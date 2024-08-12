15 ярких историй о браках, где есть третий лишний. И это — свекровь

И снова с нами гордая любительница "Ачетакова?" вывалить грудь в общественном месте.



Ну раз "ничетакова" и "это естественный процесс", почему она не ходят топлесс все время? Ведь у половины человечества тоже есть грудь! А задница есть вообще буквально у каждого, почему бы не ходить с голым задом? Он ведь тоже участвует в естественных процессах...