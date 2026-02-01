15 человек вернулись из путешествия с таким запасом впечатлений, что на душе до сих пор светло

В любом путешествии самое ценное — это не сувениры, а моменты искренности. Португальский хозяин квартиры, приглашающий на тайный вечер фадо, или мама, которая на аттракционах у моря снова превращается в маленькую девочку. Такие встречи меняют нас больше, чем любые путеводители. Мы подготовили для вас коллекцию историй о том, как поездки сближают, раскрывают тайны и напоминают: мир полон добрых людей.