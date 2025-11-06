17 комиксов, которые поймут и зумеры, и бумеры. Но каждый по-своему
Старшему поколению порой кажется, что молодые люди чуть ли не пришельцы с других планет. Говорят на каком-то своем языке, одеваются странно, да и ко многим вещам относятся совсем по-другому. Что не удивительно, ведь мир все время меняется, а мы вместе с ним. Правда, с разной скоростью. Мы попытались придумать ситуации, где разница между бумерами и зумерами видна ярче всего, и попросили нейросеть нарисовать об этом комиксы.
Далеко не все молодые люди готовы к кулинарным подвигам на кухне. Да и зачем, когда есть доставка?
Современная техника здорово упрощает нам жизнь. Теперь даже не надо пульт искать, чтобы переключить канал
У меня уже даже двухлетний ребенок научился просить Алису включить ему на ТВ конкретный мультик😆
Зато, и починить механизмы теперь значительно сложнее. Уж больно много в них всякой хитрой электроники. Не покопаешься под капотом, как раньше
Серьезно, колесо? Оно накачивается небольшим компрессором от USB за пять минут.
Мода переменчива. Но одно остается неизменным — люди готовы тратиться на обновки
Хотя утюги не торопятся никуда исчезать, многие считают, что глажка белья — это бессмысленная трата времени
У меня даже нет утюга. А спать на глаженом - это для меня пытка, бельё будто каменное, особенно наволочки. Нееет, я сначала ещё допольнительно руками помну всё, потом застилаю - вот тогда каеф, и жопе мягче. 🙃
Это раньше мы готовы были трудиться в одной компании десятилетиями. А нынешняя молодежь легко меняет места работы
Это какое-то достоинство, по работам прыгать? Понятно, что есть неадекватное начальство, дикие условия и т.п. Но чаще всего это банальная лень и разочарование, что тебя, золотого такого, не оценили в первый же день.
Современные дети отлично знают, как обращаться с электроникой. Иногда кажется, что они рождаются с ноутбуком в руках
Да ладно, нынешние бабушки и даже прабабушки уже вполне на «ты» с техникой.
Подрастающее поколение не столь трепетно относится к родственным связям. Возможно, это не так уж и плохо
этих родственниц абитуриенток потом фиг выгонишь, лучше сразу с вокзала в гостиницу
Кажется, задушевные беседы на лавочке канули в вечность. Теперь многие предпочитают общение в сети. А жаль
Когда-то мы были готовы на любые трудовые подвиги на работе. Но похоже нынешняя молодежь не хочет засиживаться в офисе до глубокой ночи
Ну и правильно - всё равно это никто не оценит, только ещё больше на шею сядут. Не забываем: лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала.
Родители всегда беспокоятся о счастье своих детей. А, наоборот, уверены, что сами разберутся со своей личной жизнью
Отношение к деньгам меняется из поколения в поколение. Сейчас молодые люди редко хранят их дома в надежных тайниках
тут как раз во всех лентах было, как люди инвестировали в скины в CS)
Классическое высшее образование сейчас не пользуется такой популярностью. Ведь есть множество альтернатив. И не все они плохи
Собственная машина — теперь не такое большое счастье. Вечные пробки, да и парковку искать замучаешься
Мне никакое такси не заменит машину) Можно взять с собой, что угодно, у меня всегда и обувь нa всякий случай есть, косметика, да куча всего, особенно, когда с ребенком. А такси иногда не дождаться, особенно в дождь или, опять же, с ребенком.
Подрастающее поколение не всегда торопится покинуть родительское гнездо. И трат меньше и жить вместе удобнее
Боже упаси)) ещё и не одной с родителями жить, а парня к ним привести - ужас. Хочется жить по-взрослому, платите за свое жилье))
Раньше любая поездка была настоящим событием. Теперь же можно махнуть куда-нибудь на выходные, просто потому что захотелось
Современные дети готовы прийти на помощь родителям. Правда, их варианты решения проблемы не всегда понятны старшему поколению
У кого есть такой роботюня, как оно? А магнитная щётка справляется через стеклопакет?
Задолбало каждый раз бояться навернуться из окна.
