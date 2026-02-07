15+ случаев в отпуске, когда стремление сэкономить привело к неожиданным последствиям
Никому не хочется переплачивать за отпуск, но иногда экономия приводит к совершенно непредсказуемым результатам. Кто-то оказывается в одном автобусе с курами, а другим приходится уворачиваться от кокосов или просыпаться в компании сурков. Мы решили собрать истории людей, которые не хотели тратиться в путешествии и в результате попали в переплет
- В Греции я увидела на улице мужичка, который торговал оливками и медом. Обожаю оливки, а тут они буквально копейки стоили. Короче, решила купить на перекус, но дядька меня не так понял и отсыпал 3 килограмма. Было стыдно отказываться, пришлось таскаться с огромным мешком оливок. Представляю, как греки вокруг меня удивлялись — такая искренняя любовь к оливкам! В результате все, что смогла, сама съела, а остальные раздала другим гостям в отеле. © S***S***Orc / Reddit
- Путешествовал по Европе на велосипеде и частенько спал под открытым небом. Самым ярким впечатлением были ночевки в поле рядом с Венецией. Сначала я умудрился положить спальный мешок на нору сурка, и тот разбудил меня, вылезая ночью. А на следующую ночь проснулся и увидел, что надо мной сова летает. © ChrisARippel / Reddit
- Решил сэкономить на отеле и купил билет на ночной автобус в Турции. Идея оказалась не самой удачной. В салоне было жарко и душно. Один парень путешествовал с курами. Это было даже забавно, но для такой компании в автобусе было тесновато. Плюс водитель постоянно куда-то сворачивал, чтобы подбросить пассажиров до самых дверей дома. В итоге не выспался, устал и понял, что я слишком стар для таких приключений. © NoTamforLove / Reddit
- Была у меня идея съездить в небольшое путешествие. Написала в отель, предложила бартер: с меня съемка — с них проживание. Спустя довольно продолжительное время ребята прислали сообщение о том, что им нравится мой стиль, они с удовольствием посотрудничают, нужно только подписать небольшой документ. Отель очень красивый, расположен в интересном месте, я прямо обрадовалась. Запросила документы и села читать. Оказалось, что от меня требуют полную передачу авторских прав, а такой вариант обычно удорожает проект в несколько раз. Мне же предложили просто остаться на две ночи с завтраком. Короче, не поехала я, но осадочек остался. © valerie.d.photo
Про путешествие на велосипеде по Европе и неудачную ночевку возле Венеции. Может быть это был его звездный час. Ибо по всему выходит, что парень спас сурка, которого благодаря его спальному мешку, не сьела сова. Или наоборот? Благодаря ему сова и её голодные совята остались без сурковой тушки. Мда. В общем запутался. Где собственно добро, а где зло в этой истории?
- Решил добираться из Турина в Париж на ночном поезде. Во-первых, это было дешевле. А во-вторых, мне показалось, что будет круто. Но состав был переполнен, а в вагоне стоял такой гам и тряска, что я даже прикорнуть не смог. При этом на дневных поездах я путешествовать люблю. © Hopeful_Science2586 / Reddit
- Отдыхали с мужем в Турции и решили поехать в Каппадокию. Взяли билеты на дешевый автобус, который отправлялся пораньше. В результате мы оказались у дверей гостиницы в три часа утра. Жуткий холод, у нас зуб на зуб не попадает, а заселение в номер только в полдень. Разбудили менеджера, но свободных комнат не было, и он предложил нам переночевать на чердаке. Там и просидели до 8 утра, пока этот добрый человек нам кофе и завтрак не предложил. Зато в номер нас раньше времени заселили. © Lucky_Wash_5646 / Reddit
- В Греции нас жаба задушила брать машину напрокат — море рядом, кафешки тоже. Решили съездить на красивые водопады — по карте до них рукой было подать. Так что взяли у хозяина отеля велосипеды. И вот едем по шоссе 10 километров, 20, а водопадов все не видно. Вдруг замечаем впереди поворот в горы, а рядом указатель: «До водопадов 50 км». Посмотрели на серпантин, переглянулись и покрутили педали домой. А на следующий день, кряхтя и переваливаясь, мы пошли в ближайшее агентство по прокату автомобилей.
В Греции прокат автомобилей стоит не так дорого, особенно в низкий сезон. Серьезно, порой бензин обходится дороже. Плюс там нормальная страховка, которая уже включена в стоимость аренды, так что можно не бояться внезапного попадоса на много денег. Единственный минус - узкие улочки в городах и тотальные проблемы с парковкой, но этим большинство европейских городов грешит
- Отдыхали в Риме с приятелем. Он сказал: «Не хочу тратить время и деньги на всю эту туристическую чушь! Желаю увидеть настоящую итальянскую столицу без прикрас!» Посему сел на метро и умчал куда-то в пригороды. Вернулся вечером и мрачно изрек, что Рим переоценивают, это сплошные многоэтажки и пробки. От расстройства он даже решил сократить свое пребывание в городе. © HyperbolicModesty / Reddit
- Поехали с компанией друзей в Таиланд. Одна пара решила шикануть и долго приглашала нас с подружкой в дорогущий ресторан — там еще и живую музыку обещали. Вот незадача: с деньгами у нас было не очень, поэтому решили не тратиться на такое развлечение. В тот вечер мы с подругой просто купили фрукты и пошли в парк перекусить. А там был бесплатный джазовый концерт — выступали ученики консерватории. Шикарно посидели, вечер был просто незабываемым.
- Прилетели на Шри-Ланку, и на выходе из аэропорта стояло множество частников, предлагающих услуги водителя на весь отпуск. Мы решили, что товарищи явно задирают цены, и отказались. В результате ездили в забитых автобусах, несколько раз автомобили ломались прямо в середине пути, иногда нам вообще попадались странные кадры. Подсчитали все расходы на транспорт и поняли, что дешевле было просто нанять водителя в аэропорту. © Unknown author / Reddit
- Мы как-то с мужем месяц путешествовали на машине. В основном ночевали в авто. Сейчас я бы такой трюк не рискнула повторить, но воспоминания о том отпуске ни на что не променяю. © sugarcanejane / Reddit
- Мы в Таиланде сняли бунгало на пляже. Вид шикарный, до моря два шага. Просыпаемся как-то поутру и обалдеваем — прямо перед нашим домиком стоит палатка. Парень решил на жилье сэкономить. Этот кадр наотрез отказывался переместиться, пока однажды на его палатку не шлепнулся кокос — он прямо под пальмами расположился. После этого юноша быстро собрал вещи и удалился по пляжу в поисках лучшего места.
Как то, в году 1998, с бывшей женой решили поехать на Тенериф. Долго собирались и копили. Смены на заводе трансформировались в тур на двоих. Шесть часов полета и вот он- зеленый рай.
Это была наша вторая поездка за границу. В аэропорту сняли самую дешевую машину Форд Фиеста с мотором 1.1 литра. Синий такой был фордик и не первой свежести. Втиснули чемоданы и поехали. А на улице проливной дождь. Дорога в гору - серпантин. Мимо, натужно ревя моторами , проносятся кабриолеты . Вспомнился Ремарк с его романом " Жизнь взаймы" Нам даже кто то помахал рукой. А как же- Канарские острова ! Отдыхай по полной! Живем один раз! Выжал газ до пола. Фордик наш заревел и помчался вперед. Да только вот больше 80 километров в час ехать отказывался. Ну если только под гору быстрее выходило. Штош. Сэкономил дядька. Обвинять некого. Бюджетная машина- она такая. А мимо нас несутся и несутся сверкающие авто. Жена покосилась на меня. Ну мы вообще едем или что? Так мы и до утра до гостиницы не доберемся...На следующее утро отправились менять нашу синюю уставшую Фиесту. Поменяли. На Фиесту белую. Но эта резвее была и километраж поменьше.
- Отдыхала на Кипре и захотела съездить на экскурсию в Никосию. Но тур с гидом показался мне слишком дорогим, поэтому решила добраться до города на маршрутке, а там уже с путеводителем погулять. Маршрутка была просто потрясающая — старенький лимузин с 3 рядами сидений. В автобусе не было кондиционера, поэтому водитель приоткрыл все окна. Едем, я наслаждаюсь ветерком, все супер. Добрались до Никосии, я вылезла из маршрутки, вижу, все прохожие на меня в изумлении глазеют. Что не так? Повернулась к витрине и чуть от смеха не упала. От сквозняка в машине у меня волосы дыбом встали — настоящий ирокез. Хорошо, что с собой был шарфик, быстро спрятала эту красоту. А расчесать их смогла только вечером.
- Нашли тур во Вьетнам за копейки и не устояли, тем более что у отеля был свой пляж. Привезли нас к гостинице, видим, что до пляжа нужно топать через шоссе и другие отели. Говорим менеджеру: «Похоже, произошла ошибка!» А он радостно улыбается и выдает: «Никакой ошибки, это ваш отель! Вот через ту гостиницу и будет выход к нашему пляжу!» Как позже выяснилось, та гостиница решительно не хотела быть проходным двором, так что каждое утро мы буквально крались к морю, прячась в кустах и прикрываясь полотенцами, дабы нас работники не поймали. Незабываемый был отдых.
Ползком надо было и листочков нашить на полотенце,правда,метлой можно получить,не вариант.
- Летела к подруге и купила самый дешевый билет, в котором было указано 10 кг ручной клади. Положила в рюкзак купальник, телефон и деньги, а остальное решила купить на месте. Купила и только потом поняла, что в 10 кг спокойно уложила бы все нужные мне вещи. © with_love_rosie_
- Мы с женой несколько недель провели на севере Италии. Путешествовали с палаткой, спальниками и котелком. Останавливались обычно в кемпингах, иногда бронировали на одну ночь гостиницу. В результате хорошо сэкономили, познакомились с множеством потрясающих местных жителей и заодно прошли больше 300 км пешком. А нам, на секундочку, за 60 лет. © Unknown author / Reddit
- В Турции поехали на экскурсию на парфюмерную фабрику. Когда выбирали тур, заметили, что один вариант значительно дешевле остальных. Сели в автобус, ехать 10 часов. И как только экскурсовод открыл рот, мы поняли, что влипли. Тур был таким дешевым, потому что проводился полностью на турецком языке. А экскурсии на английском или с переводчиком были гораздо дороже.
Комментарии
Экскурсия на парфюмерную фабрику в Турции. Ехать 10 часов в один конец! Мазохисты!
Двоюродный брат снял дешевую гостиницу на Канарах, для своей семьи. Ему сказали что от моря 10 метров. Заселились, взяли купальники, подстилки и пошли на пляж. Море действительно оказалось в 10 метрах от отеля...только там начинался обрыв. Они почесали обратно, подождали автобус и час тащились на пляж. И так каждый день.
Друзья родителей полетели в Гонолулу (Гавайи) на свадьбу племянника. Принимающая сторона оплатила отель, но т.к. гостей было много, отель пришлось снять маленький и бюджетный. Короче на второй день вся свадьба споймала какой-то местный вирус, и все слегли. Бодрячком держалась только мать невесты. Она молча пошла на кухню, попросила их дать ей самой приготовить на всех много кастрюль куриного бульона. Управляющий согласился и она всю компанию отпаивала домашним бульоном, через день все выздоровели. Мораль! Мать плохого не приготовит!