Пользователи рассказали, какие тренды их бесят сильнее, чем сломанный кондиционер в жару

Индустрия красоты предлагает нам огромный выбор бьюти-трендов. Но то, что нравится одним, вызывает неприятие у других. Мы собрали 10 модных веяний, которые несмотря на завидную устойчивость то и дело становятся предметом жарких споров в интернете. И вот, что пишут пользователи о них.