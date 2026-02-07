15+ случаев в отпуске, когда стремление сэкономить привело к неожиданным последствиям

Как то, в году 1998, с бывшей женой решили поехать на Тенериф. Долго собирались и копили. Смены на заводе трансформировались в тур на двоих. Шесть часов полета и вот он- зеленый рай.

Это была наша вторая поездка за границу. В аэропорту сняли самую дешевую машину Форд Фиеста с мотором 1.1 литра. Синий такой был фордик и не первой свежести. Втиснули чемоданы и поехали. А на улице проливной дождь. Дорога в гору - серпантин. Мимо, натужно ревя моторами , проносятся кабриолеты . Вспомнился Ремарк с его романом " Жизнь взаймы" Нам даже кто то помахал рукой. А как же- Канарские острова ! Отдыхай по полной! Живем один раз! Выжал газ до пола. Фордик наш заревел и помчался вперед. Да только вот больше 80 километров в час ехать отказывался. Ну если только под гору быстрее выходило. Штош. Сэкономил дядька. Обвинять некого. Бюджетная машина- она такая. А мимо нас несутся и несутся сверкающие авто. Жена покосилась на меня. Ну мы вообще едем или что? Так мы и до утра до гостиницы не доберемся...На следующее утро отправились менять нашу синюю уставшую Фиесту. Поменяли. На Фиесту белую. Но эта резвее была и километраж поменьше.