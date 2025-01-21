История про штаны напомнила мне историю, которую рассказала подруга про своего брата. Пришёл он домой какой-то злой и сразу в ванную. Долго там пробыл, потом вышел и говорит, - вот невезуха! Прихватило живот, взял такси, доехал до дома, но чувствую, что не добегу до пятого этажа. Пошёл в кусты за домом и пока возился, расстёгивал ремень, всё случилось. Главное, жаль денег, что нa такси потратил!
12 трогательных историй про бабушек и дедушек, которые согреют своей теплотой в любые холода
Бабушки и дедушки — это люди, чья любовь не знает границ, а забота согревает лучше любого шерстяного пледа. Их истории, полные тепла и доброты, вдохновляют нас ценить простые радости жизни.
- У меня очень веселые бабушка и дедушка. Каждый раз, когда дед не выполняет какую-то просьбу, бабушка начинает его шантажировать загадочной историей про штаны, мол, расскажет всем. Дед тут же пугается. На днях я подошел к бабушке, тайком спросил про эту историю. А она выдала, что уже год как не помнит никакой истории, но помогает и ладно. Позже с тем же вопросом подошел к деду и услышал аналогичный ответ, мол истории не помню, но вдруг что позорное. Так и живут. Причем шантаж штанами действует уже 2 года. © Палата № 6 / VK
- Не так давно подарила своему дедушке новый телефон. У него до этого был кнопочный, старый такой, а сейчас современный, с таким не стыдно показаться. Скачала ему туда его любимые книги, показала, как использовать все на полную, рассказала о соцсетях и добавила его друзей для общения. Даже вай-фай провели дедушке в дом, а для нашей деревни это прямо та еще редкость. И что вы думаете, дедушка общается с друзьями, читает книги или смотрит видео в интернете? Нет! Ему оказалось мало огорода за окном, поэтому он скачал себе ферму и еще там держит большой огород! © Палата № 6 / VK
- Омерзительная погода. Стоим с подругой возле подъезда. К подъезду подбегает бабуся лет 70, звонит в домофон и весело так вопит: «Выходи гулять!» Домофон отключается, из окна на втором этаже высовывается другая: «Сейчас оденусь!» Бабулька внизу поворачивается к нам, блаженно улыбается, прямо как ребенок. Вот это я понимаю — «сердцем не стареть»! © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, каждое утро я вставала раньше остальных домочадцев, бежала по холодному коридору, вниз по лестнице, ведущей на кухню, где предпочитала спать моя бабушка. «Доброе утро, бабуля», — говорила я, стоя и дрожа в своей легкой ночнушке. Без единого слова бабушка поднимала стеганое одеяло с моей стороны, и я заползала в ее прекрасную, мягкую кровать с периной. Рука бабули обнимала меня, и я лежала с ней, в безопасности, тепле и любви. © Cynthia Fell / Quora
- У меня не совсем стандартная семья, а именно — мои любимые бабушка и дедушка. Дело в том, что всю свою сознательную жизнь, моя бабушка рыбачит, а дедушка вяжет. И в нашей семье именно бабушка мечтает о новом классном спиннинге и отпрашивается с мужиками на речку, а в это время дедушка смотрит любовные сериалы и вяжет внукам очередную игрушку или кофточку. Вечером бабушка вернется с полным ведром рыбы, почистит ее, а наш дедушка будет жарить или запекать эту рыбу — ведь он просто обожает готовить. Люблю свою семью! © Палата № 6 / VK
- Бабушка постоянно что-то нажимает и отправляет мне шаблонные сообщения типа: «Не могу говорить, позвоните позже» или «Мне сейчас некогда, обсудим завтра». Сейчас прислала: «Извините, я на совещании». Звоню ей, смеюсь. А она мне говорит: «Я не отправляла, то случайно, но знаешь, я действительно была на совещании. Приносила твоей маме пирожки на работу и забрела в какой-то зал. Там обсуждали сорта помидоров, ну я и высказалась про плохую рассаду». © Палата № 6 / VK
Я рыбачила один раз в жизни, в молодости. Мы с мужем и его другом нa лодке заплыли далеко от берега. Какое-то время ничего не было, а потом под лодкой пошёл косяк рыбок. Помню, как поймала первую рыбку, столько радости было! Но муж её освободил и бросил обратно в воду. Сказал, что примета такая, первый улов отпустить. А потом нам столько рыбы попёрло! Такой азарт появился! Поэтому понимаю бабушку-рыболова. Рыбалка может быть очень захватывающим хобби.
- Когда бабушка рожала свою первую дочь, в больнице оказался брошенный ребенок. Все попытки связаться с родителями были безуспешны. Бабушка была так подавлена этим, что усыновила его прямо там. В итоге она вышла из роддома с двумя детьми вместо одного. © Joseph_Santos1 / Reddit
- Пять лет назад в разговоре с дедушкой я узнал, почему он так сильно обожает пряники. Оказалось, что в детстве его родители не могли позволить себе такую роскошь как пряники. А вот двоюродные братья дедушки были из семьи богаче. Они часто ели при дедушке пряники, но никогда не делились, а только дразнились. История показалась мне такой трогательной, что я оформил подписку у одного известного кондитера: каждую неделю дедушке доставляют свежайшие, домашние, самые разнообразные пряники. Деда очень доволен и благодарен за это. Говорит, что чувствует себя ребенком, но счастливым. Теперь все пряники его, и никто не обижает. © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад купил своему деду ноутбук, научил пользоваться интернетом и уже через год он начал понемногу зарабатывать. Способ очень необычный, но подойдет не всем: дедуля просто искал случайных людей, изучал их страницы и в канун их дня рождения писал: «Хотите я запишу вам видеопоздравление?!» Он рассказывал, что соглашался минимум один из двадцати — то ли неловко было отказать (у деда реальная страница с фотографиями), то ли действительно попадал на одиноких людей, которым никто не писал. Брал небольшую сумму за видео и записывал им длинные и искренние пожелания. © Палата № 6 / VK
Хороший бизнес у деда. И ненапряжно, и лишняя копеечка к пенсии не помешает. Я бы заказала такое поздравление, чисто из любопытства.
- Мой дед никогда не позволяет выбрасывать вещи из дома. Для него все имеет ценность: старые газеты, игрушки, инструменты. Даже полуразрушенный унитаз он не разрешил выбрасывать моему папе. Завез его к себе на дачу, залепил, заклеил, залил бетоном. И что с ним делать? Дед придумал гениальную идею — поставил его под вишней в тени, теперь сидит там на своем «троне» и наблюдает за домашним скотом, почитывая газеты сорокалетней давности. © Палата № 6 / VK
- Мой дедушка и его друзья в 40-х годах любили подводное плавание. Проблема была в том, что в то время оборудование стоило очень дорого. Но это их не останавливало. Они проектировали и изготавливали все свое собственное оборудование для подводного плавания и летели во Флориду. Отель, в котором они остановились, позволял им жить бесплатно в обмен на использование их воздушного компрессора для наполнения баллонов других гостей. Затем они ныряли и ловили рыбу, которую повар затем жарил для них. Примерно через неделю они возвращались домой и снова становились обычными фермерами. © fighting_bob_evans / Reddit
- Живу с бабушкой в квартире. Когда иду на работу, дверь на замок не закрываю, ключи тоже не беру. Когда прихожу, дверь все так же открыта, бабуля никуда обычно не выходит. Вчера пришел с работы, дверь закрыта на замок. Стучу — никто не открывает. Звоню бабушке — тишина. Может, в магазин вышла. Спустился к подъезду, сел на лавочку. Потом что-то меня дернуло пойти бабушку позвать. У нас окна выходят на противоположную сторону двора, второй этаж. Обошел я дом, а там такая картина: какой-то горбатый дед лезет через наше окно на улицу. Бабуля его держит, указывает, как ногу на козырек поставить нужно. Короче, дед еле сполз на землю, словил свою кепочку, крикнул что-то типа: «Завтра пораньше приду!» — и ушел. Я в это время затаился за углом. Выждал пару минут и пошел домой. Дверь была открыта, бабуля притворялась спящей, из-за угла выглядывал на скорую руку спрятанный скромный букет цветов. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Понравилось про американского деда, который в 40х годах увлекался подводным плаванием с дорогим оборудованием. У моего деда в 40х годах были другие заботы.
Поражают люди, которые сейчас (а не 40-50 лет назад) не запирают двери.
В какой бы тихой дыре они не жили, найдутся те, кто воспользуется случаем и зайдет... не с букетом 👀🙄😵