15+ человек, которые отправились на барахолку и поживились там сокровищами всем пиратам на зависть
Народное творчество
42 минуты назад
Обновки — это всегда приятно. Обновки за копейки — приятно вдвойне. Чтобы найти нечто подобное, нужно всего лишь отправиться на барахолку. Иногда там можно отрыть не просто крутые вещи за три копейки, а настоящие сокровища.
«Всего $ 1,99 за две подставки для яиц с лицами Сальвадора Дали и Фриды Кало»
«Нашла эту подвеску на цепочке в отделе бижутерии за $ 6. Даже кассир воскликнул: „О, это действительно круто!“ Цепочка и подвеска оказались из золота, а камень — настоящий бриллиант»
Идеальные стулья из комиссионки для дома в стиле «Барби»
«Моя гордость из 1930-х годов, купленная в благотворительном магазине за $ 25. Это лучшая вещь, которую я когда-либо приобретала»
«Итальянское кресло из натуральной кожи всего за $25»
«Выторговала эти необычные часы всего за $ 30. Новые такие же стоят в 30 раз дороже»
«Я заплатил за этот оригинальный рисунок Снупи с автографом художника меньше $ 5»
«Я урвал этот настоящий японский нож всего за $ 3. Новый такой стоит около сотни»
«Я заплатила за это колье $ 11. Думала, что это обычные стекляшки. Но оказалось, что это аметисты»
«Купила это серебряное кольцо с янтарем на барахолке за $ 10, оно оказалось с секретом. При открывании крышечки вы видите этот глаз»
«На местной барахолке папа нашел набор посуды Le Creuset за £ 2. Рождество наступило рано»
Ожерелье из золота и натурального жемчуга, которое можно разобрать и носить по частям. Предметы стоят в общей сложности $ 2. Новая жизнь для старых вещей!
«Эта машинка досталась мне в комплекте с несколькими другими за какие-то смешные деньги. В итоге оказалось, что это одна из редких моделей серии Hot Wheels. Я перепродал ее почти за $ 3000»
«Обнаружила эту великолепную позолоченную брошь с опалом в комиссионном магазине. Она стоила всего $ 3!»
«Купила на блошином рынке коллекционные „мягкие часы“ Дали швейцарской фирмы Exaequo за $ 5. Абсолютно новые, с ремешком из натуральной кожи»
«Нашла эту тарелку за £ 3,5. Увидела клеймо на дне, пробила в интернете: оказалось, это спасенное сокровище с затонувшего в 1822 году корабля. А мне просто понравился синий цвет»
«Урвала за копейки нереальное платье в секонде. Новое такое стоит $ 700!»
«Купил эту коробку на барахолке за копейки. Внутри оказалось настоящее сокровище»
«Нашла в дешевой сумочке из комиссионки настоящие драгоценности»
- Обычно мне не нравится подобное. Но эта вещица украла мое сердце.
© ChaserNeverRests / Reddit
«Нашла на барахолке косметичку. Она с конкретным душком, но я бы отвалила за нее любые деньги»
Мне кажется,что немного больше на аптечку похоже 🤔но в любом случае удобная коробочка.
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«Нашла в секонде потрясное платье из нулевых»
Вот первый раз вижу, что платье идеально гармонирует с татуировкой.
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- Это шик! А спина — вообще отвал башки! © brunettebarbarella / Reddit
Еще больше стаей про везунчиков, которые нашли на барахолке сокровища:
Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Miserable_Win_2759 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Где люди находят таких лохов, которые за копейки продают золото и прочее? У нас в магазинах товар появляется на полках только после тщательного досмотра всеми работниками.
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