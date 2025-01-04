13 забавных историй о китайцах, которые позволят лучше понять их культуру

Половина описанного вовсе не кажется привлекательным, как написано в начале статьи. Т.е. абсолютно. Да и мои собственные впечатления от групп китайских туристов вообще не радужные. Они очень шумные, очень бесцеремонные, в музеях попросту оттирают всех от интересующих их предметов, ну и самое противное - постоянно харкают нa землю. Просто буэ какое-то.