и показали. У нас уточнили: «Женские?» И принесли упаковку трусов. Женских. © Марина Дурушева
- Путешествовала по Вьетнаму одна, села на паром. Смотрю, а что-то все такие нарядные вокруг и местных нет вообще. Ну, думаю, туристы, такие же, как и я. Прошло минут 15, и тут начали разливать напитки. Ничего себе, думаю, сервис на общественном пароме! Протягиваю руку за своим бокалом, а человек, разносивший их, как-то очень озадаченно на меня таращится. В общем, оказалось, я села на частную лодку. К счастью, ребята все восприняли с юмором и высадили меня на ближайшем причале. © viceadvice / Reddit
- Моя подруга Наташка отдыхала в Испании. Как-то захотела в туалет, огляделась, видит — веранда, люди обедают. Пошла искать туалет, а все сидящие ее взглядом проводили. Наташка решила, они обалдели от ее красоты, и обратно вышла уже с гордо поднятой головой. И только потом, до нее дошло, что это был не ресторан, а частная вилла. Большая семья за воскресным обедом. © Emma Gallagher
- Я был в Швейцарии, в немецкоговорящей части страны. Сижу один в уличном кафе, подходит официант и на безупречном английском спрашивает, хочу ли я, чтобы он открыл надо мной зонтик. А я ему ляпнул, блин, на немецком: «Извините, я не говорю по-немецки, вы знаете английский?» Он уставился на меня, я на него. Но поскольку я не смог провалиться под землю, хоть и очень этого хотел, сказал просто «Да, пожалуйста» и ел потом так быстро, как мог. © Chemical_Egg_2761 / Reddit
- Отдыхали во Вьетнаме. Лежаки на пляже платные, стоили около сотни. Подходит к нам женщина лет 60 и спрашивает: «Можно лечь поблизости?» Мы не поняли, сказали, мол, конечно можно. Оказалось, она в целях экономии решила улечься рядом с моим лежаком. В тени моего зонта. И так пролежала весь день. А нам ни поговорить, ничего, мешаем, видите ли. © Подслушано / Ideer
- Мы как-то остановились в роскошном номере: персональная горничная, все дела. Мы торопились, так что багаж бросили как попало и помчались осматривать достопримечательности. Вернулись уже поздно, смотрим — а все наши вещи аккуратно разложены, обувь расставлена, ванные принадлежности тоже. Но самое запоминающееся было не это. Представьте: мой комплект нижнего белья аккуратно разложен на кровати, от двери к нему ведет дорожка из лепестков роз, рядом стоит тарелочка клубники в шоколаде. У меня с собой был не один комплект, но горничная почему-то выбрала именно этот. А он был (я пишу и мне до сих пор стыдно) уже ношеный, нестираный. Стыд-то какой. Я до конца отпуска не могла в глаза горничной смотреть. © pharmdoll / Reddit
- Регистрируюсь я как-то на рейс, протягиваю женщине за стойкой паспорт, а она не может найти меня в списке пассажиров. Уже еще троих работников позвала, чтобы ей помогли — все никак. А потом я открываю свою бронь в телефоне и вижу, что случайно купил билет на сегодняшнюю дату следующего месяца. © PachaTNM / Reddit
- Были в Польше, поехали на экскурсию в копи в Высоких Татрах. Организаторы что-то намудрили, и в результате оказалось, что гида у нас нет. Вышла к нам девушка, сказала, что может на польском, английском, чешском или немецком. Первый казус случился у входа, где висели каски, и было на польском и английском написано, что каски для людей выше 1.80, чтобы не стукнуться о выступы низкого потолка. Только высоким людям каски не достались: мамаши все расхватали и напялили на своих детей. Потом они начали возмущаться, что ничего не понимают, и так орали, что я стоящим рядом начала переводить. Все радостно решили, что я тут переводчик, и через некоторое время стали вести себя весьма вольно, указывая мне, куда я должна идти, мол, гид уже перешла к следующей локации, а я все на россыпи друз пялюсь. © Плодожорка / ADME
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- Я как-то отдыхал в маленьком городке во Франции, и нужно было мне попасть на поезд. И вот я уже слышу, как он гудит где-то вдалеке, а станцию найти не могу (смартфонов тогда еще не было). Тут мне навстречу пожилая пара. Я к ним, а весь французский от волнения вылетел из моей головы, и все, что я смог сказать — это «Где чух-чух?», и изобразить дерганье за гудок паровоза. Они мне показали, куда бежать, хоть и хохотали при этом знатно. На поезд я успел. © its_car_ramrod / Reddit
- Приехал в Милан как-то. В ресторане пошел в туалет, а как смывать, не понимаю. Потом вижу, с потолка шнур свисает, ну и дернул за него. Оказалось, это был шнур для вызова экстренной помощи, врубилась сигнализация, и ко мне, 40-летнему мужику, в туалет вломился персонал. Стыдоба. А кнопка смыва на стене была... © mgfreema / Reddit
- Отдыхали с подругой во Франции, и приобрели привычку обсуждать всех парней, которых видим. И вот сидим как-то в кафе, а за соседним столиком такой красавчик! Мы, понятное дело, давай о нем болтать. Вот только мы никак не ожидали, что он вдруг подойдет к нам и на нашем языке скажет: «Девушки, мне тоже очень нравится ваша обувь. Можно ли мне угостить вас кофе за такие приятные комплименты в мой адрес?» © Карамель / VK
- 5 лет назад я начала изучать с нуля английский язык. Прошла самый начальный курс, и тут мне дочь сделала сюрприз на День матери, подарив билеты в Вену. И пошла я там в кафе. Мест не было, люди ждут у входа, а метрдотель объявляет, что как раз освободился столик для одного. Тут я вскидываю руку и на все кафе заявляю: «I’m single!» Конечно же, я привлекла к себе внимание всех окружающих. А метрдотель не растерялся и ответил на английском: «О, мне очень жаль! » И проводил меня к столику. Потом я уже сообразила, что допустила ошибку, и посмеялась. © Лариса Волкова
- Заехали в отель, получили карточку от номера, уставшие подошли к номеру. Муж открывает дверь, я вхожу, в номере темно и тихо. Проходим коридор и направляемся в комнату и видим, что на кровати сидит полураздетая дама, рядом под покрывалом лежит мужик, включен телевизор. И в этот момент наши безумные взгляды сталкиваются с их испуганными. Конечно, пришлось извиниться и покинуть номер. Спустились на ресепшен, немного поворчали, что доставили неудобства чужой семье, и за это нам выделили президентский двухкомнатный номер. © Radanna MP
Это еще что! Вот в этой статье одни туристы поняли, что ночная Венеция — не такое уж гостеприимное место, а другие взяли с собой в поездку собаку, а оказалось, что с ней там никуда нельзя.
Комментарии
Уведомления
Прилетели в горы. Летели с пересадкой, да ещё были разборки с авиакомпанией: был овербукинг и нас вообще хотели другим рейсом отправить. В общем, добрались. Нааа ресепшене девушка нааа меня посмотрела и так участливо "Вы долго до нас добирались?" 🤣🤣🤣
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