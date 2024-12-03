15+ курьезов, которые приключились с людьми из-за их одежды

Из-за чего нам только не приходится порой краснеть. Одни умудряются попасть в неловкие ситуации из-за своего поведения, другие — вообще по непонятному стечению обстоятельств. А героев этой статьи в какой-то момент подвела одежда. Своя или чужая — уже не важно. Главное, что многие из них не знали, куда деваться от нахлынувших эмоций.