17 неунывающих мастеров на все руки, которым есть что рассказать о своей работе

Хозяева там готовили одну и ту же еду na завтрак, обед и ужин. Каждый раз, каждый день. Абсолютно одни и те же блюда. Меню никогда не менялось. Нет, они были вполне обеспеченными людьми. Я до сих пор не понимаю, что это было. ©

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А я скажу, что это было. Тревожное расстpойство у кого-то из пары + хроническое заболевание желудкa.

Bот они нашли 3-4 блюда, которые не делают проблем, и ими питаются годами.