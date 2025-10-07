18 историй о том, как родительское собрание превратилось в какую-то трагикомедию
Истории
6 часов назад
Пожалуй, мало кто из родителей радостно бежит на школьные собрания. Одним приходится отпрашиваться у начальства, чтобы успеть вовремя, других не особо радует перспектива в очередной раз сдавать деньги на шторы. Зато героям нашей статьи в каком-то смысле повезло — они унесли с этой встречи не только ценные указания педагогов, но и истории, которые можно пересказывать вместо анекдотов.
- На родительском собрании Мария Ивановна только успевала нахваливать меня: «Так изменился! Такой смышленый!» Дома в мою честь устроили праздничный ужин. Я был «звездой» вечера. «Взялся за ум», — говорили мама с отцом. А потом выяснилось, что учительница хвалила совсем другого Диму, просто перепутала наших родителей. © ШКогвартс / VK
- Когда мне было лет 5, мама пошла на собрание в детсад. Воспитательница огласила итоги опроса «Как папа помогает по дому маме». У одних папа моет посуду, у других — готовит обед. Как же покраснела моя матушка, когда узнала, что я сообщила: «А мой папа маме моет спину!» Мама говорит, что ей никогда так не было стыдно. © Подслушано / Ideer
- Жена отправила на родительское собрание. Пристыдила, что сын уже в 4 классе, а я ни разу не появлялся в школе. А что мне там делать, она лучше знает все эти учебные нюансы. Пришел в школу, поднялся на нужный этаж. Увидел толпу родителей и зашел вместе с ними в класс. Послушал лекцию учительницы про то, как дети плохо вели себя на экскурсии. Сдал деньги на новые окна. Чуть не уснул несколько раз, пока нам вслух читали сценарий очередного концерта. К счастью, через час это все закончилось и я пошел домой. Зашел и жена начала допрашивать, что да как. Сказал, что наш молодец, потому что его фамилия ни разу не прозвучала, значит и плохих поводов нет. Затем пожаловался про окна, а жена удивилась: «Как, снова? Я только в прошлом месяце сдавала, там окна уже новенькие стоят». Чем дольше я рассказывал родительское собрание, тем больше скептицизма появлялось на ее лице. Выслушала и спросила: «А на собрании какого класса ты был?» Ну я и ответил уверенно, что 4 «Б». Глаза жены округлились, сказала, что ничего мне доверить нельзя. Ну теперь хоть буду знать, что сын в 4 «В» учится. Только зря потратил час жизни и послушал про проблемы другого класса. Больше не пойду. © Мамдаринка / VK
- Меня на родительском собрании в саду бесило, что сначала нам по бумажке воспитатель зачитывает полчаса какие-то прописные истины про пользу чтения или про режим дня, потом для родителей проводят какую-нибудь игру на знание сказок и только в самом конце 5-10 минут обсуждают насущные вопросы, непосредственно касающиеся детей. Час прошел ни о чем. © Тревожное Пирожное / ADME
- Я сама большой любви к школе не испытывала никогда, поэтому, когда дочь пошла в школу, помогала только по минимуму и там, где действительно нужна была помощь. И я абсолютно игнорировала всякие там рисуночки, поделочки. Дочь пусть делает все на свое усмотрение, это для ее развития надо, а если я буду пластилиновые куличики лепить — это уже ерунда какая-то. И вот на родительском собрании учительница на полном серьезе подняла вопрос — почему у моей дочери не такие красивые поделки, как у других детей, почему у нее ошибки в домашней работе и почему я «бросила дочь на произвол судьбы». Другие родители только поддакивали. Я подобрала челюсть и высказала учительнице, что учебный процесс на то и нужен, чтобы ребенок сам учился и не боялся делать ошибки, но меня тогда не поняли. Зато теперь весь родительский час забит нытьем мамочек о том, что дитятко ничего само не делает и только жалуется, что в школе слишком сложная программа. © Мамдаринка / VK
- Всегда ходила на родительские собрания, затаившись в углу. Во-первых, чтобы не узнали, что я дизайнер — иначе сразу начнется: «Сделай школьный альбом! Нет, кружки! Нет, футболки!» А во-вторых, мой сын вечно попадал в истории. Вот и в этот раз вышла с собрания, мысленно готовя грозную речь. Но вечер был такой теплый, что я час бродила по улицам, остывая. Вернулась домой — сын уроки сделал, комнату убрал и с невинным видом спрашивает: «Ну, что там говорили?» Я вздохнула и сказала: «Классная тебя хвалила. Сказала, что ты стал вести себя тише, и просила передать спасибо. Я тобой горжусь». Его глаза округлились. И знаете что? Сработало лучше, чем все мои нотации. © ***Fox / Pikabu
- Пошла на родительское собрание. Учительница стала нахваливать отличников, в числе которых совершенно неожиданно оказалась и моя дочь. Она написала серьезное жизненное сочинение, и меня даже похвалили за ее хорошее воспитание. Дома я со слезами на глазах бросилась к дочери — как же я не заметила, как моя разгильдяйка стала ответственной ученицей! Меня встретили удивленным взглядом: «Мам, ты чего? Ну, подумаешь, загнала телегу про помощь людям и котяткам. Учителя это любят!» Юный психолог, блин. © Подслушано / VK
- Сын ходит в ту же школу, куда я ходил 20 лет назад. Внутри ремонт, на входе турникеты, на окнах пластиковые окна, современный спортзал, в коридоре фонтанчики питьевые, все хорошо. Все хорошо. Но! Звонок остался тот же. Пока ждал начало собрания, два раза подпрыгивал от неожиданности. Ужасный оглушительный звук, к которому нельзя привыкнуть. Флэшбеки словил. © ice96rus / Pikabu
- На заре моей учительской карьеры, когда электронных дневников еще не было, ко мне на собрание 8-го «Б» зашел незнакомый мужчина. Представился как «папа Васильева» и сказал, что жена на совещании. Я удивилась — обычно приходила мама Миши, отличника. Папа сел, уткнулся в какие-то документы и почти не слушал. В конце собрания он спросил: «У сына есть двойки в четверти?» «Какие двойки? Миша ударник!» — ответила я. А через час мне позвонила мама Миши: «Извините, не смогла прийти. Что-то важное было?» «Как?! Ведь муж ваш был!» «Какой муж? Он в командировке!» Наутро все прояснилось. В школе был еще один Васильев — Антон, шестиклассник-двоечник. Его папа, опаздывая, спросил у учительницы, куда идти. Та, не зная о втором Васильеве, направила его в 8-й «Б». © NaginiSnake / Pikabu
- Мой муж пытался увести чужого ребенка из садика. «Смотрю — вроде Вадим. Зову, он не откликается. Ну я его за руку взял и повел». Как? «Да я запаниковал», — говорит. Воспитатель потом сказала, что он вообще в другую группу зашел. И теперь этот случай на каждом родительском собрании вспоминают. Имен не называют конечно, но я-то знаю, что это про нас. Сыну тогда уже три года было, муж с ним много времени проводил, так что не понятно, как это вышло. © Мамдаринка / VK
- Жена впервые за 3 года отправила меня на родительское собрание. Сижу там как белая ворона среди женщин. Классная завела дифирамбы: «Сашенька — невероятно способный и воспитанный мальчик». Сижу, улыбаюсь — мой пацан! И тут она внезапно: «Зря улыбаетесь. А теперь про вашего Сашу, Симонова. Отвратительное поведение, вчера плевался!» © ШКогвартс / VK
- В начале сентября у нас прошло первое родительское собрание. Год только начался, дети еще не успели накосячить — собрание шло мирно, пока не взяла слово мама новенького мальчика. «Меня категорически не устраивает ваш учитель английского! У него не британское произношение! Это неприемлемо!» Школа у нас обычная, не языковая. Учитель нравился детям, жалоб до этого не было. Но стоило одной завестись — и остальные родители подхватили: «Да, как так можно? Срочно менять!» За пару дней учителя уволили. Дети потом долго возмущались. Но кого волнует мнение тех, ради кого, казалось бы, все и затевалось? © macskas / Pikabu
- Сын в 13 лет прочитал «Героя нашего времени» Лермонтова, бегал по квартире в восторге, кричал: «Это гениально!» Потом сообщил мне, что он теперь будет играть в Печорина — я не поняла. А через месяц на родительском собрании внезапно узнала от других родителей, что чуть ли не половина девочек в нашем классе «влюблены» в моего Сережу. Нахожусь в легком шоке. © Палата № 6 / VK
- Работаю в школе. Проводила родительское собрание, после подозвала маму одного мальчика. Говорю ей, что учительница языка и литературы жаловалась, что парень в конце 9-го класса по слогам еле-еле читает. Она советует ему книжки читать, хотя бы по программе. На что мама с гордостью ответила: «Я сама за всю жизнь две книжки прочитала, и те в школе! Не нужно ему на эту дребедень время тратить, и так проживет». © Подслушано / VK
- Был я на родительском собрании у племяшки. Психолог вместе с классной завели пластинку: интернет — зло, игры — зло. Родители сидят, устало кивают. В конце классная решила похвалить мою племяшку: «Вот, образцовый ребенок! Телефон — только позвонить, планшет — одноклассникам, а сама — на улицу играть!» Потом ко мне: «Вы, наверное, тоже в соцсетях редко бываете?»
«Да я там целыми днями», — говорю.
«А кем работаете?»
«Специалистом по соцсетям».
Классная помрачнела, будто я ей весь вечер испортил, и отправила всех по домам. © Zomba / Pikabu
- На родительское собрание впервые пришел мой батя, обычно мама ходила. Он зашел, осмотрелся и уверенно сел в первом ряду. В это время моя классная жаловалась, какой я раздолбай и как прогуливаю. Батя встал, глянул ей прямо в глаза и выдал: «А теперь скажите, у вас зарплата за что идет? Вы должны учить или жаловаться на детей?» Я просто обалдел, сидя в коридоре и слушая, как она пытается что-то ответить. Все родители переглянулись, а я вышел из школы с чувством, что мой батя супергерой. © ШКогвартс / VK
- Как-то в классе девятом из-за плачевной ситуации с успеваемостью и поведением сделали общее с учениками родительское собрание: родители за партами, а мы на «галерке».
Маман все пугала, полушутя: «Пойдем-пойдем, сейчас все про тебя узнаем». Бояться было особо нечего: в школе и так был на хорошем счету. Выглядело сие представление никак не устрашающе, а даже комично. Гвоздем программы стало цитирование заметок из «Дневника поведения» (тетрадки с записями замечаний на весь класс): «Зачитываю второй дневник, который велся всего 2 недели, поскольку первый таинственным образом пропал, когда стало известно о собрании... Трое из класса систематически не выполняют домашнее задание». В общем, собрание пошло только на пользу репутации. А «подловить» меня уже не получалось:
— Ты почему не делаешь домашку?
— В смысле?
— На собрании сказали, что ваш класс не делает ничего
— Там же всего 3 человека не делали. Фамилии не названы. А претензий конкретно ко мне там не записано. © Kot2202 / Pikabu
- Мама пошла на родительское собрание. Я даже не напрягался, думал, опять скажут, что я забываю форму на физру и сижу на последней парте. А она пришла домой тихая, какая-то растерянная. Села, смотрит на меня, как будто заново увидела. Оказалось, на собрании психолог рассказывала, что у нас в школе уже полгода работает «коробка поддержки», типа дети могут анонимно писать письма тем, кому грустно, кого обижают или кто просто устал. И есть один ученик, который пишет больше всех. Без всякой жалости, просто по-человечески: «Ты не один», «Я с тобой», «Ты не слабый, ты живой». И подпись — просто «С». Мама сразу поняла, что это я. Узнала почерк. Говорит, сначала чуть не расплакалась. Потом гордость. И так сказала: «Я не знала, что ты умеешь быть таким сильным, даже когда сам молчишь». А я, если честно, сам об этом не думал. Просто хотел, чтобы кому-то стало чуть легче. © ШКогвартс / VK
Да уж, чего только не наслушаешься на подобных встречах. На них запросто могут отжигать и учителя, и родители. Кстати, если у вас остались незабываемые впечатления после школьных или детсадовских собраний, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Что бы еще почитать? Вот вам небольшая подборка статей на разные темы.
Комментарии
Уведомления
Похожее
18 человек, которые уже поставили на себе крест, но тут в их дверь постучалась любовь
19 доказательств того, что остроумие и находчивость — лучшее средство против наглости
20 уморительных объявлений, которые поднимут настроение на раз-два
Народное творчество
2 месяца назад
25 животных с чудинкой, которые одним своим присутствием делают нашу жизнь замурчательнее
Животные
3 недели назад
18 случайных знакомств, которые разделили жизнь на «до» и «после»
16 раз, когда предложения руки и сердца вышли за рамки привычных сценариев
Народное творчество
4 дня назад
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
15 человек, которые просто переступили порог чужой квартиры, а дальше начались странности
Истории
2 месяца назад