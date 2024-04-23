На маник ей некогда...страшно представить, ЧТО она с педиком делает...
18 смекалистых людей, которые хакнули эту жизнь
Люди со сверхспособностями есть среди нас, а их суперсила — находчивость. Иначе как объяснить их умение находить такие крутые решения бытовых проблем?
«Я живу в отдаленном районе, нет возможности часто ездить на маник. Поэтому вот как я выкручиваюсь»
- Да ты гений! © Lex_Loki / Reddit
- Мастера маникюра ненавидят этот простой трюк! © meestahmoostah/ Reddit
«Чтобы мороженое не таяло слишком быстро, а руки не мерзли, стаканчик можно вставить в кружку»
Мамам на заметку
- Мне иногда днем нужна перезагрузка на 10 или 15 минут. С двумя детьми это почти невозможно, они постоянно шумят и требуют внимания. Но я нашла рабочий лайфхак. Мальчишки у меня обожают прятки, а мы живем в частном доме, от этого им еще интереснее придумывать, где притаиться. Я начиняю считать до 10, а сама иду на диван. Ставлю будильник на 15 минут и дремлю, пока они тихонько сидят в укромном месте. Потом уже встаю и иду искать. Это лучший перерыв за день, блаженное время. И дети довольны, что мама их так долго не может найти. © Мамдаринка / VK
«Сегодня я вспомнила, что свечку можно сделать из апельсиновой кожуры и оливкового масла!»
Какая бесполезная растрата оливкового масла... Сколько стоит масло и сколько свечки...
«Идеальное применение для киндер-сюрприза»
Гениально ! А вот ещё шикарная идея - в любой хрени с крышечкой можно хранить и перемещать какую-то мелочь ! Классно я придумал !?
Да я , сцукко, чортов гений....
Как хакнуть мужа
- Сказала мужу: «Сходи в магазин, купи молоко и хлеб». Он согласился, но завис в телефоне на 15 минут. Повторила просьбу — то же самое. Тогда я применила лайфхак, после которого он встал, оделся и выдал: «Ну не дадут спокойно отдохнуть». Я просто смотрю на мужа молча 3 минуты, и он идет делать то, что надо. © Мамдаринка / VK
«Сделала маникюр тенями для век»
Талант в парфюмерии
- Долгое время не могла найти себе подходящий парфюм. Перепробовала кучу ароматов популярных производителей, потратила много денег. В итоге одну половину раздала, вторую оставила ароматизировать туалет, а «своего» запаха так и не повстречала. Думала, что уже и не найду, но вдруг заметила, что один аромат, наслаивающийся на другой, образовывают какой-то прикольный шлейф. Решила походить так. И, о чудо, мне зашло! Дальше стала миксовать. Все, что тестировала, получалось отлично. Сейчас ко мне даже подружки обращаются за помощью. А я сделала из всего этого один вывод — если парфюм не нравится, дайте ему второй шанс. Возможно, в паре с другим ароматом он отлично проявит себя. © Карамель / VK
Смастерил из фигурки от конструктора вот такой держатель
Совет любительницам маникюра
- Всегда беру разный гель-лак: на правой руке один цвет, а на левой — другой. Заметила, что так ноготочки не успевают мне надоесть, и я не тороплюсь скорее бежать «на ногти». Может, среди нас есть такие же непостоянные, как и я, и этот прием поможет. Пользуйтесь! © Карамель / VK
«Хотел, чтобы в подвале было естественное освещение. Купил по дешевке 2 старых окна, установил светодиодные панели, и теперь у нас всегда светло, как днем»
«Любимый лайфхак для ленивых: вот как меняется мой маникюр после душа»
А просто аккуратно красить никак? А ещё есть спец маркеры с растворителем или они на такой лак не действуют?
- Я тоже всегда так делаю! Главное — дождаться, когда лак высохнет. © Immediate_Stop_319 / Reddit
Психологический прием
- Я никогда свои обиды демонстративно не показываю. Не закатываю истерики парню, не выношу мозг и не сажусь выяснять отношения. Но не могу же я быть такой идеальной и просто копить обиды! Это вредно для здоровья. Когда меня что-то задевает, я демонстративно снимаю помолвочное кольцо. Кладу в шкатулку и перестаю носить. Тогда парень понимает, что у нас проблемы, и начинает выпытывать. Как только заглаживает вину, надеваю обратно. © Карамель / VK
«Благодаря этому приему кажется, что я часами ухаживаю за ногтями»
То есть пока психологи твердят "говорите словами через рот", кто-то пропихивает молчанку и манипулирование как знатный лайфхак. Ну-ну.
«Я клею на ногти временные татуировки и после этого покрываю лаком. Такой дизайн держится как обычный лак — почти 3 недели».
Мотивация для занятий спортом
- Я хотела записаться в спортзал, но постоянно тянула с этим делом. Однажды не выдержала и купила себе абонемент, но подготовилась, чтобы не забросить. Я выбрала самого красивого тренера, нашла его в соцсетях и узнала, что у него нет ни жены, ни девушки. Затем выбрала занятие в ужасно неудобное время — 7:30. Из-за этого я не могла себе позволить пропустить тренировку, ведь понимала, что человек уже проснулся и ждет меня в зале. Да и стыдно было бы перед таким мужчиной придумывать отговорки. Может, я и усложнила жизнь себе и парню, но зато не пропустила ни одного занятия за эти полгода и уже вижу, как получаю фигуру, о которой мечтала. © Карамель / VK
«Если завязать карманы в шортах изнутри резинкой, то не придется париться о телефоне или ключах на пробежке»
Сначала возникли сомнения касательно лайфхака с карманом(хотя идея интересная). А потом мой взгляд упал на упоротую тыкву)
«Кажется, вышло довольно круто!»
Родительская хитрость
- Моя свекровь кормила внуков «роллами»: разрезала фаршированные перцы. Дети с удовольствием уплетали. А обычные фаршированные перцы отказывались есть. © Анастасия Козлова / VK
- А в моем детстве, когда мама делала домашний йогурт, то накладывала его в баночку из-под покупного, что бы я ела. Мои дети тоже больше покупное любят. © Наталья Барбашина / VK
Ради того, чтобы дети ели полезные продукты, родители готовы идти и не на такие ухищрения. Например, некоторые придумывают диковинные названия привычным овощам.
Комментарии
"18 смекалистых людей, которые хакнули эту жизнь". Что-что они сделали с жизнью?
Мотивация для занятий спортом мне напомнила другое - если надо объяснять, значит, не надо объяснять. Так и тут. Если надо так сложно мотивировать... ну вы поняли.
Никогда не понимала этих заигрываний в спортзале. Видимо, я как-то не так туда хожу, но я там мокрая, без макияжа, с хвостиком и концентрацией на упражнении, которое сейчас делаю. Когда там флиртовать?
"Психологический приём" с помолвочным кольцом - дешевенькая манипуляция. Из разряда сбора чемоданов в ожидании, пока тебя остановят. Нормальный человек на пятый раз, увидев такой "приём" просто начнёт этот цирк игнорировать - как минимум.