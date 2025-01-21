12 трогательных историй про бабушек и дедушек, которые согреют своей теплотой в любые холода

Я рыбачила один раз в жизни, в молодости. Мы с мужем и его другом нa лодке заплыли далеко от берега. Какое-то время ничего не было, а потом под лодкой пошёл косяк рыбок. Помню, как поймала первую рыбку, столько радости было! Но муж её освободил и бросил обратно в воду. Сказал, что примета такая, первый улов отпустить. А потом нам столько рыбы попёрло! Такой азарт появился! Поэтому понимаю бабушку-рыболова. Рыбалка может быть очень захватывающим хобби.