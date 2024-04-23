18 смекалистых людей, которые хакнули эту жизнь

Люди со сверхспособностями есть среди нас, а их суперсила — находчивость. Иначе как объяснить их умение находить такие крутые решения бытовых проблем?

«Я живу в отдаленном районе, нет возможности часто ездить на маник. Поэтому вот как я выкручиваюсь»

«Чтобы мороженое не таяло слишком быстро, а руки не мерзли, стаканчик можно вставить в кружку»

Мамам на заметку

Мне иногда днем нужна перезагрузка на 10 или 15 минут. С двумя детьми это почти невозможно, они постоянно шумят и требуют внимания. Но я нашла рабочий лайфхак. Мальчишки у меня обожают прятки, а мы живем в частном доме, от этого им еще интереснее придумывать, где притаиться. Я начиняю считать до 10, а сама иду на диван. Ставлю будильник на 15 минут и дремлю, пока они тихонько сидят в укромном месте. Потом уже встаю и иду искать. Это лучший перерыв за день, блаженное время. И дети довольны, что мама их так долго не может найти. © Мамдаринка / VK

«Сегодня я вспомнила, что свечку можно сделать из апельсиновой кожуры и оливкового масла!»

«Идеальное применение для киндер-сюрприза»

© Right-Contest5264 / Reddit Bazzzay.jiw 24 минуты назад Гениально ! А вот ещё шикарная идея - в любой хрени с крышечкой можно хранить и перемещать какую-то мелочь ! Классно я придумал !?

Да я , сцукко, чортов гений.... - - Ответить

Как хакнуть мужа

Сказала мужу: «Сходи в магазин, купи молоко и хлеб». Он согласился, но завис в телефоне на 15 минут. Повторила просьбу — то же самое. Тогда я применила лайфхак, после которого он встал, оделся и выдал: «Ну не дадут спокойно отдохнуть». Я просто смотрю на мужа молча 3 минуты, и он идет делать то, что надо. © Мамдаринка / VK

«Сделала маникюр тенями для век»

Талант в парфюмерии

Долгое время не могла найти себе подходящий парфюм. Перепробовала кучу ароматов популярных производителей, потратила много денег. В итоге одну половину раздала, вторую оставила ароматизировать туалет, а «своего» запаха так и не повстречала. Думала, что уже и не найду, но вдруг заметила, что один аромат, наслаивающийся на другой, образовывают какой-то прикольный шлейф. Решила походить так. И, о чудо, мне зашло! Дальше стала миксовать. Все, что тестировала, получалось отлично. Сейчас ко мне даже подружки обращаются за помощью. А я сделала из всего этого один вывод — если парфюм не нравится, дайте ему второй шанс. Возможно, в паре с другим ароматом он отлично проявит себя. © Карамель / VK

Смастерил из фигурки от конструктора вот такой держатель

Совет любительницам маникюра

Всегда беру разный гель-лак: на правой руке один цвет, а на левой — другой. Заметила, что так ноготочки не успевают мне надоесть, и я не тороплюсь скорее бежать «на ногти». Может, среди нас есть такие же непостоянные, как и я, и этот прием поможет. Пользуйтесь! © Карамель / VK

«Хотел, чтобы в подвале было естественное освещение. Купил по дешевке 2 старых окна, установил светодиодные панели, и теперь у нас всегда светло, как днем»

«Любимый лайфхак для ленивых: вот как меняется мой маникюр после душа»

Я тоже всегда так делаю! Главное — дождаться, когда лак высохнет. © Immediate_Stop_319 / Reddit

Психологический прием

Я никогда свои обиды демонстративно не показываю. Не закатываю истерики парню, не выношу мозг и не сажусь выяснять отношения. Но не могу же я быть такой идеальной и просто копить обиды! Это вредно для здоровья. Когда меня что-то задевает, я демонстративно снимаю помолвочное кольцо. Кладу в шкатулку и перестаю носить. Тогда парень понимает, что у нас проблемы, и начинает выпытывать. Как только заглаживает вину, надеваю обратно. © Карамель / VK

«Благодаря этому приему кажется, что я часами ухаживаю за ногтями»

«Я клею на ногти временные татуировки и после этого покрываю лаком. Такой дизайн держится как обычный лак — почти 3 недели».

Мотивация для занятий спортом

Я хотела записаться в спортзал, но постоянно тянула с этим делом. Однажды не выдержала и купила себе абонемент, но подготовилась, чтобы не забросить. Я выбрала самого красивого тренера, нашла его в соцсетях и узнала, что у него нет ни жены, ни девушки. Затем выбрала занятие в ужасно неудобное время — 7:30. Из-за этого я не могла себе позволить пропустить тренировку, ведь понимала, что человек уже проснулся и ждет меня в зале. Да и стыдно было бы перед таким мужчиной придумывать отговорки. Может, я и усложнила жизнь себе и парню, но зато не пропустила ни одного занятия за эти полгода и уже вижу, как получаю фигуру, о которой мечтала. © Карамель / VK

«Если завязать карманы в шортах изнутри резинкой, то не придется париться о телефоне или ключах на пробежке»

«Кажется, вышло довольно круто!»

Родительская хитрость

Моя свекровь кормила внуков «роллами»: разрезала фаршированные перцы. Дети с удовольствием уплетали. А обычные фаршированные перцы отказывались есть. © Анастасия Козлова / VK

А в моем детстве, когда мама делала домашний йогурт, то накладывала его в баночку из-под покупного, что бы я ела. Мои дети тоже больше покупное любят. © Наталья Барбашина / VK