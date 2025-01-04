Что, через китайские соцсети нельзя раскачивать лодку? За это нахлобучивает внутренняя цензура? Ой, какое горе...
13 забавных историй о китайцах, которые позволят лучше понять их культуру
Китайская культура манит не только популярными сериалами и романами в жанре фэнтези. Столь же привлекателен и менталитет китайцев, их характер, привычки, приметы. Вот, например, занятный факт: местные спят ступнями к двери, чтобы привлечь удачу. А люди в интернете рассказывают еще кучу всего любопытного о китайцах.
- Жил в Китае. И как-то надо было поехать продлить визу. А тут сильный тайфун случился. Я очень беспокоился, что просрочу срок пребывания. Мне попался водитель такси, который принял вызов проехать из Гуанчжоу в Шэньчжэнь сквозь тайфун. Мы ехали так, будто завтра не наступит никогда, со скоростью более 100 км/ч при сильнейшем ветре и дожде. Так водитель еще снял в это время видео и выложил в соцсеть. Я всегда буду помнить тебя, сумасшедший парень. Мы выжили, хоть и не знаю как. © SveHeaps / Reddit
- Ужинали с другом в кафе в Китае. А мы с ним веганы. Объяснили официанту, мол, мясо не едим. И никаких морепродуктов. Тот предложил что-то. Доверились. И нам принесли рыбу. Мой друг сказал: «Просили же без мяса и морепродуктов!» А китаец на голубом глазу заявил, что это из реки, а не из моря. Отдали потом эту рыбу соседу по комнате. © Hofeizai88 / Reddit
- Сидели в ресторане уличной еды. Вдруг парня за соседним столиком начало сильно тошнить. Его приятелю было вообще все равно. Затем парень, которому стало плохо, просто почистил обувь и ушел. А вскоре после этого подошли сотрудники ресторана и спокойно убрали за ним. Как будто они делают это каждый день. А еще меня поразили социальные сети в Китае. Все просто делятся фотографиями еды, путешествий, семьи, забавных танцев, никто вообще не обсуждает свои проблемы. Полная бессмысленность разговоров потрясла меня. © FreeFromFrogs / Reddit
- Живу в Китае. Расплачиваюсь на кассе и роняю крупную монетку. Впереди меня стоит китаянка, которая начинает наклоняться за упавшем юанем. Я, предчувствуя, как она мне его отдает, начинаю подбирать в голове слова благодарности. Испытываю смешанные чувства неловкости, что не сама поднимаю, а пожилая женщина делает это для меня. Думаю о том, какие же все-таки милые китайцы, и так далее. А она, подняв денежку, просто кладет ее себе в кошелек. © Подслушано / Ideer
- Делал селфи на фоне набережной в ресторане на крыше. Вдруг ко мне подошла статная китаянка, вся в белом. Предложила сфоткать меня, назвала красавчиком. Я спросил, с друзьями ли она (я был один). И тут вышел ее парень. Он был больше меня. Я испугался. Но он оказался очень милым, даже купил мне напиток. © ruggala87 / Reddit
- Работаю в Китае. Город, в котором я живу, не маленький, но европейцев здесь раз, два и обчелся. Не важно, где я: на улице, в магазине, в общественном транспорте — на меня глазеют десятки китайцев. Открыто, не отводя взгляда, если я вдруг на них посмотрю. Дети восторженно кричат: «Мама, мама, смотри, иностранец!» В магазине содержимое моей корзинки тщательно изучается как персоналом, так и другими покупателями. Могут подойти, встать за спиной в 10 см от меня и залипать в мой телефон: им интересно, что я там могу смотреть. Подходят и просят сфотографироваться с ними. Теперь прекрасно понимаю знаменитостей, которые скандалят с папарацци. Я здесь всего год, и нервы сдают. А как же Леонардо Ди Каприо или Джонни Депп? Вот это выдержка у людей... © Подслушано / Ideer
В нашей группе был один европеец, очень высокий бородатый блондин, прямо викинг. Китайцы с ним хотели сфотографироваться кажется вообще все. А китайские детишки н:а него глазели как н:а живого Дела Мороза 😂
- Живу в Китае уже долгое время. Китайцы с ума сходят от моей выпечки. Утром напекла воздушные мягкие пончики, понесла ребятам, с которыми работаю. Столько комплиментов мне даже муж за 15 лет не говорил! Завтра напеку пирогов, а послезавтра — здоровый шоколадный торт. © Подслушано / Ideer
- Моя первая поездка в Китай. Рядом со мной сидела китайская бабушка. Я уселся на свое место, и она начала задавать вопросы на очень ломаном английском и объясняла мне это руками. Затем попросила сделать селфи, а после взлета ее большая семья сделала селфи со мной. Приземлились. Я был в Китае всего, наверное, минут пять. А ко мне уже подошли две девушки, работавшие в аэропорту, и спросили, могут ли они потрогать мои волосы и руки, потому что я такой красивый парень. Мой друг увидел меня издалека, когда эти девушки хихикали и трогали мои волосы. Он так смеялся надо мной. В тот момент я выглядел очень неловко, потому что я торчал в самолете 12 часов, мои волосы были грязными, а люди хотели их потрогать. Ничего сверхъестественного, подобные вещи случаются со мной в Китае и сегодня. Но, когда я впервые оказался здесь, это было странно и немного шокировало. © fhfkskxmxnnsd / Reddit
- Поблизости от города Шэньчжэнь есть гора, на которую я взбирался раз в две недели. Поддерживал форму и любовался видами Гонконга (он рядом совсем). Гора очень крутая и в основном безлюдная. Это не для слабонервных, и люди часто бросают все и возвращаются на полпути. Однажды я поднялся на вершину, и там была девушка на каблуках и в платье принцессы Диснея. Она прогуливалась с группой пожилых людей, причем они были в хорошей экипировке. Понятия не имею, как она добралась туда и сохранила безупречный вид. А в другой раз на вершине играла небольшая музыкальная группа. © caffcaff_ / Reddit
Мы как-то после 8-часового восхождения н:а вершине встретили пару в свадебных нарядах и фотографа.
Вид с горы Вутонг недалеко от Шэньчжэня.
- В то время, когда произошла эта история, я жил в довольно приличном районе китайского города. Однажды вечером возвращался домой далеко за полночь. Навстречу мне старик, а за ним на толстой цепи — огромный шимпанзе. Старик невозмутимо прошествовал мимо меня, как будто это было совершенно нормально. По сей день ловлю себя на мысли, зачем он шел с шимпанзе в центре города. © professorDaywalker / Reddit
- Обедал в кафе-барбекю в Пекине. Рядом со мной сидела группа из десяти мужчин. Они решили со мной поболтать. Мы общались через приложение-переводчик, они попросили фотографии, угостили меня. Китайцы ушли раньше меня. А когда я пошел расплачиваться, мне сказали, что ребята уже оплатили мой счет. © UnhappyMagazine2721 / Reddit
- В Пекине 12 лет назад. Китайцы глазеют, причем очень откровенно. На улице, в кафе, гостишке. Один вот подошел, с улыбочкой такой весь. И вдруг вырвал у меня волосину, скрутил ее и вложил в прозрачное отделение портмоне. Оказывается, это у них примета такая: волос блондинки в кошелек — и будет тебе счастье. © Подслушано / Ideer
- Ходил тут в китайскую парикмахерскую. Начали мне мыть волосы. А у меня очень длинные ресницы и зеленые глаза. Девушка-парикмахер, увидев это, остановилась и стала трогать мои ресницы. Я обалдел. Она извинилась. А потом взяла и позвала весь салон. И вот группа из пяти парикмахеров трогает мои ресницы, фотографирует мои глаза и спрашивает, настоящие ли они. Никогда в жизни не чувствовал себя таким красивым. © stegg88 / Reddit
Азия — это вообще отдельная крутая вселенная, в которую как погрузишься, так и не вынырнешь. Почитайте о том, какие любопытные привычки есть у жителей разных азиатских стран.
Комментарии
"никто вообще не обсуждает свои проблемы. Полная бессмысленность разговоров потрясла меня."
Что, ломает от отсутствия душевных стриптизов и мерянья проблемами и комплексами?
Половина описанного вовсе не кажется привлекательным, как написано в начале статьи. Т.е. абсолютно. Да и мои собственные впечатления от групп китайских туристов вообще не радужные. Они очень шумные, очень бесцеремонные, в музеях попросту оттирают всех от интересующих их предметов, ну и самое противное - постоянно харкают нa землю. Просто буэ какое-то.
о, пожилая женщина, кочуюущая по статьям и забирающая себе крупную денежку, упавшую у кассы, оказывается, китаянка! Еще чуть-чуть и адрес ее узнаем (
Ну ка, поделитесь, кого то действительно манит менталитет китайцев? Реально?! Кто эти люди, отзовитесь))) или все так плохо в это мире, что нам всем пора пришла его изучать, хочешь не хочешь?…