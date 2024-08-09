Пользователи рассказали, какие тренды их бесят сильнее, чем сломанный кондиционер в жару
Мода и стиль
9 минут назад
Индустрия красоты предлагает нам огромный выбор бьюти-трендов. Но то, что нравится одним, вызывает неприятие у других. Мы собрали 10 модных веяний, которые несмотря на завидную устойчивость то и дело становятся предметом жарких споров в интернете. И вот, что пишут пользователи о них.
Макияж без макияжа
EAST NEWS
- «Смысл тратить столько усилий и продуктов, чтобы выглядеть так, будто на вас нет макияжа? Такого эффекта можно добиться с помощью хорошего ухода за кожей. Только представьте, сколько времени можно сэкономить». © Lara / Quora
Эпиляция зоны бикини
Brett Kaffee, PacificCoastNews/EAST NEWS
- «По-моему, нет ничего хуже эпиляции зоны бикини. Болезненное, бессмысленное, дорогое и ненужное занятие. Лет 40-50 назад очень немногие люди эпилировали волосы, и, на мой вкус, женщины той эпохи были гораздо привлекательнее современных». © Steven Costa / Quora
Макияж, вдохновленный образами из соцсетей
Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER / East News
- «Нет ничего непрактичнее макияжа, который девушки делают для соцсетей. Во-первых, для того, чтобы так накраситься, нужно не меньше 20 продуктов. Это дорого и муторно. Сам процесс занимает целую вечность, особенно если вы новичок в этом деле. Моя зрительно-моторная координация не развита настолько хорошо, чтобы провернуть такое утром на сонную голову. Безумно непрактично». © Lena Fischmann / Quora
Татуаж бровей
East News
- «Категорически не воспринимаю татуаж бровей. Во-первых, это навсегда. Во-вторых, он выцветает неестественно, становясь синим, розовым, фиолетовым и красным. А еще такие брови выглядят искусственными. Словно маркером нарисовали». © Scarlett Li / Quora
- «По-моему, эти неестественно очерченные брови превращают женщин в ходячих мультяшных злодеев». © Content-Method9889 / Quora
Слишком длинные ногти
Таааак, расскажите мне, что сложного в чихании, когда у тебя длинные ногти? 🤔
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- «На мой взгляд, непрактичный нейл-арт — пустая трата времени и денег. Надеюсь, эта тенденция пойдет на спад». © Justina Chua / Quora
- «Ненавижу слишком длинные наращенные ногти. Как можно жить нормальной жизнью с двумя сантиметрами щелкающего пластика на пальцах? Как их обладательницы едят сэндвич? Водят автомобиль? Достают телефон из сумки? Завязывают шнурки? Чихают, в конце концов? Это же усложняет жизнь». © mr_impastabowl / Quora
Нюдовый макияж с одним ярким акцентом
- «Разве не странно наносить косметику только на одну часть лица? С чистой кожей макияж выглядит будто незаконченным». © Lara / Quora
Лук Купидона
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
- «О боже! Меня просто раздражает, когда люди закрашивают „лук Купидона“. Мне кажется, это все началось из-за популярности филлеров для губ. После инъекций форма губ меняется, они натягиваются и пропадает дуга. И это будто создало новый стандарт. Для ясности: я не имею ничего против губ, которые от природы лишены такого изгиба. Просто странно, когда люди пытаются перерисовать естественную форму губ». © skalnaty / Quora
Накладные ресницы
Contour/Broadimage/EAST NEWS
- «Меня за это возненавидят. Но не понимаю, что хорошего в накладных ресницах. Моя мама носила их в 60-х, в результате чего потеряла почти все свои ресницы. Не секрет, что вместе с накладными ресницами можно выдернуть свои собственные. Да еще, они смотрятся странно. Очевидно, что не свои. По-моему, большинству женщин они попросту не нужны». © Sairah Hill / Quora
- «Лично мне никогда не нравились накладные ресницы. Я не осуждаю никого, но лично я никогда не считала их красивыми. Мне они кажутся слишком темными. На мой взгляд, они портят естественную красоту человека». © Joelle / Quora
Влажный макияж
- «Это когда ваша кожа блестит так сильно, что создается ощущение, будто ваше лицо сильно вспотело. Выглядит круто на фотографиях, но в реальной жизни просто отвратительно. Мне не нравится такой макияж ни на мне, ни на других». © Diya Gem / Quora
Чрезмерный контуринг
Invision/Invision/East News
- «Я думаю, главная причина, почему люди рисуют все эти контурные линии на лице, заключается в том, что такой макияж круто смотрится на фотографиях. Но зачем делать его на каждый день? Достаточно немного основы, бронзатора и пудры — это все, что нужно». © Unknown author / Quora
- «Сначала люди делали контуринг лица, а теперь они контурируют все части своего тела. Я не пойму, как они вообще находят время на это». © Jacinda Perez / Quora
Увы, далеко не все даже самые красивые тренды проходят проверку реалиями. В этой статье мы рассказали о бьюти-тенденциях, которые эффектно смотрятся на фотографиях, но абсолютно не подходят для обычной жизни.
Фото на превью Contour/Broadimage/EAST NEWS, ABACA/Abaca/East News
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