15+ человек показали, как они изменились спустя годы совместной жизни
Время бежит с пугающей скоростью, оставляя за собой череду ярких моментов и теплых воспоминаний. Кажется, только вчера мы встретили свою любовь, а теперь уже оглядываемся и осознаем, что минуло десятилетие или даже больше. У кого-то за это время появились дети, у кого-то — первые седые волосы, а кто-то словно остановил время и нашел секрет молодости.
«15 лет прошло. 2009 и 2024»
- Вот это вы посидели на лавочке. © danseries / Pikabu
«Первая фотка в день знакомства, а вторая — спустя 19 лет. Даже сын спросил: „Вы друг другу не надоели еще?“»
«Наши „15 лет вместе“... были 5 лет назад»
- Передайте жене, что она очень красивая женщина! © SSSkubi / Pikabu
«Слева фотография с нашего первого свидания 30 лет назад, справа — мы сейчас. Женаты уже 24 года»
«Попытались воссоздать фотографию с выпускного. Прошло 15 лет с момента знакомства»
«2009 и 2024»
- Какой хороший у вас копировальный аппарат. © ArmenGonaev / Pikabu
«Первое фото из 2009, а второе — с этого года»
- Почему спустя 15 лет девушка с 4 детьми выглядит еще лучше, чем была? © user9211854 / Pikabu
«Моя вторая половина, поддержка и опора. Люблю тебя, зайчик»
«Прошло 30 лет. Денег не было. Работа была, но не платили. Он инженер, я — педагог. Но у нас любовь»
Кстати, у нас есть еще одна статья, в которой люди показали, как они изменились. Некоторых даже сложно узнать.
«Слева мы с женой в 1977 году через несколько недель после знакомства. Справа 2022 год»
«Ровно 30 лет назад. ЗАГС»
В загсе. Её взгляд: ну всё, Вася, теперь ты мой. Его взгляд: вот я попал.
Спустя тридцать лет.
Ну че, таки мой.
Да твой, твой, раз уж тебе так нравится.
«2007 и 2024»
- Присмотрелся и понял, что вы помолодели. Я ничего не видел, не заколдовывайте меня, никому не скажу. © VeeNeeThePooh / Pikabu
«2004 — год знакомства. И сейчас»
Там и наа первом фото будто мама с сыном, а наа втором вообще внучата с бабулей.
«2001 и 2014. К сожалению, не нашел более современную фотографию, где мы все вместе»
«Познакомились в 2007 году в общежитии. В 2012 году сыграли свадьбу. Сейчас у нас двое прекрасных сыновей»
«20-летний юбилей. Я с ним дольше, чем вся моя жизнь до него. Обожаю этого парня»
«Наш путь начался под конец 2012 на сайте знакомств. Спустя 12 лет и кучу испытаний нас уже четверо, и мы все еще любим друг друга»
«2005 год и 2024 уже с моими девчонками»
- Когда желание иметь сына породило троих дочерей. © bukvoedB / Pikabu
«33 года назад и сейчас»
«Разница между фото — 15 лет, даже место то же»
«Познакомились в 2009 году. В этом году праздновали 15 лет отношений и 10 лет брака. Обзавелись большой семьей: 3 сына, 2 кошки, 2 крысы и 1 собака»
К сожалению, время летит неумолимо, но оно дарит нам самое ценное — воспоминания, которые греют душу. Есть даже целая подборка душевных фото мам и бабушек, от которых не так-то просто отвести взгляд.
Комментарии
У нас через неделю годовщина - 15 лет😊. Один сын, один кот - наше добро)). Третий обжитый город)). Время бежит стремительно🥲