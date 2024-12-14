Про ноут не поняла... Он так "чинит", что он не перестает лагать? Или ему просто нравится с девушкой раз в месяц общаться?
17 неунывающих мастеров на все руки, которым есть что рассказать о своей работе
Если бы сантехники, электрики и строители могли бы оставлять отзывы о клиентах, им явно было бы что написать. Мы обнаружили в интернете целую кучу историй о том, что приключилось с мастерами на вызовах. Над одними мы хохотали до упаду, а героев других рассказов искренне хотелось погладить по голове и сказать: «Ничего, все наладится».
- Несколько лет назад мы работали в большом доме, принадлежащем очень богатому человеку. Мы спросили, зачем ему звукоизоляция спальни. Он ответил: «Моя жена живет в комнате внизу, и она расстраивается, когда слышит, что ко мне приходит моя девушка». Ну что сказать... высокие отношения. © Jason V / Quora
- Папа мой рассказывал, как чинил трубы у знакомых. Сказал, чтобы воду пока не включали. Открутил там все, делает. Вдруг на него хлынул поток горячей воды. Кое-как закрутил, побежал спрашивать у пожилого хозяина, открывал ли он воду. А тот отвечает: «Да, я решил посмотреть, как она там». © Подслушано / Ideer
- Часто чиню друзьям компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны. Есть девушка, с которой мы практически не общаемся, так почему-то сложилось. Но она каждый месяц по моей просьбе носит свой старенький ноутбук на диагностику, так как он часто глючит. Мы мило общаемся за чашкой чая, она рассказывает о том, что скоро купит новый ноут. Знала бы она, как я этого не хочу. © Подслушано / Ideer
- Сталкивался с ситуациями, когда в заявках путали номер дома или квартиры. По ошибочным адресам специалистов никто не ждал, но с удовольствием впускали для ремонта интернета. Ошибка выяснялась только тогда, когда настоящему клиенту надоедало ждать и он звонил для уточнения сроков. Сам лично был в такой ситуации, когда в новостройке (непонятно сколько квартир на этаже, на дверях нет номеров) мы приехали на приблизительный этаж, на котором тут же открылась дверь квартиры. Расценивая это как приглашение, мы зашли и починили покусанный котом кабель. И только уже при выходе оттуда поступил звонок из офиса с вопросом, почему мы в подъезде уже 10 минут, а до клиента так и не дошли. © gasgettum / Pikabu
- Мы бригада уборщиков. Приходим в дом, хозяев нет. Приступаем к уборке. Мы еще сразу заметили, что у них дома много сувениров, связанных с чайками. Затем выясняется, что у хозяев есть питомец — чайка. Каждый день в 15:00 они приходят домой и кормят ее специально приготовленным хот-догом. И действительно, когда мы уже собирались уходить, на крыльце сидела одинокая чайка и ждала свой хот-дог. Это было, мягко говоря, необычно. © emf3rd31495 / Reddit
- Работал мастером на все руки. Однажды пригласили меня устранить скрип в диване. Хозяйка жалуется: «Купили совсем недавно в модном салоне». Аккуратно снимаю обивку и не удерживаюсь: «Вот это бонус!» Вместо обычного наполнителя я обнаружил внутри целый склад из колготок, трусов, носков и прочего белья явно из секонд-хенда. Ох, и удивились мы все. Кстати, скрип был устранен и никак не связан с наполнителем. © Подслушано / VK
- Я работал на строительстве жилых домов — ремонт ванных комнат, отделка подвалов. Мы с парнями порой вкалывали по 10 с лишним часов в смену, чтобы уложиться в сроки, и на некоторых объектах были с раннего утра и до позднего вечера.
Так вот, этот дом я никогда не забуду. Хозяева там готовили одну и ту же еду на завтрак, обед и ужин. Каждый раз, каждый день. Абсолютно одни и те же блюда. Меню никогда не менялось. Нет, они были вполне обеспеченными людьми. Я до сих пор не понимаю, что это было. © MG_72 / Reddit
- Работал я мастером по ремонту катеров. Жил прям в доке. И вот однажды доки закрыли на карантин, я был там один, питался пойманной рыбой. Это были лучшие восемь месяцев в одиночестве. © Подслушано / VK
- Работаю уже несколько месяцев в сервисном центре по ремонту мобильной техники в отделе технического контроля. Это тот отдел, который проверяет работу мастера и остальные жизненные функции телефона, плюс дает гарантию на работу. Чего только не насмотрелся. Если откровенные фотки уже оставляют равнодушным, то снимки банковских карт с двух сторон приводят в восторг от чужой глупости. Пожалуйста, не фотографируйте свои карты! © Подслушано / VK
- Вспомнился один объект. Заказчик был деловой мужик при деньгах. Насчет цен спорить не стал, дал денег на материалы. Сказал, мол, берите все, что надо, мне потом чеки просто покажете. Но качество обещал проверять строго. Ну а нам то что, делаем, как делаем. Появился он только под сдачу объекта. Зашел и сразу ныряет под низкий подоконник. «Сопли» от штукатуров мы счистили, четкую линию с помощью скотча отбили. Заказчик встает и говорит: «Вопросов нет». Мы: «Хоть пройдись и посмотри комнаты». А он просто отдал деньги и уехал по своим делам.
Это я к чему. Недавно были на объекте. Просили нас переделать после «коллег». Мы отказались. Почему-то люди думают, что переделки за другими должны быть дешевле, а не дороже. Заглянул я под подоконник и вот что увидел: © KorbenCactus / Pikabu
А не копаться в чужих фото слабо? Меня вот чужое гадство и подлость в восторг не приводит.
- С утречка подхожу на работу, стоят монтажники и выездные инженеры, один рассказывает: «Вчера по ремонтной заявке поехали, сделали все что надо, поехали на другую. Но вдруг с предыдущего адреса звонит мне мужчина: „Когда почините?“ А я ему отвечаю: „Э-э, мы же только что от вас“. Еще помню, что там девушка и парень были дома. Спрашиваю, кто мне звонит. Абонент отвечает, что он вообще-то муж хозяйки. И тут я ляпнул: „Муж? А кому тогда мы технические инструкции выдавали?“ Абонент на том конце: „Та-ак... Поехал я домой срочно!“ И повесил трубку». © Unknown author / Pikabu
- Клиенту отгрузили сантехнику. Через день звонит: «Извините, мне тут один смеситель не подошел, могу вам вернуть?» Прошу номер карты, говорю, что все перечислю и чуть позже заберу смеситель. Вернул ему оплату. Вечером снова звонит: «Простите, что так поздно, но я нашел применение смесителю, можете номер карты выслать, я вам обратно переведу оплату?» Здорово же, думаю. Деньги он мне вернул.
Утром звонок от него: «Прошу прощения за беспокойство, но у меня сняли процент за перевод, я считаю, что это несправедливо по отношению ко мне, не могли бы вы мне вернуть средства? Я же сам нашел применение смесителю и избавил вас от поездки за ним». Посидел я, подумал и отправил ему чуть больше, чем надо было. Пусть помучается. © Unknown author / Pikabu
- Я скромная работница клининга. Однажды нам звонит женщина и просит приехать к ней. Оказалось, что она уволила своих уборщиц, и уже месяц в ее доме не наводили порядок. А еще у нее есть две кошки, которые свободно бродят по жилищу. Ничего необычного. Когда мы спрашивали, почему она перестала вызывать предыдущую бригаду, дама сказала, что они сломали какие-то безделушки. Ладно, справедливо.
Я вошла в этот дом и ахнула. Полки были забиты антиквариатом. Повсюду стояли столы, заваленные книгами, и, как вы догадались, хрупкими предметами из стекла и фарфора. Пока мы наводили порядок, вокруг нас бегали кошки. Нам потребовалось много часов, чтобы вытереть пыль в этом доме, ничего не сломав. И конечно же, наша компания получила претензию, что ее уборщики все перебили. Мне же кажется, что это коты постарались. © RosehPerson / Reddit
- Я работал в компании по чистке ковров. Звонит нам как-то парень: «У меня тут кое-какие пятнышки надо вывести». В доме чувствовался запах, который я сразу же опознал. Подхожу к лестнице, ведущей в подвал. И точно! Эти «пятнышки» оказались грибками, которые полностью проросли сквозь пол и ковровое покрытие. В подвале четко было видно пятна плесени даже на стенах. Этот чудак, по-видимому, думал, что мы сможем очистить все это с помощью отпаривателя для ковров. © BrianBoyFranzo / Reddit
Так надо было вопрос с котами решить до начала работы: пусть запрёт в другой комнате, или ведите съемку во время уборки. Сразу можно догадаться, что кошки это не прото так.
- Звонит старый знакомый. Говорит: «Привет! Нужна твоя помощь. Летом заселился в дом, сейчас проблема. Постоянно мокнет стенка внутри дома, пятно около метра в диаметре. Сможешь приехать?»
Надо сказать, что этот знакомый — мужик классный, но с изюминкой. Если он не прав в чем-то, но его «понесло», то аргументированные объяснения он не воспринимает и до последнего доказывает, что он прав.
Приезжаю на объект. Солнечное ноябрьское утро, минусовая температура воздуха. В доме тепло, но на его внутренней стене — большое пятно мокрой штукатурки. Спрашиваю: «Говори честно, конфликты со строителями были?» Знакомый мнется. Далее выяснилось, что бригада выполнила обязательства в полном объеме, а вот оплатой осталась недовольна.
В общем, вскрываю я изнутри и снаружи штукатурку и обнаруживаю, что обиженные рабочие оставили моему приятелю так называемый «мостик холода». Вот пятно и появилось. © Mixail7 / Pikabu
- Работаю электриком. Всегда удивляло поведение маленьких детей, проходящих мимо моей стремянки, пока я колдую над каким-нибудь светильником. Они начинают радостно кричать и тыкать в меня пальцем, будто увидели космонавта. Приятно, что хоть кто-то видит во мне героя. © Подслушано / VK
- В 1988 году к нам обратился один стоматолог и заказал покраску 3 комнат в его большом доме. Ему и его жене понравился результат и через несколько месяцев нас пригласили поработать и в остальных комнатах. Следующей весной мы выкрасили им фасад дома. На следующий год — разобрали их большую кухню и полностью отремонтировали и переделали ее, установив качественные шкафы и бытовую технику. Этот человек порекомендовал нас еще нескольким клиентам. И вот 30 лет спустя мы выполняем плотницкие и малярные работы только для людей, которые приходят к нам по рекомендации этого стоматолога. Вот в чем сила сарафанного радио! © Thomas Nixa / Quora
Продолжим листать подборки с забавными историями? Вот 15+ курьезов, которые приключились с людьми из-за их одежды.
Комментарии
Что такое "мостик холода"? Если даёте необычные термины, будьте любезны давать разъяснения прямо в тексте.
Хозяева там готовили одну и ту же еду na завтрак, обед и ужин. Каждый раз, каждый день. Абсолютно одни и те же блюда. Меню никогда не менялось. Нет, они были вполне обеспеченными людьми. Я до сих пор не понимаю, что это было. ©
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А я скажу, что это было. Тревожное расстpойство у кого-то из пары + хроническое заболевание желудкa.
Bот они нашли 3-4 блюда, которые не делают проблем, и ими питаются годами.