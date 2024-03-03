15+ человек, которые отправились на барахолку и поживились там сокровищами всем пиратам на зависть

Обновки — это всегда приятно. Обновки за копейки — приятно вдвойне. Чтобы найти нечто подобное, нужно всего лишь отправиться на барахолку. Иногда там можно отрыть не просто крутые вещи за три копейки, а настоящие сокровища.

«Всего $ 1,99 за две подставки для яиц с лицами Сальвадора Дали и Фриды Кало»

«Нашла эту подвеску на цепочке в отделе бижутерии за $ 6. Даже кассир воскликнул: „О, это действительно круто!“ Цепочка и подвеска оказались из золота, а камень — настоящий бриллиант»

Идеальные стулья из комиссионки для дома в стиле «Барби»

«Моя гордость из 1930-х годов, купленная в благотворительном магазине за $ 25. Это лучшая вещь, которую я когда-либо приобретала»

«Итальянское кресло из натуральной кожи всего за $25»

«Выторговала эти необычные часы всего за $ 30. Новые такие же стоят в 30 раз дороже»

«Я заплатил за этот оригинальный рисунок Снупи с автографом художника меньше $ 5»

«Я урвал этот настоящий японский нож всего за $ 3. Новый такой стоит около сотни»

«Я заплатила за это колье $ 11. Думала, что это обычные стекляшки. Но оказалось, что это аметисты»

«Купила это серебряное кольцо с янтарем на барахолке за $ 10, оно оказалось с секретом. При открывании крышечки вы видите этот глаз»

«На местной барахолке папа нашел набор посуды Le Creuset за £ 2. Рождество наступило рано»

Ожерелье из золота и натурального жемчуга, которое можно разобрать и носить по частям. Предметы стоят в общей сложности $ 2. Новая жизнь для старых вещей!

«Эта машинка досталась мне в комплекте с несколькими другими за какие-то смешные деньги. В итоге оказалось, что это одна из редких моделей серии Hot Wheels. Я перепродал ее почти за $ 3000»

«Обнаружила эту великолепную позолоченную брошь с опалом в комиссионном магазине. Она стоила всего $ 3!»

«Купила на блошином рынке коллекционные „мягкие часы“ Дали швейцарской фирмы Exaequo за $ 5. Абсолютно новые, с ремешком из натуральной кожи»

«Нашла эту тарелку за £ 3,5. Увидела клеймо на дне, пробила в интернете: оказалось, это спасенное сокровище с затонувшего в 1822 году корабля. А мне просто понравился синий цвет»

«Урвала за копейки нереальное платье в секонде. Новое такое стоит $ 700!»

«Купил эту коробку на барахолке за копейки. Внутри оказалось настоящее сокровище»

«Нашла в дешевой сумочке из комиссионки настоящие драгоценности»

Обычно мне не нравится подобное. Но эта вещица украла мое сердце.

© ChaserNeverRests / Reddit



«Нашла на барахолке косметичку. Она с конкретным душком, но я бы отвалила за нее любые деньги»

«Нашла в секонде потрясное платье из нулевых»

Это шик! А спина — вообще отвал башки! © brunettebarbarella / Reddit



Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.