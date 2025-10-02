Когда у нас отмечаешь "с животным", цена сразу вырастает, даже если животное в переноске
16 комиксов о такси, которые поймет каждый пассажир и водитель
Кажется, многим из нас есть что высказать таксистам. Одних раздражает громкая музыка, других — нежелание отдавать сдачу, третьих — безудержная болтовня во время поездки. Впрочем, и водители могут поведать о своих пассажирах немало интересного. Мы попробовали взглянуть на тех и других со стороны и создали эту шуточную подборку комиксов. Вполне возможно, во многих ситуациях вы уже успели побывать сами, а о других слышали от своих знакомых.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Не все пассажиры разделяют музыкальные вкусы водителя. Просто они стесняются сказать об этом
Бережное отношение к чужому времени? Кажется, некоторые водители об этом не слышали
Порой водителям приходится выгребать горы мусора за пассажирами
Или чистить салон от кошачьей шерсти
Иногда даже геометка на помогает водителю и пассажиру найти друг друга
Ну а в темноте заметить такси еще сложнее. Спасибо водителям, которые не стесняются вовремя подмигнуть фарами
Спорим, вам тоже встречались таксисты, которые не спешат расставаться со сдачей
Запаркованные дворы — головная боль не только водителей, но и тех, кто безуспешно ждет такси у подъезда
За грозным видом водителя может скрываться нежная душа
Детское кресло? Нет, не слышали
Оказывается, в некоторых приложениях не только пассажир может оставить отзыв о поездке. У водителя тоже есть право голоса
Вам попадались водители, которых не переслушаешь? Причем многие из них обожают раздавать советы направо и налево
Диспетчер такси тоже за день всякого наслушается
Бывает, выйдешь из такси, а счетчик в приложении все не останавливается и наматывает километры и деньги
Иногда таксисту приходится примерить на себя роль психолога
Поймать такси у аэропорта или на вокзале — целое приключение. Там идет настоящая борьба за пассажира
Бонус: помните старый анекдот про муху, которая тоже ехала в аэропорт? Вот и мы решили вспомнить
Да уж, чего только не случится во время поездки! А вы попадали в подобные истории? Или ваше общение с таксистами и диспетчерами всегда проходит безо всяких приключений? Поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.
Комментарии
Хорошо,что сейчас с диспетчером не общаешься, все в приложении. Плату с карты потом списывают, после окончания поездки. И все равно таксисты наглеют - ты идёшь 10 метров от подъезда к машине, а платная стоянка уже тикает