10+ эпичных историй из поездок, которые туристы вспоминают и смеются до слез

Хороший друг как то учил китайский, дошел до стадии когда "китайцы уже понимают что он говорит по китайски, но всё ещё не понимают, что именно он говорит". Выяснилось что репетитор обучала его не официальному путунхуа, а диалекту, причём южному, ей казалось прикольным ситуация когда человек приедет в Шэньчжэнь и будет пробовать договариваться. Придурки есть везде.