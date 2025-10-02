16 комиксов о такси, которые поймет каждый пассажир и водитель

Кажется, многим из нас есть что высказать таксистам. Одних раздражает громкая музыка, других — нежелание отдавать сдачу, третьих — безудержная болтовня во время поездки. Впрочем, и водители могут поведать о своих пассажирах немало интересного. Мы попробовали взглянуть на тех и других со стороны и создали эту шуточную подборку комиксов. Вполне возможно, во многих ситуациях вы уже успели побывать сами, а о других слышали от своих знакомых.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Не все пассажиры разделяют музыкальные вкусы водителя. Просто они стесняются сказать об этом

Бережное отношение к чужому времени? Кажется, некоторые водители об этом не слышали

Порой водителям приходится выгребать горы мусора за пассажирами

Или чистить салон от кошачьей шерсти

Бруннера 1 час назад Когда у нас отмечаешь "с животным", цена сразу вырастает, даже если животное в переноске - - Ответить

Иногда даже геометка на помогает водителю и пассажиру найти друг друга

Atsuhava_IZUMI 51 минута назад А вот тут можно просто позвонить) и не ждать по 10 минут - - Ответить

Ну а в темноте заметить такси еще сложнее. Спасибо водителям, которые не стесняются вовремя подмигнуть фарами

Спорим, вам тоже встречались таксисты, которые не спешат расставаться со сдачей

Запаркованные дворы — головная боль не только водителей, но и тех, кто безуспешно ждет такси у подъезда

За грозным видом водителя может скрываться нежная душа

Детское кресло? Нет, не слышали

Оказывается, в некоторых приложениях не только пассажир может оставить отзыв о поездке. У водителя тоже есть право голоса

Вам попадались водители, которых не переслушаешь? Причем многие из них обожают раздавать советы направо и налево

Диспетчер такси тоже за день всякого наслушается

Бывает, выйдешь из такси, а счетчик в приложении все не останавливается и наматывает километры и деньги

Atsuhava_IZUMI 49 минут назад У меня так было, я просто в тех поддержку написала - - Ответить

Иногда таксисту приходится примерить на себя роль психолога

Поймать такси у аэропорта или на вокзале — целое приключение. Там идет настоящая борьба за пассажира

Бонус: помните старый анекдот про муху, которая тоже ехала в аэропорт? Вот и мы решили вспомнить

Да уж, чего только не случится во время поездки! А вы попадали в подобные истории? Или ваше общение с таксистами и диспетчерами всегда проходит безо всяких приключений? Поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.