16 бывших, из-за которых хочется рыдать. С одними — от ностальгии, с другими — от негодования

Истории
1 час назад

У каждого человека, наверное, был период, когда он оглядывался назад и понимал, что где-то совершил ошибку. Например, строил отношения не с тем человеком. Но в этом можно отыскать и позитив — как минимум, ценный жизненный урок. Да и некоторые бывшие после расставания могут открыться совершенно с новой, очень хорошей стороны.

  • Бывший муж ушел от меня. Разлюбил. У нас есть дочь, ей тогда было три года. Когда муж уходил, то обещал, что всегда будет помогать нам и обязательно каждую неделю будет видеться с дочерью. Все говорили, что обещания мужа хватит максимум на год. Но прошло уже 15 лет. Завтра нашей «малышке» 18. Бывший муж и правда всегда помогал нам, каждую неделю приезжал в гости или гулял с дочерью. И пусть наша любовная история не сложилась, но я рада, что у дочери есть прекрасный отец. © Палата № 6 / VK
  • После 2,5 лет совместной жизни девушка забеременела. Мы и раньше говорили о детях и оба хотели семью, но не так скоро ведь. Мы много говорили об этом и в конце концов решили рожать. На свет появилась чудесная дочка. Поначалу все было отлично, но через 3 месяца все изменилось. Я был на работе, и тут мне пришла СМС от мамы: моя девушка оставила дочь у нее, пока бегала по делам, но до сих пор не вернулась за ребенком и не отвечает на звонки. Я отпросился с работы, забрал малышку. А вернувшись домой, нашел записку. Моя девушка написала, что не может справиться с таким стрессом, ей нужно время. Попросила не звонить и пообещала, что мы скоро все обсудим. Прошло 3 года. Только сейчас моя бывшая захотела повидаться с дочкой. © SeanMc96 / Reddit
  • Были с парнем вместе почти 4 года. Его мама постоянно твердила одно и то же: «Вот бросит тебя твоя Ирка, лодыря такого, и будешь один!» А я все смеялась и не понимала ее. Любовь, розовые очки, все дела. Да и благоверный работал периодически, какие-то деньги от него в бюджет поступали. Но в последний год он вообще офигел — лег на диван и больше ничего ему не надо. И да, я его бросила. Мои розовые очки разбились о суровую реальность. И по сей день вспоминаю слова неудавшейся свекрови. Она как в воду глядела. Только вот она на меня обиделась за то, что я бросила ее сыночку. © Рабочие истории / VK
  • Ходим на курсы подготовки к родам. У нас в группе есть очень милая женщина лет 35, она беременна двойней. У нее был крайне странный муж, весь дерганый, резкий, нервный. Вчера она пришла на занятие без него, на все вопросы отвечала коротко: «Он больше не придет». Я подумала, что он просто устал ходить с ней на курсы. Но оказалось, что он бросил бедную жену на 7-м месяце! Ушел к другой и скинул с себя ответственность. Мне рыдать хочется от этой истории. © Мамдаринка / VK
  • Бывший свою дочь не видел с 2 лет, алименты не платил. Я не навязывала ему ребенка и не настраивала дочь против отца. С 5 лет ее воспитывает другой человек, которого она называет папой. Живем полной семьей, и тут нате! Звонит бывший, мол, хочу видеть дочь. Пришел. Пригласили к столу. И тут дочка встает и говорит: «Вы, пожалуйста, извините, но мне очень страшно, когда вы называете себя моим папой. Мой папа — вот, и пусть он мне неродной, но я люблю его, а вас не помню». Потом залезает на колени к своему отчиму и кричит: «Папа, ты его специально позвал, чтобы меня отдать, потому что я плохо год закончила?! Я хорошо буду учиться! Пожалуйста, не отдавайте меня!» И как давай выть. Младшие наши тоже в рев, муж сидит в шоке. Еле всех успокоили и проводили биологического отца. Но он решил, что теперь нас можно шантажировать. Итог: через суд делаем дочери фамилию мужа, а бывшего лишаем родительских прав за непоявление в течение 8 лет и неуплату алиментов. © Подслушано / Ideer
  • Расстались с мужем 4 месяца назад из-за того, что он не любил собственного сына, не хотел проводить с ним время. Всегда старался на нем экономить, зато своей старшей дочке от сожительницы старался угодить во всем. Алименты не платит, сына не видит и видеть не хочет. Написал недавно СМС, мол, я тебе изменял всегда, а моя дочь меня никогда не предаст и не бросит. А вот о сыне ни слова. А тот до сих пор вспоминает о папе. Говорю, что папа наш много работает. © Мамдаринка / VK
  • Мы с бывшим встречались около 2 лет и расстались из-за его измены. И моя двухлетняя дочь только и делает, что говорит о нем. И он тоже по ней скучает. Я согласилась на их встречи, но потом он начал допрашивать меня, встречаюсь ли я с другими мужчинами. И говорил, что чувствует себя так, будто у него украли семью. По словам его соседки, он плачет каждый день с тех пор, как мы расстались, и говорит о том, как сильно скучает по нам. Это все, конечно, замечательно, но разрушил-то он все сам. © ThrowRA9493920 / Reddit
  • Когда жила в общаге с подругой, к ней время от времени приходил ее парень. Чувак был прям отличный, веселый, но самое главное — хозяйственный. Он всегда что-то приносил с собой, всегда нам готовил что-то вкусное на несколько дней вперед. Если что-то ломалось, он чинил. Доходило до того, что иногда он выгонял нас из нашей же комнаты, а сам пылесосил, протирал пыль, менял постельное белье, даже мыл окна. Мы, скажем честно, были теми еще свинтусами. Убирали редко, готовили еще реже, поэтому его приходы были чуть ли не праздником! К сожалению, подруга с ним разошлась на втором курсе, и мы без него постепенно утонули в грязи. © Палата № 6 / VK
Elena LV
1 час назад

Кошмар какой - парень меняет постельное белье девкам. А трусы он им тоже стирал?

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  • Не видимся с бывшим парнем уже больше года, но время от времени созваниваемся и переписываемся, чтобы выдвинуть друг другу претензии. Просто бывает такое, что живешь себе, радуешься жизни, а потом вспоминаешь, какую же фигню он когда-то учудил. Тут же хочется позвонить и все высказать — и сразу становится легче. Случается такое нечасто, но вот буквально вчера я ему звонила и вспоминала, как он назвал меня чужим именем, когда привел знакомиться с родителями. Он делает то же самое, только не звонит, а пишет, потому что не хватает духу. За эту слабохарактерность я ему тоже в следующий раз предъявлю! © Палата № 6 / VK
  • Закончила на прошлой неделе свои самые ужасные отношения, до сих пор злюсь. Начиналось все отлично, но постепенно мы куда-то скатились. У парня начались проблемы с работой, он долго не мог найти новую. И мы жили на мои деньги, а зарплата у меня небольшая. Я стала замечать, что он расслабился и вообще перестал искать работу. Сначала мягко намекала, что так дела не будет. А потом уже ссорилась с ним по этому поводу. И все постоянно заканчивалось словами: «Тебе от меня нужны только деньги! Я не думал, что ты такая меркантильная!» Я была в шоке. Мало того что все финансовые вопросы закрывала я, так он еще у деньги у меня занимал. Если честно, я потому его и не бросала так долго — ждала, когда долг вернет. Но все же не выдержала это нытье и собрала чемоданы. А вот потом уже, после расставания, от наших друзей и моих родителей я узнала, что у них он тоже занял деньги. Вот такая вот вишенка на торте. © Карамель / VK
  • В 16 лет встречалась с парнем. Мы были вместе год, потом разбежались. Сейчас наше общение ограничивается ежегодными поздравлениями. И вот, после очередного такого взаимного поздравления с Новым годом, я получила сообщение от незнакомой мадам. Она написала: «Привет, я девушка такого-то. Вижу, что ты переписываешься с ним. Была бы признательна, если бы ты прекратила это. Мы собираемся пожениться, подобные отношения больше не уместны». Я просто расхохоталась. Показала сообщение своему жениху и лучшей подруге. Жених посоветовал заблокировать и бывшего, и его невесту, чтобы не ввязываться в эту драму. © meepmeepbee / Reddit
  • Ночевала в гостях у знакомой. Вечером решила нам что-то приготовить, открыла морозилку и хотела достать оттуда пельмени. Подруга услышала звук и прибежала на кухню. Сказала, чтобы я брала все что угодно, только не эти пельмени, потому что они дороги ей как память. И я услышала одну из самых странных историй в жизни. Эти пельмени слепил ее бывший, с которым они расстались 3 года назад. Он любил готовить, особенно возиться с тестом. Часто привозил ей пельмени килограммами, чтобы ей всегда было что поесть. И вот любовь закончилась, а пельмени не решилась ни съесть, ни выкинуть. © Карамель / VK
  • Встречался я с одной девушкой, которая была слишком высокого мнения о себе. Долго не знал, как мне ее бросить, ибо уже не мог молча терпеть все ее выходки. Она каждый вечер орала, жаловалась и находила причины для ссоры. Тявкала на меня своими противным голоском. Через 3 месяца мое терпение лопнуло. Громко и четко крикнул: «Ты меня достала. Собирай вещи и убирайся. Все кончено!» Она махнула хвостом и гордо заявила: «Хорошо. Все равно мужчина должен быть спокойным львом, а не шумной дворняжкой!» © Палата № 6 / VK
  • У меня была тяжелая беременность и очень сложные роды. Малышка неделю лежала в реанимации, а у меня даже была клиническая смерть. Когда весь этот кошмар закончился, я взяла с мужа слово, что мы никогда не будем даже заикаться о втором ребенке. Угадайте, что захотел муж через 3 года. Правильно, еще одного пупсика. 3 месяца выносил мне мозг, а потом даже угрожать стал. Я подала на развод. А муж ползает за мной и умоляет простить его хотя бы ради нашей дочери. Но разве такое прощают? © Мамдаринка / VK
  • Мы развелись в прошлом году. А месяц назад бывший заявился мириться. Я любезно попросила дать мне время, чтобы все обдумать, и не торопить события, если я соглашусь сойтись. И он поставил мне ультиматум — мы сходимся в этом году и как можно скорее или он женится на другой. Но предложение он сделает мне в любом случае, чтобы дать мне возможность снова выйти за него замуж. Вот это да! © Competitive_Yam_5263 / Reddit
  • Когда я начала встречаться с будущим мужем, его бывшая нам не давала покоя. Доставала его, писала угрозы, пыталась перехватить на улице, могла устроить настоящее представление перед прохожими. Потом вроде бы утихомирилась, но добавила меня в друзья во всех социальных сетях. Начала постепенно втираться ко мне в доверие: лайкать, оставлять комментарии, писать поздравления. Через пару лет она вдруг написала, что ей безумно стыдно за то, что она творила. Вроде бы искренне. Я ей поверила, мы с мужем уж простили ее. Приятно осознавать, что люди могут меняться. © Мамдаринка / VK

У большинства людей и семей есть свои секреты. Но одни узнавать интересно, а другие хочется сразу стереть из памяти.

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