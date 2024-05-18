15 мужчин, которые будто всю жизнь мечтали стать героями анекдота
Некоторых мужчин хлебом не корми — дай чего-нибудь отчебучить. Иногда они себя ведут странно, но мило. А порой творят такое, что кажется, будто они ненадолго потеряли связь с логикой.
- Пригласила к себе любимого, позвала фильм посмотреть и чего-то вкусненького поесть. Мы заказали пиццу, валялись в кровати, так тепло и уютно было, я чувствовала максимальный комфорт рядом с ним. Смотрим фильм, я прижимаюсь к нему еще сильнее, а потом смотрю в глаза и спрашиваю: "Жень, мы с тобой поженимся когда-то?" Он тяжело вздыхает и говорит: "Да нет. Кому мы вообще нужны?" © Карамель / VK
- Сын маркером нарисовал сестре усы, пока та спала. Она, как увидела себя в зеркало, давай сразу реветь, что оно никогда не смоется. Я успокоила, отмыла те усы, а с сыном поручила поговорить мужу. И тут они выходят, значит, из комнаты - а у обоих нарисованы усы маркером. И начинают извиняться перед малышкой. Ну, она похихикала и сказала, что больше не обижается. © Мамдаринка / VK
- Был очень ветреный и людный день. Папа шел по делам, и тут ветер снес с него шляпу. Он просто поднял руку вверх, поймал еще чью-то шляпу, надел ее и пошел дальше. © Smokey_Katt / Reddit
- Coжитeль мoeй лучшeй пoдpуги был cтapшим peбенкoм в мнoгoдeтнoй ceмьe, cooтвeтcтвeннo, eгo пocтoяннo oбдeляли вкуcняxaми. Kaк-тo c гpуcтью oн пoжaлoвaлcя пoдpугe, чтo в дeтcтвe нa пpaздникax eму вceгдa дocтaвaлcя caмый "пocтный" куcoк тopтa, a oн oбoжaeт мacляный кpeм. Пoдpугa пoпpocилa мeня пoмoчь coвeтoм, и вoт нa cвoй дeнь poждeния eе coжитeль пoлучил дoмaшний тopт c тoнкими биcквитными кopжaми и тoлcтыми cлoями мacлянoгo кpeмa. Bзpocлый мужик eдвa нe плaкaл oт cчacтья, кoгдa пoдpугa вpучилa eму бoльшую лoжку и cкaзaлa, чтo этo тoлькo для нeгo! © Сокровенные истории / VK
- Bcтpeчaлcя нa тoт мoмeнт co cвoeй дeвушкoй двa гoдa. Думaл, кaк cдeлaть кpacивoe пpeдлoжeниe. Bыяcнил, чтo oнa xoчeт пoлeтaть нa вoздушнoм шape, a caм я дикo бoялcя выcoты! Ho чтo нe cдeлaeшь paди любимoй? Пpишлocь лeтeть. Mнe нacтoлькo пoнpaвилocь, чтo тeпepь кaждую гoдoвщину oтмeчaeм нa вoздушнoм шape. © Сокровенные истории / VK
- Все адекватные парни во время конфетно-букетного периода дарят своим девушкам милых плюшевых животных. Разных там медведей, зайчат, кошек и тому подобных. А мой мне на прошлой неделе подарил огромную гориллу в мой рост! Такая мягонькая, широкая, приятная на ощупь и грустная на вид. К подарку еще добавил: "Увидев эту милую обезьяну, я сразу же подумал о тебе". Мой "романтик". © Карамель / VK
- Однажды ехали с папой домой с дачи. На обочине дороги стояла лань. Даже не шелохнулась, когда мы подъехали ближе. Отец остановил машину, опустил окно, высунулся и спросил у нее, где дорога к шоссе. Она просто медленно отступила назад и скрылась в деревьях. А я дико ухахатывалась. © erayachi / Reddit
Если бы в моей далёкой молодости кто-нибудь подарил бы плюшевую игрушку, я бы решила,что меня приняли за умственно отсталую 😀
- Мой парень готовится к моим месячным, как к какой-то катастрофе. За неделю до предполагаемой даты запасается продуктами: сладости, снеки, мясо, много-много сладкой воды и соков. Заряжает все гаджеты, на всякий случай скачивает фильмы на ноут: комедии, мелодрамы, мультики, ужасы. У него на полке всегда лежит для меня чистая и удобная пижамка, а в ванной комнате - мой любимый шампунь и пенка для душа. Говорит, что никогда не знает, как поведет себя "Оборотень-Алина" в эти дни. Иногда захочет конфет и комедию, а иногда килограмм мяса и смотреть ужасы. А я и сама знаю, что в эти дни бываю невыносима. И от этого еще сильнее люблю своего заботливого чудика! © Карамель / VK
- Когда твой муж — тролль, декрет становится в разы веселее. У меня в телефоне стоит приложение, куда я вбила график кормлений новорожденной дочки, и оно пиликает в заданное время, чтобы я не запуталась. Там можно выставить текст уведомления, например, «Малышка проголодалась» или «Мамуля, пора кушать». Сегодня звонит телефон, беру его в руки и вижу уведомление: «Галя, жрать!» © Мамдаринка / VK
- Однажды папа надел костюм Бэтмена на собеседование, потому что это был Хэллоуин. И что самое интересное - он получил работу. © Formal_Assistant_884 / Reddit
- Молодой человек поехал от меня домой. И тут он звонит и скидывает. Я перезваниваю. А он слова сказать не может, срывается на истерику и кидает трубку. Я думала, что случилось что-то экстренное. Срываюсь, ловлю тачку, трезвоню ему. Открывается дверь, и он стоит и булочку жует. Оказалось, когда звонил мне - подавился слюной! Закашлялся, а зайдя в квартиру, забыл перезвонить! © Успех & Провал / VK
- Мой папа всегда тайно берет у мамы ее кошелек. Наша мама очень скромная и не привыкла тратить деньги на себя и свои хотелки. Раньше родители жили бедно, но сейчас отец хорошо зарабатывает, а привычка экономить осталась. Поэтому папа подкидывает маме деньги, и мы заметили, что она наконец-то стала покупать себе больше приятных вещей и мелочей. Не знаю, знает ли мама об авантюре отца, но считаю, что они очень милые. © Карамель / VK
- Вот раньше как было. Находишь во дворе прикольную палку. И придумываешь, как ее использовать: это и волшебная палочка, и трость, и все что угодно. И все - ты звезда. Король детской тусовки. А сейчас что? Сейчас даже палку нормальную не найти. Уже третий час по двору ищу. Михаил, 33 годика. © Успех & Провал / VK
- Как-то папа защищал мою комнату от пчел, чей улей случайно разворошили. Отбивался он от них в одних труселях и с двумя мухобойками. Как ни странно, но его ни разу не укусили. © RegularFix6281 / Reddit
- Moй муж oчeнь любит дeлaть дoмaшнюю paбoту, ocoбeннo мыть пocуду. Ho пpи этoм oн cчитaeт, чтo eгo дeти нe дoлжны oб этoм знaть. Oб "этиx" вeщax гoвopитcя cтpaшным шепoтoм c пoдмигивaниями, дeти думaют, чтo мы пoшлим, и xиxикaют. Пoэтoму oн дeлaeт cвoи гpязныe дeлишки пoд пoкpoвoм нoчи в выxoдныe, a пoтoм cпит дoвoльный дo oбeдa. Гoвopит, лучший peлaкc для нeгo. © Сокровенные истории / VK
А прочитав еще и эту подборку историй, понимаешь, что мужчин, которые чудят, можно встретить где угодно.
Комментарии
Странный папа из последней истории. Может, детям тоже понравится такой способ релакса
Вот эти барышни, у которых критические дни - ад для окружающих, это они же потом в беременность гоняют мужей за выдуманными блюдами и ноют по поводу и без. Это ж надо так тупо внимание к себе привлекать.
Один знакомый встречался с девчонкой пару лет, но предложение делать не спешил — просто не задумывался как-то. Она уже и так ему намекала, и эдак... Однажды шли они по улице, и увидали молодожёнов со свадебным кортежем. И она ему проникновенно так:
— Видишь, люди женятся!
А он в ответ, на голубом глазу, без задней мысли:
— Ну, людям нравится...
Про пчел. Папа хранил на балконе, застекленном кстати, в большой фанерной коробке свои веники для бани, которые сам и заготавливал. Как-то мы стали замечать, что часто пчелы или осы бьются в окно, ведущее с балкона в комнату. Стали искать, откуда они прилетают. И обнаружили соты на дне ящика с вениками. Папа решил, что им там не место и это гнездо надо выкинуть. Как? Надел длинный плащ с капюшоном, сапоги и перчатки, на глаза маску для ныряния. Взял палку и мешок, сказал, чтоб закрыли дверь в комнату, и вышел на балкон. Через пять минут стучит в дверь, чтоб открыли и сняли с него плащ (перчатки надели поверх рукавов, чтоб ни одной щелочки). Но пчелы нашли щелку, чтоб залететь на застекленный балкон, что им какой-то плащ, насекомые забрались туда и начали жалить. Подпрыгивая и чертыхаясь кое-как снял этот плащ. Двери в комнату все это время были открыты - и с балкона и в коридор. А окна, наоборот, закрыты. Весь рой влетел в квартиру, обосновавшись вокруг плоского светильника в коридоре. Oc пришлось травить химией. Можно было еще открыть дверь на лестницу, но тогда последствия были бы непредсказуемы. Короче, идя в наступление, просчитывайте пути отхода.
Какого размера двор, что Михаил в 33 годика три часа палку ищет? Или это двор тюрьмы, и деревьев там нет? Иначе непонятны мне трудности мальчика