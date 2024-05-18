15 мужчин, которые будто всю жизнь мечтали стать героями анекдота

Про пчел. Папа хранил на балконе, застекленном кстати, в большой фанерной коробке свои веники для бани, которые сам и заготавливал. Как-то мы стали замечать, что часто пчелы или осы бьются в окно, ведущее с балкона в комнату. Стали искать, откуда они прилетают. И обнаружили соты на дне ящика с вениками. Папа решил, что им там не место и это гнездо надо выкинуть. Как? Надел длинный плащ с капюшоном, сапоги и перчатки, на глаза маску для ныряния. Взял палку и мешок, сказал, чтоб закрыли дверь в комнату, и вышел на балкон. Через пять минут стучит в дверь, чтоб открыли и сняли с него плащ (перчатки надели поверх рукавов, чтоб ни одной щелочки). Но пчелы нашли щелку, чтоб залететь на застекленный балкон, что им какой-то плащ, насекомые забрались туда и начали жалить. Подпрыгивая и чертыхаясь кое-как снял этот плащ. Двери в комнату все это время были открыты - и с балкона и в коридор. А окна, наоборот, закрыты. Весь рой влетел в квартиру, обосновавшись вокруг плоского светильника в коридоре. Oc пришлось травить химией. Можно было еще открыть дверь на лестницу, но тогда последствия были бы непредсказуемы. Короче, идя в наступление, просчитывайте пути отхода.