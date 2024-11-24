19 архивных фото, на которых дедушки были молоды и восхищали сердца
Ностальгия
4 часа назад
Когда мы открываем старые альбомы или находим архивные фотографии, мы будто совершаем путешествие во времени. Так здорово увидеть молодым и здоровым любимого дедушку! Еще в те времена, когда он мог одним взглядом или щегольским костюмом заставить женские сердца биться быстрее. Мы собрали для вас фотографии мужчин прошлого, которые наглядно показывают: мода изменчива, но истинный шарм неподвластен времени.
«Мой дедушка в 1950-х выглядит как кинозвезда»
- Боже, как горяч! © Few_Carrot_3971 / Reddit
«Мой дедушка в черно-белой куртке и его друг»
- Твой дедушка был королем выпускного вечера? © AerisRain / Reddit
«Когда это фото впервые попалось мне на глаза, у меня прям вырвалось: „Ого, это что мой дед?“»
«Мой дедушка на тату-конвенции где-то в 1970-х»
«Дедуля в 30-х или 40-х годах»
«Мой дедушка был абсолютным красавчиком в 50-е»
«Мой дедушка на своем мотоцикле. Моя мама отретушировала это фото»
«Мой прадед в 1926 году. Ему было 23 года»
«Мой дедушка и дядя в Кении в 1968 году»
- Твой дедушка был фотомоделью? © SlideItIn100 / Reddit
- Нет, просто у него шведские гены. © vberl / Reddit
«Мои тетя и дедушка в начале 60-х»
«Мой прадедушка в 1938 году»
«Мой дедушка Феликс в 16 лет со своим ручным вороном»
«Нашел это фото, когда разбирал старые вещи. Мой дедушка делает селфи в 1965 году»
«Портрет прадедушки на фото конца 1800-х годов»
«Мой прадедушка в 1950-х годах»
Какой крутой парень был прадедушка! Наверное, он разбил не одно девичье сердце.
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- Твой дедуля выглядит «плохим» парнем. Уверена, девчонки по нему с ума сходили. © Estellalatte / Reddit
«Мой дедушка позирует рядом со своей машиной, фотография сделана примерно в 1960 году»
«Мой дед занимался бодибилдингом в молодости. На фото ему 17 лет»
- Ему что, правда, 17 лет? © King_Kingly / Reddit
«Мой прадедушка в 50-х годах»
«Мой дедушка, когда ему было 16 лет»
А вот еще пара статей с доказательствами того, что и бабушки, под стать дедушкам, были неописуемыми красавицами:
- 20+ архивных фото мам и бабушек, которые хочется поближе рассмотреть
- 18 фотографий из тех времен, когда наши бабушки и дедушки были молодыми, а нас еще и в планах не было
Фото на превью BadGalKylie / Reddit
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