Я. "Ночью в узких улочках Риги
Слышу поступь гулких столетий.
Слышу века…"
Многие города ночью красивы и загадочны.
15 человек вернулись из путешествия с таким запасом впечатлений, что на душе до сих пор светло
В любом путешествии самое ценное — это не сувениры, а моменты искренности. Португальский хозяин квартиры, приглашающий на тайный вечер фадо, или мама, которая на аттракционах у моря снова превращается в маленькую девочку. Такие встречи меняют нас больше, чем любые путеводители. Мы подготовили для вас коллекцию историй о том, как поездки сближают, раскрывают тайны и напоминают: мир полон добрых людей.
- В Париже зашла в булочную — взяла кофе и круассан. На кассе вдруг понимаю, что кошелька нет. Нервно шарю по карманам, и тут парень сзади просто платит за меня. Выхожу на улицу довольная, а он вдруг вылетает следом, хватает меня за плечо и выдает: «Мадам, а вы ж теперь чек мне отдайте! Я жене отдаю все чеки». Я удивилась, поблагодарила еще раз и отдала.
- Отдыхала за границей с мужем. Познакомились с одной семьей, много времени проводили вместе. Как-то заговорили о работе и начальстве. Я высказалась от всей души — все, что думаю о своем начальнике. По приезде из отпуска на работу меня ожидал сюрприз — повышение и премия. Вот что значит хорошая память на лица. Просто во время общения с этой семьей я вспомнила, что это друзья моего начальника, и наговорила очень много хорошего о нашем руководстве. © Карамель / VK
- Этим летом я свозила маму к морю. Она не была там больше десяти лет — вечно занятая, постоянно на работе, или еще что-то мешало. Я решила, что так больше продолжаться не может, купила билеты, взяла маму — и мы отправились в шикарное путешествие. Каждый день отдыхали, наслаждались погодой, плавали в море. Маме все очень нравилось, она наконец почувствовала себя человеком, а не машиной. Но больше всего ей запомнился вечер, когда мы пошли на аттракционы.
У моря был парк, который ночью превращался в настоящую сказку. Мы гуляли, катались на всевозможных аттракционах, ели сладкую вату и попкорн и очень много смеялись. Я поняла, что мама была самой счастливой в мире, когда она сказала: «Спасибо, любимая. Я на один вечер вернулась в детство и снова стала ребенком!» © Палата № 6 / VK
«Вот такие виды открываются на Аляске».
- Ехали мы как-то семьей на машине в путешествие. Микроавтобус, задние сиденья полностью разложены, спали по очереди. Едем, папа за рулем. И вдруг слышим звук, будто колесо спускает! Остановились, проверили — все нормально. Поехали дальше — снова этот звук! Снова остановились, сестра проснулась, помогает искать причину. Ничего не нашли. Пока стоим — все тихо. Решили ехать и слушать, с какой стороны звук. Едем, прислушиваемся... И тут сестра начинает дико смеяться. Оказалось, это мама так храпела. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не пропускал рейсы, хотя довольно много путешествую. Сегодня утром я проснулся в 2:20, чтобы успеть на рейс в 5:50. Я регистрируюсь лично у стойки. Парень смотрит на мой билет чуть дольше, чем обычно, затем уходит и разговаривает со своим коллегой. Он возвращается и указывает, что мой билет был на прошлый вторник, а не на этот! Я каким-то образом выбрал не ту дату. Мне пришлось покупать новые билеты и лететь по дикому маршруту. Но есть и положительный момент: я смог немного посмотреть Дубай и мне очень понравилось! Я чувствую себя таким глупым — совершить такую дорогостоящую ошибку. © dwaddle15 / Reddit
- Я всегда беру своего мейн-куна в поездки. Поехали в Турцию, сняли квартиру у пожилого турка. В первый же день хозяин пришел полотенца занести и, увидев моего рыжего гиганта, буквально застыл на пороге. Потом сунул мне в руки полотенца и дал деру. А через час принес фрукты и домашний сыр. Оказалось, у них в семье есть легенда о «золотом льве», который приносит удачу дому. Хозяин просто хотел «посидеть рядом с везучим котом». В день отъезда он отказался брать деньги за проживание, сказав, что Марс своим присутствием принес удачу. Кот, кажется, все понял и теперь требует такого же отношения в нашей хрущевке.
«Есть ли еще кто-нибудь, кто любит ночные прогулки по старым городам?»
- Поехала в другой город. Как только вышла из поезда, почувствовала, что с правым ботинком что-то не так. Оказалось, начала отклеиваться подошва. А я только начинала свое трехдневное путешествие. Время — 22:20, на следующий день в 9:30 начало мероприятия, ради которого я и приехала. Муж предложил купить клей — это было явно проще, чем искать новую обувь в такое время. В общем, не прошло и пяти минут, как подошва стала жить своей жизнью. Пришлось воспользоваться маленьким пакетом, чтобы примотать ее к ботинку.
Клей я нашла в книжном магазине, а заодно решила купить скотч. Девушка-кассир дала мне ножницы, и прямо в зале я стала заматывать ботинок. Теперь обувь выглядела еще круче. К тому же я издавала шуршащий звук одной ногой, на который постоянно оборачивались люди. Когда я добралась до хостела, эстафету отзывчивости принял молодой человек на ресепшене. Он быстро взялся за дело, и вскоре мой ботинок уже был проклеен и лежал под грузом. Благодаря этому казусу я в очередной раз убедилась, что мир не без добрых людей. © Подслушано / Ideer
- Как-то поехали в путешествие, в горах остановились на турбазе, разместились и легли спать. Всю ночь с улицы я слышала безумные стоны. Да еще так громко! Утром вышли из домика, сидим, пьем чай на скамейке — и снова эти дикие стоны. Оказалось, это кричал осел. Обычный осел. И так они кричат всегда. А я, неопытная городская, всю ночь рисовала в голове страшные картины. © Подслушано / Ideer
«Был в Намибии. Первые несколько дней провел на работе, но потом нашел время, чтобы посмотреть страну (всего 5 дней). За это время я посетил легендарные Дедвлей и Соссусвлей, гулял с гепардами, нашел несколько невероятных ресторанов (еда в Намибии действительно очень вкусная) и побывал на двух сафари».
- Однажды я бронировал две поездки: одну в Мексику, а другую в Исландию, но с разницей в месяц. Через несколько месяцев я получил электронное письмо с просьбой зарегистрироваться на рейс в Мексику. И такое же письмо с просьбой зарегистрироваться на рейс в Исландию. Я забронировал их на одни и те же даты. К счастью, по какой-то причине я забронировал «гибкий» билет, чего никогда не делаю, и смог перенести свой рейс в Исландию, заплатив только разницу в стоимости билета. Но да, теперь я все тщательно проверяю трижды. © FindYourselfACity / Reddit
- Путешествовала по Криту. Как-то присела на парапет отдохнуть. Вдруг ко мне подлетают три женщины, начинают что-то кричать, хватают под руки и тащат в дом. Меня переодели в традиционный сарафан, надели венок. Я в шоке. Оказалось, я «заменила» подружку невесты, которая не смогла приехать. На самой свадьбе меня посадили на почетное место, а когда выяснилось, что я туристка, радости не было предела. Отец невесты провозгласил тост: «Если незнакомка пришла в наш дом в такой день — это удача!» Весь вечер я танцевала сиртаки, ела лучший сыр в своей жизни и даже поймала букет. До сих пор переписываюсь с той «семьей», а в моем шкафу висит настоящий греческий сарафан как напоминание: иногда нужно просто плыть по течению.
- Я поехала в Норвегию смотреть фьорды. Сняла крошечный домик на скале. Хозяин предупредил: «Дверь закрывайте плотно, а то придет сосед». Я подумала — ну, зайдет дедушка на чай, не жалко. Ночью слышу — замок щелкает, дверь открывается. Я замерла, приготовилась обороняться и тут заходит огромный северный олень. Он прошел к камину, улегся на ковер и начал громко сопеть. Я просидела на кухонном столе до утра. Оказалось, «сосед» — это Свен, олень, которого хозяин выходил три года назад. Свен считает этот домик своим и каждую полночь приходит проверять, всё ли в порядке. К концу недели мы со Свеном уже вместе завтракали (я — кашей, он — яблоками). Теперь, когда мне говорят про «уединенный отдых», я уточняю: а олени в курсе, что я там буду одна?
«Побывал в Новой Зеландии».
- Я забронировал квартиру в Альфаме. Когда я приехал, хозяин Карлос показался мне очень спокойным, пожилым мужчиной. На вторую ночь я отдыхал в своей комнате и около 10 вечера услышал прекрасную гитарную музыку, доносящуюся снизу. Сначала я подумал, что он просто включил музыку на динамиках, но звук был слишком живой. Я спустился, чтобы взять воды, и увидел, что дверь в гостиную приоткрыта. Заглянул внутрь и увидел около 15 человек, сидящих на полу и диванах, повсюду горели свечи, Карлос играл на гитаре, а женщина пела фадо.
Он увидел меня и помахал мне рукой. Оказалось, что каждый четверг он устраивает эти супер-уютные вечера фадо для местных жителей и случайных гостей. Самое безумное, что после нескольких песен он передал мне гитару (я упомянул при заселении, что немного играю) и попросил меня сыграть что-нибудь из моей страны. Я из США, поэтому сыграл блюз, и все начали хлопать в такт. Затем 70-летняя португальская дама начала подпевать на ломаном английском, и это превратилось в странную смесь блюза и фадо, которая, честно говоря, звучала потрясающе. © Excellent_Ice_9684 / Reddit
- Три года назад мы с подругой приняли безумное решение — поехать в путешествие по стране. Мне было 18, права я только получила, подруге столько же, но прав у нее не было. Взяли фургон отчима, закинули туда матрас и одежду. За месяц объехали всю Францию: спали в фургоне, мылись в душах на пляжах или ходили в бассейны, ели что придется — денег на карте было немного. Познакомились с десятком классных людей. До сих пор считаю это лучшим нашим путешествием и мечтаю однажды повторить. © Подслушано / Ideer
- Я чуть не обжег рот, когда по ошибке заказал «самое острое блюдо в меню» в Таиланде. Урок усвоен: если вы не можете прочитать меню, всегда дважды проверяйте, что вы заказываете. © WhisperingWhisperss / Reddit
- Когда мне было 12 лет, я с мамой полетела в Англию. Я всегда любила эту страну, но даже не думала, что судьба преподнесет такой подарок. При приземлении один парень на глазах у всех сделал девушке предложение. Нам повезло увидеть королеву и помахать ей рукой, побывать в парке Гарри Поттера, а вишенкой на торте стала знаменитая на весь мир группа, стоявшая позади нас на регистрации! Прошло много лет, а я до сих пор вспоминаю это путешествие как лучшее в своей жизни и очень по нему скучаю. © Подслушано / Ideer
