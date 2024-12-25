Вообще, история праздника интересная. У нас в семье принято просто дарить цветы. Какой подарок еще... др есть, нг есть для подарка, годовщины. 8 марта - это праздник весны и тюльпанов! 😊
15 историй о том, как хитроумно мужчины решают проблемы
Круто, когда из любой ситуации человек способен найти выход. Пусть иногда и необычный или даже забавный. Но зато ни одна трудность не ввергает его в уныние. Разыскали истории находчивых мужчин, которые все проблемы в жизни щелкают, как орешки.
А в конце статьи показываем, как мужчины уже в детстве ловко решают проблемы.
- У дочурки в первом классе объявили конкурс поделок. Тему даже выбрали: «Дом мечты». Естественно рассчитано все было на родительский труд. А у меня как раз отпуск был. Ну, думаю, так и быть, состряпаю что-нибудь. Решил построить домик из спичек. Откопал где-то схему, накупил спичек и начал творить. И вот пыхтел я над домиком несколько дней, уже заканчивал и клеил последние спички. Выдохнул и отошел посмотреть на свой шедевр. Как вдруг понял, что с одного бока крышу перекосило. А я умаялся делать этот дом. Махнул рукой и решил: пусть будет так. Зато поверили, что ребенок тоже принимал участие. А самое прикольное, что домик наш занял второе место на конкурсе.
- У моей девушки день рождения 7 марта. Получается, два подряд праздника. Я не знал, что выдумать ей на два подарка, поэтому пошел и купил просто сумку, сразу на оба праздника. Недешевую, кстати, брендовую. Настал ее день рождения. Вручил я девушке сумку. Она обрадовалась, визжала прямо от восторга. А на следующий день просто пошли в ресторан. Вроде все нормально было. Но позже я узнал, что она жаловалась своей подруге, мол, какой я скупердяй, зажал ей подарок на 8 марта.
- Я довольно солидный дядя, работаю в хорошей фирме, и мне часто приходится выступать на совещаниях, презентациях, конференциях. Но еще с детства у меня дикая боязнь сцены. Даже не сцены, а боязнь что-либо говорить публично. Тренинги, семинары, психолог — все впустую. Но тут недавно я нашел решение: маршрутка! Да, я оставляю свой автомобиль и несколько раз в день, пересаживаясь с одной маршрутки в другую, с каждым днем все увереннее выкрикиваю: «На остановке, пожалуйста!» © Подслушано / Ideer
- Дедушка у меня всегда был с золотыми руками. Починить проводку, закрутить кран или исправить неисправность в машине — это раз плюнуть для него. Но еще он обожает заниматься своими изобретениями. Вот как закроется в гараже утром, то может там и пару дней просидеть. Зависит от того, сколько взял с собой воды и еды. Летом приезжаю к нему в гости. Жара ужасная, весь мокрый. Захожу в гостиную, а там прохлада. Думал, дедушка кондиционер поставил, а он огромную люстру сделал из трех вентиляторов! Непризнанный гений человечества. © Палата № 6 / VK
- Еду в метро вечером, когда в вагоне почти нет пассажиров. В один момент замечаю, что напротив меня сидит молоденькая парочка. Они кажутся очень милыми, обнимаются, целуются. В какой-то момент молодой человек протягивает своей спутнице пирожок. Она берет его и говорит: «С укропом сверху? Я его не люблю». Парень открывает пирожок, забирает весь укроп, съедает его и отдает пирожок назад: «Все для тебя». Девушка довольная, а парень улыбается во все 32. © Палата № 6 / VK
- Когда что-то дома из техники начинает барахлить, прошу мужа починить. Странно, но он пару дней оттягивает, и некоторые приборы сами возвращаются к жизни. А если все по-прежнему, то муж чинит. Спросила у него, почему он всегда так ждет, почему не сразу ремонтирует. А он ответил: «Нужно подождать, пока фиксики отреагируют, а потом и чинить уже, если они бессильны». В другой момент я бы посмеялась, но, зная тенденцию нашей техники самой чиниться, я реально верю теперь в фиксиков. © Палата № 6 / VK
А, может, муж в эти пару дней вызывает профессионалов для починки, просто чтобы вы не знали?
- В туалете перегорела лампочка. А у нас потолки высокие. Чтобы лампочку поменять, надо все время даже не на табуретку, а на стремянку взгромождаться. Попросила мужа это сделать. Он полез в кладовку за стремянкой, но вместо нее выудил оттуда налобный фонарь. И решил пошутить: «Слушай, зай, лень лампочку менять сегодня. Может, с этим пока походим? А что, создает атмосферу квеста». Рука-лицо.
- Оставила тут мужа одного: в командировку уехала. А он у меня удаленно работает, сам домосед. Раньше хоть в магазин выходил, а теперь на доставку подсел, вообще не вытащишь из дома. Короче, вернулась из командировки через неделю, а в прихожей у нас валяется полный мусорный пакет. Спрашиваю: «Что это?» Муж отвечает: «Я решил экономить силы и выкинуть весь мусор после твоего приезда. Все равно, кроме пельменей, ничего не ел. А эти коробки можно и не бегать выбрасывать каждый день».
- Летом я из-за работы не смогла поехать с дочкой на юг и отправила ее туда с бабушкой, к родственникам. В одно утро я собиралась на работу, поцеловала мужа и ускакала. Все, как обычно, единственное — у дочки день рождения, смогла позвонить и поздравить ее только вечером. И каково было мое удивление, когда она провизжала, что они с папой ходили на базар вместе. Оказывается, муж утром взял билет на самолет и отправился к имениннице (он работал в аэропорту, и это была не проблема). Ох, авантюрист! © Подслушано / Ideer
Не представляю, что должно произойти, чтобы родная мать своего ребенка поздравила с днем рождения только вечером.
- Жена долгое время капала на мозги, что я должен поменять полы в квартире. Мол, они не новые уже, поскрипывают. Но больше всего ее бесило, что на кухне пол неровный, из-за этого стол шатался. А я не понимал, как мы будем это делать. Если все полы вскрывать, это же мебель куда-то вытаскивать надо. В идеале пожить немного в другом месте. А у нас ни родни, ни друзей, которые согласились бы приютить временно с ребенком. На съем квартиры денег не хватит. Не такие уж у нас полы ужасные и старые, чтобы в эти проблемы себя загонять добровольно. Сказал жене это все, а она обиделась. Говорит, я не мужик, раз не могу решить проблему. Психанул: нашел какую-то картонку поплотнее, сложил и всунул под ножку стола. Теперь не шатается.
- У меня есть очень хитрый друг. Когда он идет в книжный магазин (а ходит он туда часто), то полностью заряжает свой гаджет (планшет или телефон), где-нибудь уединяется с книгой и с самой первой страницы начинает фотографировать текст. Как только на это у него хватает терпения, я не знаю. Мужику 25 лет. © Подслушано / Ideer
- Пришла на днях с работы, устала – жуть. Работа сезонная, весной и летом пашем как бессмертные пони. Я очень ждала этого сезона, потому что за «сидячую» зиму набрала 3 килограмма, и хотелось поскорее сбросить их. Работа физическая, много хожу пешком, орудую граблями, наклончики при высадке цветочков. И вот спустя неделю таких упражнений встаю на весы, и что я вижу? Правильно. Ничего. А точнее, + 1,2 кг. Расстроенная таким феерическим провалом, иду в ванную мыться. Разделась, на теле остались следы от лифчика. Думаю, все, точно пора на диету. Лифчик мал стал, а размер у меня и так уже четвертый. Выхожу из ванной, жалуюсь мужу на данную ситуацию. На что получаю ответ: «Просто поедем на выходных, купим тебе новый лифчик подходящего размера». И действительно, зачем усложнять жизнь. © tomka.vkotomke / Pikabu
Большинство проходит через ремонт в текущем режиме. И переместить кухню частично в коридор, н-а балкон и комнаты - не проблема. Так что отговорки так себе. В этом году сама прошла через это, неудобно, бесяче, однако теперь полы по уровню и новая кухня, и просто очень хорошо! 😊
- Сломался бачок унитаза. Крышка тяжеленная, чугунная, упала и раскололась на две части. А унитаз 80-х годов. Не сыскать уже деталей для ремонта. Ну, мой муж взялся чинить. Что-то там поколдовал. И объявил: «Принимай работу». Вошла я в туалет: мама дорогая! Он там ничего лучше не придумал, чем просто приклеить одну половинку к другой на суперклей и сверху еще обмотать изолентой. Для надежности. Смех-смехом, но эта на коленках отремонтированная крышка до сих пор держится. А ведь уже лет пять прошло.
- После рождения сына жена подала на развод. Ребенка присудили ей, но по субботам в 9 утра я мог его забирать и гулять до 15 часов. Сейчас жена гостит у подруги. Хотел побыть с сыном до вечера. Она из принципа отказалась. Пособачились. Нашел выход: теперь она обязана в субботу в 9:00 выдать мне сына по месту прописки, как положено официально. А это другой город. Придется ей прервать свой отдых и плацкартом прокатиться. А я с удовольствием послушаю аудиокниги в это время. © Подслушано / Ideer
- По выходным любим с девушкой ездить в большой торговый центр. Продуктами на неделю закупиться, в кино-кафе сходить. Ну и она шоппинг себе устраивает. Один минус: на парковке приткнуться негде. Потому что таких умников, которые по выходным отовариваются, полно. Места свободные вечно где-нибудь в километре от входа. Толкать туда тележку с сумками через всю парковку не кайф. Но я придумал, как обхитрить систему. Подъезжаю ко входу в ТЦ и встаю у тротуара. Пока моя идет делать рейд по шмоткам, я караулю места возле входа. Как только кто-то отъезжает (обычно минут через 20-30 кто-нибудь из владельцев припаркованных рядом машин выйдет из ТЦ, а если повезет, то и раньше), тут же занимаю это место. И жена моего нытья из-за ее примерок меньше слышит, и покупки потом везти удобнее.
Неужели приятно жить с древним замотанным изолентой унитазом? Они ж не золотые, почему не поменять.
А принципиальный бывший муж не понимает, что испортил отдых не только жене, но и ребенку, которому, возможно, было интересно в другом городе и другой обстановке? И что жене нужен отдых, потому что он с ребенком 6 часов в неделю, а она - остальные сто шестьдесят два?
Бонус: будущие мужчины тоже умеют решать проблемы
- Помню, мне было лет пять-шесть, когда у нас дома сломался телевизор. Времена у нас в семье были не самые лучшие, поэтому ремонт пришлось отложить до зарплаты, которая должна была прийти только через две недели. Чтобы родители совсем уж не скучали, я вырезал прямоугольник в коробке, установил ее на двух стульях, а сам устраивал им телепередачи. Программа была скудная: выдуманные новости, передача с анекдотами, которые я слышал от деда, а еще прогноз погоды, который я делал наугад. Потом телек починили, и это закончилось, но до сих пор об этом вспоминаем с теплом. © Палата № 6 / VK
Мужчинам, между прочим, трудно порой бывает понять женщин. Справедливости ради, в обратную сторону это тоже работает. Почитайте истории людей, которые пытались постигнуть логику противоположного пола.
Комментарии
Некоторые истории просто фееричны по глупости и жадности)
Кто-нибудь помнит чугунные унитазы, ау, долгожители?