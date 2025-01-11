20 фото пап и дедушек из прошлого, которые поражают своей крутизной
Достаточно взглянуть на старые фотографии наших пап и дедушек, чтобы понять, какими эффектными и харизматичными были мужчины того времени. Их стиль и уверенность впечатляют настолько, что и сегодня они могли бы покорить любое сердце. Мы собрали подборку снимков мужчин прошлого, которые ярко демонстрируют, что харизма и стиль не подвластны времени.
«Мои папа и дядя на Ямайке в 1970-х»
«Мой дедушка в 80-х»
А здесь кто-то "Санта-Барбару" помнит? Персонажа оттуда мне напомнил, забыла, как звали.
«Мой дедушка в середине 80-х. Он был чертовски обаятелен и любил танцевать всю ночь напролет»
«Мой дедушка на фото конца 1950-х, начала 60-х годов»
Если бы он был молодым в наше время, ему бы очень пошла бородка, как сейчас модно. А вообще симпатичный.
«Мой прадедушка с голливудским актером на съемках. Он работал в отделе костюмов. Его приглашали в Европу, но моя прабабушка не разрешила»
«Мой дедушка на фото справа со своим братом»
«Мой дедушка в 1950-е»
«Мой дедушка играл в теннис в 70-х»
«Мой прапрадедушка, чемпион по боксу в полусреднем весе, и его дочь, моя прабабушка, играют на пляже в1920-е годы»
«Мой папа и мой дедушка в 1953»
«Мой отец в 50-х. Он всегда был щеголем»
«Мой папа на пляже в 1974 году. В старшей школе он был красавчиком и главным весельчаком»
- Да это просто мексиканский Брэд Питт! © sloxi / Reddit
«Папино селфи, которое он сделал в 70-х»
«В 1970-х годах мой отец носил сногсшибательные усы»
«Мой отец пролетает над горой Сент-Хеленс, 1980 год»
«Мой отец в 80-х»
- Вот так уровень тестостерона! © ironroad18 / Reddit
«Мой отец в 1978 году»
«Моя любимая фотография отца начала 1980-х»
«Мой любимый дедушка. Он был топографом по профессии, но в качестве хобби увлекался изобретательством»
А вот еще несколько статей, которые отправят нас во времена молодости наших бабушек и дедушек:
Комментарии
Опять Reddit рулит. Я жду, когда будут фотографии дедушек наших соотечественников. Обещала выложить фото моих любимых родственников. Адме, когда?!