15+ историй о партнерах, которых Купидон явно послал людям по ошибке
Бывает, только спустя время понимаешь, что тот самый бывший был скорее тестом на выживание, чем подарком судьбы. Заваривайте чаек — вас ожидают истории о занимательных выкрутасах экс-партнеров, после которых хочется аплодировать стоя людям, которые наконец-то с ними расстались.
- Договорились с парнем вместе отмечать Новый год. 30 декабря я приготовила два салата — «мимозу» и селедку под шубой. Убрала в холодильник и уехала с ночевкой в гости. 31 числа утром открыла холодильник и ахнула — этот кадр додумался за ночь схомячить оба салата и оставить в холодильнике пустые тарелки! Я настолько офигела, что сказала: «Нам нужно расстаться», — и уехала встречать Новый год с мамой. © squaredhead
- Встречалась с парнем, он регулярно дарил мне подарки. Каждый день водил в рестораны, каждые выходные устраивал сюрпризы, букеты регулярно присылал. Подруги не могли поверить в то, что такие мужчины существуют! Мол, и добрый, и щедрый, и любящий, и красивый. Я, если честно, тоже не могла поверить, что мне так крупно повезло. Но вот же беда — спустя год мы расстались, он нашел себе другую. Я в слезах лежала дома целыми днями. Вдруг мне кто-то под дверь протолкнул письмо. Читаю, а там чеки и сумма вся за год наших отношений прописана. Этот типчик потребовал от меня вернуть ему подарки или деньги за его траты на меня. © Карамель / VK
- Была на свидании с парнем. У него магазин, перепродает там вещи из секонд-хендов. Хвастался своим успехом. Но больше всего меня заинтересовала история о его «неблагодарной» бывшей. Та хотела, чтобы он отдавал ей вещи за ту цену, что купил. Я сначала не поняла. Оказалось, что таким образом она показывала, что не ценит его труд, поэтому он ей продавал всю одежду с наценкой. Офигела я знатно. А дальше произошло то, что и следовало ожидать после таких рассказов: за своей десерт и кофе платила я сама. Спасибо, что хоть не взял деньги за то, что потратил свое драгоценное время на меня. © Карамель / VK
- Жили с парнем вместе, и как-то папа привез мне целый ящик персиков. Я была очень рада, но персики оказались невкусными. Говорю такая парню: «У твоей мамы вкусная шарлотка, возьму у нее рецепт, только яблоки заменю на персики, а то жалко их. С сахаром, может, нормально будет». Оказалось, я открыла ящик Пандоры — чуть ли не в истерике он начал мне доказывать, что шарлотка должна быть только с яблоками и вообще он персики не любит. Короче, кучу всего наговорил. Это была не главная причина расставания, но одна из них. © ketrin_tarys
- Зима, минус 30. Потащились мы с моим бывшим гулять, а я варежки забыла. Он мне такой: «Ничего страшного, ты давай, растирай-растирай руки друг о друга». Своими перчатками или хоть карманами он со мной, конечно, не поделился.
Шарлотку можно делать с какими угодно фруктами: с яблоками, с грушами, с персиками, с абрикосами, со сливами.
- Рассталась с парнем, и он принес мне домой целый рюкзак моих вещей, которые у него валялись. И мои подарки для него тоже туда положил. А потом писал мне, чтобы я вернула ему то одно, то другое. Ну, я психанула и сказала, что все свое оставила себе, а все его отнесла на ближайшую мусорку — мол, иди и забирай, если очень надо.
- Я стала популярной в своем городе благодаря выпечке тортов на заказ. Профессия кондитера была для меня не только средством заработка, но и настоящей страстью. Однажды один клиент обратился ко мне с жалобой, что нашел волос в выпечке. Все производство было приостановлено, пока я разбиралась, как такое могло произойти. Оказалось, что клиент был моим бывшим парнем, которому я разбила сердце... © Карамель / VK
- Его звали Никита. Он был очень не уверен в себе, а потому ревновал меня к каждому столбу. Когда он узнал, что я сижу в одном кабинете с директором-мужчиной, то устроил мне истерику во дворе рядом с моей работой. На том наши отношения и закончились.
- Как-то столкнулась с бывшим в ТЦ. Хотела пройти мимо, но он сам подошел. Сели в кафе. Он стал хвастаться, какой он успешный бизнесмен. Тут пришел официант. Я заказала кофе и круассан и аж дар речи потеряла, когда бывший строго сказал: «Девушка платит за себя! Я кормлю только жену!» © tatsiana_golneva
- Один ухажер очень обиделся, что я после посиделок в кафе сама надела куртку, а не позволила ему помочь мне ее надеть. А я о такой ерунде даже не подумала. Весь день присылал надрывные СМС в духе: «Я думал, у нас любовь, а ты такая холодная»...
Одевать куртку с чужих рук лично я считаю оскорблением себя, так что, даже если и подают, я забираю и одеваю по-нормальному.
- Парень работал, но получал очень мало. Однажды пишет мне:
— Не знаю, как завтра поеду на работу, у меня даже на автобус денег нет.
— Давай я тебе переведу на автобус.
Перевожу. Проходит полчаса. Он пишет:
— А я себе семечек купил.
Больше я с ним не встречалась.
- Бывший постоянно критиковал мои кулинарные способности. Суп у меня всегда был не таким вкусным, как у его мамы, даже бутерброды я нарезала «не так». Рассталась с ним и стала встречаться с его другом. И вдруг он мне признался — оказывается, я очень вкусно готовлю и он иногда специально напрашивался на обед к нам, пока я жила с бывшим. Почему же бывший все время брюзжал на мою готовку? Не хотел, чтобы расслаблялась! © Подслушано / Ideer
- Познакомились на сайте. Встретились в кафе. Вроде все в порядке было, пока я не заказала себе к кофе маленький круассан. Он сразу такой: «Знаешь, вот не люблю я встречаться зимой. „Тарелочниц“ много». Я в шоке сижу. Он продолжает: «А ты, я вижу, не покушала? Решила голодной пойти на встречу? И много уже парней тебя покормило?» Говорю, что сама оплачу счет. А он порывисто: «Нет, я никогда не позволю женщине за себя платить!» В итоге оплатил чек он, а я ему на телефон за круассан перевела. © katty3brie / Pikabu
- Подруге парень изменил с ее же младшей сестрой. Они расстались, девушка другого встретила, уже замуж собиралась. Но поддалась порыву и позвонила бывшему перед свадьбой, предложила ему все вернуть. Он в ответ обвинил ее в измене. В итоге она все же вышла замуж за того другого, и они вместе 20 лет прожили, дочку родили. Потом она овдовела, и опять бывший возник на горизонте. И стал ее учить, как жить. Через пару дней она психанула и его выгнала, уже окончательно. Наверное. © Deepa Mistry / Quora
- Парень наговорил мне кучу всего обидного и расстался со мной. Мое сердце было разбито. А вот вам вишенка на торте — бросил он меня ради девушки, которая, как оказалось, вовсе его не любила. Она водила его за нос! И вот он приполз ко мне в соплях и умолял простить его. Не простила. © Laura Brito / Quora
- Мы с парнем уже были в очень холодных отношениях, но он все никак не съезжал. И вот приезжаю я поздно после работы, голодная и злая. Стоит на весь дом дух вареного говяжьего языка (он знал, что это мое любимое блюдо). Иду я на кухню, а там теряю разум и съедаю всю кастрюлю. Как он ругался! Вы бы слышали! Но я была в таком чудесном настроении, что только благодарила его за нежданный подарок. Ни о чем не жалею! © zuztati
Эх, я бы тоже съела сейчас варёный говяжий язык, не всю кастрюлю, конечно, хотя бы 2 штуки - это ж деликатес.
- Начали встречаться с парнем, и я сдуру предложила переехать ко мне. И вот пошли мы за продуктами. Набрали целую тележку. На кассе он сделал вид, что вопроса «как оплачивать будете?» не слышит — заплатила я. Через некоторое время такой жизни попросила его вернуться к маме. Сначала обиделся, а потом даже обрадовался со словами: «Хоть есть нормально буду». А я чуть ли не всю свою зарплату на нашу еду спускала! © aksinjushka_free
- Любила своего бывшего без памяти. Через два года отношений узнала, что он мне изменяет. Как только он понял, что я знаю, быстренько заблокировал меня во всех мессенджерах. Даже ничего не объяснил! Просто исчез. Прошло полгода. Ровно в свой день рождения я получаю от него сообщение, мол, люблю не могу, давай помиримся. Даже не ответила ему. © Unknown author / Quora
- Часто вспоминаю, как мой бывший сожрал эклеры, которые он мне же подарил в знак извинения после ссоры. © fatirazmatova
