15+ курьезов, которые приключились с людьми из-за их одежды
Из-за чего нам только не приходится порой краснеть. Одни умудряются попасть в неловкие ситуации из-за своего поведения, другие — вообще по непонятному стечению обстоятельств. А героев этой статьи в какой-то момент подвела одежда. Своя или чужая — уже не важно. Главное, что многие из них не знали, куда деваться от нахлынувших эмоций.
- Встречался я с девушкой и забронировал столик в приличном ресторане. Все в костюмах и платьях, мы — не исключение. Усаживаемся и моя дама сразу принимается копаться в сумке. И тут я обалдеваю: она достает ножницы и начинает отрезать свисающие концы от накрученной на вилку пасты. Спрашиваю, зачем она так с макаронами. Она отвечает, что не хочет испачкать наряд и выглядеть плохо. Все вокруг посмеивались, а мне было очень стыдно. © Подслушано / Ideer
- У меня был очень застенчивый кот. Не гулял. Прятался от чужих. Я с ним очень дружила. Как-то решила я прогуляться в новом образе. Была тогда подростком, очень хотелось выпендриться. Нарыла одежду древнюю, на голову намотала платок, выпустила пару прядей по бокам, покрасила их синей тушью. Макияжа побольше, духи все, которые нашла, на себя. Готова! Иду в коридор. Передо мной вышагивает кот. Оборачивается. Приседает на всех лапах, в глазах — ужас, под котом — лужа. Не узнал, бедняга. Гулять передумала. © Подслушано / Ideer
- В давние времена мой крестный работал водителем грузовика. Он собирался позвать замуж мою тетку и как раз присматривал кольцо. Однажды, возвращаясь с работы домой, он заехал в ювелирный магазин, чтобы это самое кольцо купить. Ему не хотелось мотаться сначала домой, чтобы переодеться, поэтому зашел в магазин в рабочей одежде — местами грязной, местами рваной. Там на него смотрели косо, а когда он попросил показать кольцо, намекнули, что оно будет ему не по карману. Когда он достал «котлету» денег, показывая свою платежеспособность, продавщица поменялась в лице и тут уже начался совсем другой разговор. © drugon.91 / Pikabu
- У нас в офисе был дресс-код, а на объекте на одежду особо не обращали внимания. И вот самый главный начальник, кстати, жуткий стиляга и модник, поехал на объект. Где, как и положено, ходил в спецобуви и каске. Коллеги рассказали, что к нему там вышла одна из сотрудниц в топике и шортах. За ней — еще одна, одетая так же. Там он промолчал, а уже из офиса устроил выволочку начальнику стройки. Мол, просветите тех, кто не в курсе, что это все-таки работа, а не пляж. Там согласно закивали и история подзабылась. Ровно до тех пор, пока на совещание в офис не вызвали несколько сотрудников с объекта.
Собрался народ в конференц-зале, все одеты в деловом стиле, ведут неспешно беседу, ждут остальных. Открываются двери и заходят те самые две дамы в образе «мы к вам буквально на минутку и сразу на пляж». Мини-шорты, топики, не хватало полотенец под мышкой. Директор на секунду потерял дар речи, побагровел и выдал непереводимый набор слов. После совещания обеих дам отправили писать заявления. © Ilona Staller / ADME
- У моей подруги через две недели девичник, а я как раз на шестом месяце беременности. Сегодня вечером одна из подружек невесты написала в групповом чате, что нам всем нужно будет прийти в розовых нарядах, чтобы невеста в белом ярче смотрелась на нашем фоне. И тут я поняла, что в магазинах для беременных нет подходящего для меня наряда. Я выбрала четыре трикотажных платья из эластичной ткани, в которых чувствую себя комфортно. Но они все темного цвета.
Я написала той подружке невесты и сказала, что у меня не получается найти наряд в стиле Барби. Она ответила, что если бы я дорожила дружбой с невестой, то подсуетилась бы и пришла в платье нужного цвета. © donhavepink / Reddit
- Однажды забыла у знакомой в гостях свитер. Долго искала, но в конце концов смирилась. И вот вчера приезжаю на дачу к общей с ней подруге, а хозяйка в моем свитере на пороге стоит, меня встречает. И давай хвастаться новеньким свитером, который ей якобы специально связала та самая знакомая. Было одновременно и смешно, и горько слушать ее пламенный рассказ про подарок, ведь этот свитер мне связала мне моя бабушка.
Подруге ничего не сказала, но желание продолжать общение со знакомой отпало мигом. © Подслушано / Ideer
Дресс-код должен умереть как понятие.
Форма у полиции подарных и прочих служб, защита вроде перчаток и косынок - нужна. Все остальное в топку. Совершенно наплевать во что одеты служащие банка, продавцы, учителя, бариста и все прочие, пока они делают своб работу, пусть хоть в пижаме сидят. Все остальное - тупые понты работодателей и наслаждение властью.
- Пришли к нам на практику студенты. Выдали им белые халаты. Июль, жара. Выхожу в коридор забрать их на производство, они расселись вдоль стенки, из-под халатов одни голые ноги торчат. И тут мой взгляд упирается в волосатые ноги. Поднимаю глаза, а там паренек затесался среди девчонок. Просто пришел в шортах, которые из-под халата не видно. © Забава / ADME
- Мы с женой в браке уже 2 года и до этого случая почти не ругались. Небольшая ремарка: я из более обеспеченной семьи, а моя супруга росла в непростых материальных условиях. Но никто из нас не считал этой проблемой. Ежегодно мой отец с размахом празднует свой день рождения, арендует яхту и приглашает практически всех, кого знает. В прошлом году мы с женой по объективным причинам пропустили торжество, так что она собиралась на такое мероприятие впервые.
Супруга сказала, что она наденет свое «особенное» платье. А мне кажется, оно выглядит дешево и стоит от силы 20 долларов. Она же настаивает, мол, это платье купил ее отец (который ушел из жизни 6 лет назад) и она ждала «идеального случая», чтобы надеть его. Сначала я вежливо попросил жену выбрать другое платье, а потом вспылил и начал говорить, что она будет выглядеть неподобающе и моя семья никогда не воспримет ее всерьез. Жена обиделась, умчалась к сестре и с тех пор не возвращалась. Я понятия не имею, что теперь делать. Вечеринка уже через пару дней, а она не отвечает на мои звонки. © henryhosein / Reddit
- Позвала меня подруга на свадьбу. Я выбрала себе платье. Желтое, как у Белль в «Красавице и чудовище». Желтое, как пчелка. Гуляем на свадьбе, но тут мне заявляют: «Срочно уходите!» Оказалось, что мое платье в свете ламп превратилось в белоснежное как у невесты. Организаторы торжества решили, что будет круто вечером включить несколько черных ламп. Этот свет так странно отражался от моего платья, что кое-кто решил, что я выгляжу неуместно. Естественно, я отказалась уходить, а тот, кто пытался меня прогнать, пошел разговаривать с женихом, сердито указывая в мою сторону. Тот пожал плечами и продолжил танцевать. Вроде бы конфликт был исчерпан, но на следующий день мне позвонил друг и сказал, что я заставила других чувствовать себя неловко. © Consistent_Olive_604 / Reddit
- Устроилась на новую работу. А там дресс-код! Думаю, не страшно — одежды-то у меня навалом, есть и белые блузки и юбки и сарафаны. Но не тут-то было, блузки должны быть без рюшек и кружева, юбки не кожаные, а классические без разрезов ниже колена. Засада в том, что рост у меня, скажем так, не маленький: то, что для большинства девушек — классика, на мне — мини.
Весь шкаф перебрала и поняла, что носить мне нечего, на новые вещи денег нет от слова совсем, а на работу ходить надо. За кожаную юбку получила в первый день, хотя она действительно кожаная, добротная, а не блестящая клеенка. За юбку с разрезом сам управляющий предъявил.
Все остальные девочки носят темные спортивные джинсы со свитерами и футболками. На вопрос, почему к ним нет претензий, сказали, чтобы я даже не пыталась соответствовать дресс-коду, все равно до чего нибудь докопаются. Мол, проще купить пару белых футболок и джинсы, тогда тебя не трогают. Странный такой дресс-код. Теперь пытаюсь слиться с коллективом. А да, вот она — моя неприличная юбка. © Wsebydet / Pikabu
- Есть у меня подчиненная. Отличный специалист, но выглядит нелепо. Нет ни вкуса, ни понятия уместности. Прийти в почти бальном платье на корпоратив — легко. Какие-то вечные рюши, блестки, фасоны все года из 2008. Недавно захотела взять ее с собой на встречу, сказала одеться строго. В итоге: классического кроя алый костюм, сама ткань в какую-то розочку как занавеска, блузка цветастая и колготки черные с узором. И ведь человек будет недоумевать, почему ее не повышают. © Подслушано / Ideer
- Я уже немолодой айтишник. Не так давно меня отправили в длительную командировку в офис заказчика. Наше и их руководство решило, что так проект будет двигаться намного быстрее. Заказчик — серьезная и богатая организация. Думаю, раз тут все так круто, надо одеться поприличнее. Напялил штанишки без стрелок типа джинсов, туфли и приличный свитерочек.
Стал каждый день ездить в офис этой компании. А тут все в костюмах, галстуках, белые рубашки, начищенные туфли, девушки в деловых костюмах и все такое. А я в свитерочках, да штанишках. Первое время незнакомые люди просто проходили мимо. Через какое-то время я примелькался и со мной все стали здороваться.
Компания крупная, они друг с другом то вряд ли все знакомы. Потом мне начали открывать и придерживать двери при приближении. На этом моменте я напрягся, мол, что-то не так. А после пары совещаний на высоком уровне, кажется, все понял. В джинсах и свитерах тут могут позволить себе ходить только большие начальники.
По возрасту я подхожу. Одет хоть и не в деловое, но прилично выглядящее. Первое время, наверное, думали что я просто к кому-то пришел, а когда стали видеть меня каждый день — сделали неправильные выводы. © Kaa1980 / Pikabu
- Моя свадьба была в зимнем стиле. Цветовая тема — зеленый и золотой. Мое платье, естественно, было белым, а я наряды подружек невесты — в цвете лесной зелени. Плюс все должны были носить золотые аксессуары.
Но одна моя подруга сразу же заявила, что зеленый — плохой выбор. Она предложила розовый, синий и даже красный. Я сказала: «Нет». Перенесемся в день свадьбы — мы все одеты и спускаемся по лестнице, потому что церемония начнется через 30 минут, а еще надо было сделать несколько фотографий. Та подруга выходит последней, и на ней красуется черное платье.
Я подхожу и спрашиваю, что происходит. Потом прошу вернуться домой и переодеться. Она отказалась и стала кричать, чтобы я отстала от нее. Пришлось вызвать охрану, которая проводила ее к выходу.
На этом история не закончилась: эта девица долго писала мне сообщения со всякими гадостями и требовала вернуть деньги, которые она потратила на черное платье. Мол, она зря выкинула деньги и не смогла «выгулять» наряд. Я взяла и заблокировала ее номер. © bridezillaxoxo / Reddit
- Поступила в мединститут. Белые халаты, шапочки... У нас в группе была хорошенькая тоненькая невысокая девушка, бывшая балерина. Халатик короткий, под ним мини-юбочка. Для нее — нормально. Но наклонится к одному больному на кровати, а его сосед радуется. Увидела это преподавательница и обязала нас носить халаты ниже колена. А балеринка та вообще пришла в халате до щиколоток. Такая забавная в нем была. Смеялись все — и мы, и преподаватель, и больные. © Galina Dolgikh / ADME
"... сказала одеться строго. В итоге..."
Да, помню, была такая история (Ода Мэй Браун, "Приведение") 😃
- Как-то в магазине помогала с выбором подруге. Все, что ей я подобрала, расценивала «идет/не идет», честно все взвешивала, дело я это люблю. Тут она примеряет красивую юбку. Я и говорю: «Бери, нет сомнения, как влитая на тебе». А подруга засомневалась и сказала: «Ты ведь меня уговариваешь взять ее не для себя? Хочешь в дальнейшем ее у меня брать?» Это сказал человек, у которого за все время дружбы я попросила только кофту, а она жила у меня и носила мои вещи постоянно. Смешно. © Подслушано / Ideer
- Вызвали в одну крутую контору аварийную бригаду, чтобы связь починить. Та приехала, а охранник не пускает, мол, не проходите дресс-код. Ремонтники полезли в машину, ругаясь на летнюю жару, переоделись в фирменные спецухи, заходят снова. Вот, мол, фирменная одежда, вот лейблы все, вот удостоверения, вот сумки с оборудованием, мы — связисты, пустите посмотреть что и как там. Ваши же вызвали, говорили, что связи в здании нет.
Охранник уперся рогом: «Вы что, не поняли? У нас дресс-код! У нас фейс-контроль! Где костюмы, где галстуки? Без них пускать не положено, даже и с ними мы еще посмотрим».
Ребята просят позвать любого вышестоящего начальника. Кого-то там вызвали, тот тоже завел речь про костюмы и галстуки. Его просят пустить хотя бы с черного входа: «Какие костюмы? Нам в пыли и грязи, скорее всего, придется лазить. Мы на ремонт приехали».
Короче, ребята пожали плечами и уехали, потеряли массу времени, да и с базы «добро» на возврат получили. Кто-то из высшего руководства той конторы позвонил нашему генеральному, а тот честно отвечает: «Они не просто съездили, а уже вернулись, их не пускают без костюмов. У нас, извините, рабочая униформа галстуков-бабочек не включает».
Через какое-то время позвонил начальник той охраны и слезно попросил: «Приезжайте в любом виде, хоть в трениках с пузырями на коленях, связь очень нужна». На входе нашу машину встречала делегация, просили поскорее починить. На вопрос о галстуках сделали страдальческие лица. © Leshiko / Pikabu
- Июль, жарко. Я припылила на работу в мини-юбке и футболке с прикольным рисунком. И тут звонок: «У нас суд через 15 минут!» Подрываюсь, прибегаю — вся такая красавишна. Приставы меня пустили, а вот судья покраснел до ушей и объявил перерыв на два часа. Я плечами пожала, вышла из кабинета, зашла к помощнику спросить, что это было. Следом за мной влетает судья: «Как вы в каком виде в заседание явились! Я знаю, вы тут живете недалеко — марш домой переодеваться!» А решение все равно в мою пользу было вынесено, и длина юбки никакой роли не сыграла. © fur red coat / ADME
У нас есть и другие подборки с историями. Например, вот 17 курьезных случаев, которые приключились из-за попытки произвести на людей впечатление.
Комментарии
Хочется сказать всем тем, кому не нравится дресс-код, который установлен na работе - меняйте работу. Если летом очень жарко, то можно всё равно одеваться прилично в лёгкие ткани. Не понимаю na работе пляжные наряды, всё должно быть уместно.