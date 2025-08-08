10+ эпичных историй из поездок, которые туристы вспоминают и смеются до слез
Иногда поездки дарят не только красивые виды, но и такие курьезы, что вспоминать о них можно бесконечно. Туристы поделились своими самыми эпичными историями, которые начинались с «все шло по плану» и заканчивались «мы смеялись до слез». Мы собрали пользовательские истории, от которых невозможно сдержать улыбку. Готовьтесь: будет смешно, нелепо и очень по-человечески.
- Переехал в Японию и попал в гости к милой паре, у которых недавно родился ребенок. А я как раз начал учить язык. Захожу к ним и говорю: «У вас красивый дом». Смотрю, неловко улыбаются. Потом садимся за стол, вижу ребенка и продолжаю: «Он у вас такой миленький». Муж чуть не подавился, а я-то не понимаю, то происходит. Оказывается, я назвал их дом «отвратительным», а ребенка «ужасным». Пришлось объяснить, что я вовсе не это имел в виду и мы посмеялись над моим языковым конфузом. © trivial_sublime / Reddit
- Я путешествовал с рюкзаком по Патагонии и пытался вернуться в Аргентину после месяца, проведенного в Чили. Пограничник потребовал показать ему моих овец. Я в непонятках. Пограничник пошел за коллегой, который лучше говорил по-английски. Другой офицер проверил мои документы и снова спросил о местонахождении моих овец. Я объяснил, что покинул Аргентину на корабле, и тут нас осенило (sheep — овца, ship — корабль). Оказалось, что, согласно моим документам, я покинул Аргентину на овце, и ее хотели задекларировать перед возвращением. © Icy-Abbreviations224 / Reddit
«Я прошел более 4 тыс. километров от Мексики до Канады по тропе Тихоокеанского хребта»
С кавайи и ковайи всё понятно, а насчёт дома пояснительная японо-бригада есть? Капитан Ваката, я не знаю
- Я неплохо знаю иностранные языки. Часто путешествовал с друзьями, которые, наоборот, не владеют. И вот однажды нам попались места в разных концах самолета. Друг был очень горд собой, что сам заказывал себе еду и напитки. Спустя время звонит и ржет. Учил с дочкой уроки по английскому языку и понял, что вместо апельсинового сока, заказывал оранжевые носки весь полет (оrange socks). И ведь приносили сок. © Подслушано / Ideer
- Первый месяц в Японии я провел, весело здороваясь с соседкой каждое утро и рассказывая ей, что еду на велосипеде в Китай, хотя на самом деле имел в виду среднюю школу, в которой преподаю. © Unknown author / Reddit
- Перед полетом мы заехали в один замечательный сырный магазинчик и купили там отличный французский сыр бри, багет, свежие фрукты. И вот, летим в самолете: с одной стороны — мой супруг, с другой — мужчина, который выглядел очень заинтересованным, когда мы начали есть бри и багет. Я предложила ему немного сыра, а затем начала читать небольшую лекцию, объясняя, что в Лос-Анджелесе практически невозможно найти хороший французский бри и что если неправильно обращаться с сыром при транспортировке, он начнет выделять аммиак. В общем, в какой-то момент я заметила, что взгляд моего соседа немного остекленел, поэтому вежливо сменила тему и спросила, чем он занимается. «Я импортер сыра», — ответил он. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
«Я шел по улице Стамбула и чистильщик обуви случайно уронил щетку. Я поднял ее, и чистильщик настоял на том, чтобы почистить мне обувь! Глупый я...После этого он протянул руку за деньгами. Для меня это был урок за $ 5,5»
- Был в магазине электроники в Мексике, пытался купить зарядный кабель. Поскольку я не говорил по-испански, а молодой парень за прилавком не говорил по-английски, он открыл переводчик на своем телефоне. Я набрал «micro-usb» на английском, и в результате получил «micro-usb» на испанском. © Aruma47 / Reddit
- Мы жили в Риме, в старом отеле рядом с Колизеем. Мой друг все время объяснял администратору, что в его номере слишком шумно. Тот никак не реагировал, и мой друг был в ярости. Потом он достал учебник итальянского и понял, что потратил 15 минут, твердя администратору: «Мне не нравятся мои уши!» © Missmoneysterling / Reddit
- Как-то рано утром я плавала в Мексиканском заливе, и вдруг почувствовала, как кто-то похлопал меня по плечу. Я вздрогнула, потому что пляж пустовал, никого вокруг не было. Я поплыла как можно быстрее. Обернувшись, я поняла, что это связка бананов похлопала меня по плечу. Бананы, которые просто плыли по воде и решили поздороваться. © O_DontMindMe / Reddit
«Почему-то я думала, что путешествовать с моей 85-летней бабушкой будет невесело. Рада, что ошиблась!»
Разве администратор гостиницы не должен помочь клиенту объяснить свою просьбу, если видно, что этот клиент плохо знает язык, на котором пытается говорить?
- Ехала на автобусе в Греции. Я не говорю по-гречески и пары слов, и была единственной туристкой в автобусе. Мы остановились по дороге, чтобы немного отдохнуть, и на обочине дороги стоял пожилой мужчина, продававший мед и оливки. Рядом с оливками была табличка с надписью «3 евро», поэтому я подошла к продавцу, указала на табличку и подняла три пальца, думая, что хотела бы купить на 3 евро. Однако продавец дает мне 3 килограмма оливок. Вместо того чтобы попытаться объяснить, что мне не нужно столько оливок (мне и так было стыдно), я плачу, благодарю его и с позором возвращаюсь в автобус, полный пожилых греков, с огромным пакетом оливок, пытаясь сделать вид, что так и было задумано. Просто туристка с ненасытной любовью к оливкам, ребята, тут не на что смотреть. © ********Orc / Reddit
- Я была на Бали, когда обезьяна появилась словно из ниоткуда и сорвала с меня очки. У меня ужасное зрение, и без них мне бы пришлось туго. Моей первой реакцией было подойти к обезьяне, но она оскалила зубы, поэтому я быстро отступила. К счастью, местный житель увидел это и обменял мои очки на фрукт. © ButNowImGone / Reddit
- Мы с девушкой приехали из Германии и гуляли в Коста-Рике. Там была семья, и мы все время пытались угадать, на каком языке они говорят. На голландском? На датском? На шведском? В какой-то момент женщина подошла к нам и спросила что-то на своем языке. Мы изо всех сил пытались объяснить на английском и испанском, что не говорим на ее языке, она выглядела очень озадаченной. Несколько часов спустя, когда мы все остановились у одной достопримечательности и смогли прислушаться, мы поняли, что они тоже говорят по-немецки, но на швабском диалекте. © notapantsday / Reddit
Если душа просит путешествий — не отказывайтесь от них, но будьте готовы к тому, что в любой момент все может пойти не по плану.
Комментарии
Часто заграницей слышу как русские туристы заказывают потэйто фри, желая получить картофель фри. Только официанты слышат -картошка свободна , кивают и ни чего не приносят, а наши не понимают в чем дело, но картофель фри на английском это -френч фри
О, Патагония! Сразу вспомнились и книга, и фильм о поисках капитана Гранта.
Хороший друг как то учил китайский, дошел до стадии когда "китайцы уже понимают что он говорит по китайски, но всё ещё не понимают, что именно он говорит". Выяснилось что репетитор обучала его не официальному путунхуа, а диалекту, причём южному, ей казалось прикольным ситуация когда человек приедет в Шэньчжэнь и будет пробовать договариваться. Придурки есть везде.
"Я была н.а Бали, когда обезьяна ... сорвала с меня очки... К счастью, местный житель увидел это и обменял мои очки н.а фрукт"
А за фрукт ты сколько заплатила доброму самаритянину?