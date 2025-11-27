15+ историй о партнерах, которых Купидон явно послал людям по ошибке

Бывает, только спустя время понимаешь, что тот самый бывший был скорее тестом на выживание, чем подарком судьбы. Заваривайте чаек — вас ожидают истории о занимательных выкрутасах экс-партнеров, после которых хочется аплодировать стоя людям, которые наконец-то с ними расстались.