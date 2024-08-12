9летний ребёнок - вегетарианец? Кажется, в данном случае не у свекрови с головой проблемы
15 ярких историй о браках, где есть третий лишний. И это — свекровь
Хорошо, если старшее поколение тактично не вмешивается в жизнь своих выросших детей и их половинок. Но часто бывает иначе, и тогда в сеть попадает очередная история про выходки свекровей. Почитайте только. А в конце статьи вас ждет бонус — история про невероятно крутую маму мужа.
- Я думала, что я чистоплотная, пока не вышла замуж. Выяснилось, что квартиру нужно убирать ежедневно: смахивать пыль, пылесосить, мыть полы и драить сантехнику. После работы. Свекровь учила меня протирать плитку в ванной, стоя в душе. Застилать все пленкой. Не жарить. И это мы еще отдельно жили! Я все это покладисто выполняла, пока не забеременела и уборку не взял на себя воспитанный в стерильности муж. И тут же выяснилось, что в ней нет такой уж острой необходимости. © Calisto1979 / Pikabu
- Как-то собрались мы на шашлыки, свекровь звонит: "Вы собрались уже?" Отвечаю: "Да, выходим". Муж с дочкой ушли, а я замешкалась. Вдруг слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, я стою в коридоре, немая сцена. Надо было видеть ее лицо! Я молча вышла из квартиры. Муж потом сменил замки, а когда родители потребовали запасной комлект себе, сказал: "Нет, вы ими неправильно пользуетесь". © Mia.sk / Pikabu
- Моя 9-летняя дочь - вегетарианка. Свекровь возмущена тем, что мы с мужем это допускаем. Мы поссорились по этому поводу, но потом она вроде бы смирилась. Но однажды мы ужинали с родителями моего мужа, и свекровь подала спагетти с мясным соусом. Но моей дочери она дала отдельную тарелку и сказала: "Специальный овощной соус только для тебя!" Съев половину, дочь с тревогой спросила, нет ли соусе мяса. Свекровь настаивала, что нет. Я взяла дочкину тарелку и, конечно же, там была говядина. Дочь заплакала. А свекровь сказала, что просто хотела напомнить дочке, какое мясо вкусное! © Unknown author / Reddit
- Свекровь пожаловалась своему сыну (моему мужу), что я не ответила на ее поздравление с днем рождения, которое она мне прислала в соцсетях. Сказано это было, видимо, слезливо и театрально, потому что муж был полон негодования. Я молча открыла сообщения и показала ему мой ответ с благодарностями за поздравления. Когда он спросил у нее при мне, мол, зачем обманула, возразила, что отвечать нужно было в комментариях, чтобы все видели, иначе это неуважение к ней. © GooGoosha89 / Pikabu
- Мы попросили свекровь покормить кота, когда уезжали на медовый месяц. Мы вернулись и обнаружили, что она передвинула всю мебель, включая кухонные шкафчики, перевесила картины на стенах и т. д. А на наше возмущение ответила: «Я знаю, что делаю. Так гораздо лучше». © PLobosfn / Reddit
- На каждый день рождения свекровь дарит моей дочке (своей внучке) полмешка картошки со своего огорода, благо родила я в конце лета. В первый год муж знатно обиделся на такой подарок. Он сначала подумал, что это прикол, а потом даже поругался с ней, но она так и не поняла, что не так. "Картошка - это хороший подарок", - сказала она и осталась верна этой идее. На 8-й дочкин день рождения мы со смехом подметили, что уже имеем планы на этот мешок. © oxe4ka / Pikabu
- Отношения со свекровью у меня не заладились. Я, по ее мнению, все делаю не так, но апогеем стала ее фраза: " Ира! Ира!!! Иди сюда, я научу тебя правильно отрывать туалетную бумагу!" И смех, и грех. © ARSENIYA2000 / Pikabu
Если свекровь живет натуральным хозяйством и не имеет существенного дохода в деньгах, то мешок картошки - это вполне понятный подарок. Да, не кукла и не игровая приставка, и ребенку может не понравится, но чем богаты...
- Свалилась с высоким давлением, а на руках годовалый сын. Муж на работе. Позвонила ему, пожаловалась. Сказал, что сейчас свою маму мне на помощь отправит. Свекровь приехала через 4 часа, пообедала тем, что я приготовила, попила чай, поболтала, потискала несколько минут внука и через 2 часа уехала. Я предложила остаться еще (хотелось немного полежать), говорит: "Не хочу, дела". Она, конечно, мне ничем не обязана, но плакать хотелось от такого отношения. © Подслушано / Ideer
- Я была беременна, приехали с мужем в город к доктору, у меня жуткий токсикоз. Мне бы скорее домой, но внезапно мужу понадобилось на пару часов уехать по работе. Оставил меня у свекрови, предупредил, что я тихонько полежу в комнате, если она не против. Свекровь радостно согласилась и спросила, люблю ли я стихи. Я бы просто подремала, без стихов, да и не очень я их люблю. А она, мол, ты ничего не понимаешь, ты послушай! Она с упоением читала мне стихи, крутясь на стуле. Я боролась с тошнотой и желанием запустить в свекровь книгой, которую она самозабвенно читала, приобщая меня к высокому. Я просила пощады, а она: "Хорошо, сейчас, вот это послушай... И вот это.. И еще это", и так два часа. © L.Hirondelle / Pikabu
- Свекровь заявила мне: «Зачем тебе делать татуировку? Ерунда какая-то!» Я дружелюбно ответила: «Потому что мне это нравится». Она возмутилась: «Это не ответ взрослого человека! Ты говоришь глупости!» Ну я и не смолчала: «Хотите взрослого ответа? Ок, я взрослый человек, и мне не нужно ничего ни с кем согласовывать, и с вами тоже. Теперь вы довольны?» Свекор захихикал себе под нос, а она не разговаривала со мной несколько дней. © nathanaz / Reddit
- Купили с мужем дом, начали ремонт делать. Свекровь обрадовалась, она любит ремонты. Ее помощи не просили. Приезжаю с работы, а свекровь уже развила кипучую деятельность: раствор замесила, обои старые привезла, стоит руки в боки и говорит: "Вот здесь будет мойка, а тут детскую комнату сделаем, карнизы я договорилась у Маши забрать, она новые купила, старые вам отдаст". Я была неприятно удивлена ее самоуправством. Говорю: "Давайте не сегодня. Я приболела". А после говорю мужу: "Ты маме объясни помягче, что это наш дом, и мы сами решим, где детская будет, где мойка". На следующий день муж грустный: "Я ей сказал: "У себя ремонты делай какие хочешь, а к нам не лезь, да и жене не нравится, что ты тут командуешь". Свекровь обиделась, дверью хлопнула. "Эх, - говорю, - милый, ты просто прирожденный дипломат". А свекровь уже на следующий привезла нам молоко из деревни, как ни в чем ни бывало. Но с тех пор в наши дела не лезет. Точно муж дипломат! © a11adinnn / Pikabu
- Мыли окна на балконе у свекрови. Муж полез на подоконник, чтоб труднодоступное место достать, она кричит: "Ой, сыночек ты куда, опасно!" И мне: "Вера! Иди сюда, залезай!" Да, меня-то не жалко. © wasp3011 / Pikabu
- Однажды свекровь взяла ключи от нашего дома и сделала копии, не сказав нам об этом. Она считает, что родные могут приходить без приглашения, когда им вздумается. Мы с мужем так не думаем. Свекровь была страшно недовольна, когда мы сменили замки. © Unknown author / Reddit
- Мы были на пляже с семьей, и свекровь в том числе. Мой ребенок проголодался, и я начала кормить его грудью. Подлетает свекровь и накидывает на меня и малыша свою куртку. Я говорю: «Нет, спасибо», и возвращаю ей куртку. На улице жара, еще не хватало, чтобы ребенок получил тепловой удар из-за страха, что кто-нибудь увидит чуть больше, чем скрывает купальник. Свекровь начала жаловаться мужу, что я не хочу "прикрыться". Муж отвечает, мол, ничего страшного. А свекровь выдает: «А это нормально, что все видят твою жену в таком виде?» На что муж говорит: «Это просто грудь, у половины человечества есть такая же». Мне понравился его ответ. © Unknown author / Reddit
- За неделю до свадьбы будущая свекровь притащила мне листок с графиком уборки на 3 квартиры: ее собственной, а также бабушки будущего мужа и его сестры. На мой удивленный взгляд ответила, что скоро я стану членом их семьи и должна буду после работы приходить и делать уборку у них дома. А если нужно — и готовить, ведь они уже от этого устали! Отправила свекровь лесом. Муж поддержал, но теперь мое прозвище — "лентяйка". © Подслушано / Ideer
Бонус
- Моя свекровь потрясающая! Онаа живет одна в маленьком горнолыжном городке, в лесу, и водит крутой мотоцикл. Однажды, катаясь на нем, она врезалась в медведя, который переходил дорогу. Она выжила, медведь выжил, со всеми все в порядке. Ура крутым свекровям! © mrsmkurtzman / Reddit
А вот и еще несколько статей про свекровей, которые устраивают "вырванные годы" своим родственникам:
Комментарии
Брак мужчине не нужен от слова совсем. Если баба так сильно любит, то будет любить и без штампа в паспорте. Иначе идут они лесом.
И снова с нами гордая любительница "Ачетакова?" вывалить грудь в общественном месте.
Ну раз "ничетакова" и "это естественный процесс", почему она не ходят топлесс все время? Ведь у половины человечества тоже есть грудь! А задница есть вообще буквально у каждого, почему бы не ходить с голым задом? Он ведь тоже участвует в естественных процессах...
Горнолыжный городок, но в лесу...и медведи вокруг непуганые...горные, вероятно...это где такое есть?
Согласна со свекровью насчёт вегетарианства . Может быть чревато последствиями . В девять лет ребенок не может принимать такое решение.