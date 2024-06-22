16 бывших, из-за которых хочется рыдать. С одними — от ностальгии, с другими — от негодования

У каждого человека, наверное, был период, когда он оглядывался назад и понимал, что где-то совершил ошибку. Например, строил отношения не с тем человеком. Но в этом можно отыскать и позитив — как минимум, ценный жизненный урок. Да и некоторые бывшие после расставания могут открыться совершенно с новой, очень хорошей стороны.