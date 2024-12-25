15 историй о том, как хитроумно мужчины решают проблемы

Неужели приятно жить с древним замотанным изолентой унитазом? Они ж не золотые, почему не поменять.



А принципиальный бывший муж не понимает, что испортил отдых не только жене, но и ребенку, которому, возможно, было интересно в другом городе и другой обстановке? И что жене нужен отдых, потому что он с ребенком 6 часов в неделю, а она - остальные сто шестьдесят два?