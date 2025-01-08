15+ человек показали, как они изменились спустя годы совместной жизни

Время бежит с пугающей скоростью, оставляя за собой череду ярких моментов и теплых воспоминаний. Кажется, только вчера мы встретили свою любовь, а теперь уже оглядываемся и осознаем, что минуло десятилетие или даже больше. У кого-то за это время появились дети, у кого-то — первые седые волосы, а кто-то словно остановил время и нашел секрет молодости.

«15 лет прошло. 2009 и 2024»

Вот это вы посидели на лавочке. © danseries / Pikabu

«Первая фотка в день знакомства, а вторая — спустя 19 лет. Даже сын спросил: „Вы друг другу не надоели еще?“»

«Наши „15 лет вместе“... были 5 лет назад»

Передайте жене, что она очень красивая женщина! © SSSkubi / Pikabu

«Слева фотография с нашего первого свидания 30 лет назад, справа — мы сейчас. Женаты уже 24 года»

«Попытались воссоздать фотографию с выпускного. Прошло 15 лет с момента знакомства»

«2009 и 2024»

Какой хороший у вас копировальный аппарат. © ArmenGonaev / Pikabu

«Первое фото из 2009, а второе — с этого года»

Почему спустя 15 лет девушка с 4 детьми выглядит еще лучше, чем была? © user9211854 / Pikabu

«Моя вторая половина, поддержка и опора. Люблю тебя, зайчик»

«Прошло 30 лет. Денег не было. Работа была, но не платили. Он инженер, я — педагог. Но у нас любовь»

Кстати, у нас есть еще одна статья, в которой люди показали, как они изменились. Некоторых даже сложно узнать.

«Слева мы с женой в 1977 году через несколько недель после знакомства. Справа 2022 год»

«Ровно 30 лет назад. ЗАГС»

«2007 и 2024»

Присмотрелся и понял, что вы помолодели. Я ничего не видел, не заколдовывайте меня, никому не скажу. © VeeNeeThePooh / Pikabu

«2004 — год знакомства. И сейчас»

«2001 и 2014. К сожалению, не нашел более современную фотографию, где мы все вместе»

«Познакомились в 2007 году в общежитии. В 2012 году сыграли свадьбу. Сейчас у нас двое прекрасных сыновей»

«20-летний юбилей. Я с ним дольше, чем вся моя жизнь до него. Обожаю этого парня»

«Наш путь начался под конец 2012 на сайте знакомств. Спустя 12 лет и кучу испытаний нас уже четверо, и мы все еще любим друг друга»

«2005 год и 2024 уже с моими девчонками»

Когда желание иметь сына породило троих дочерей. © bukvoedB / Pikabu

«33 года назад и сейчас»

«Разница между фото — 15 лет, даже место то же»

«Познакомились в 2009 году. В этом году праздновали 15 лет отношений и 10 лет брака. Обзавелись большой семьей: 3 сына, 2 кошки, 2 крысы и 1 собака»