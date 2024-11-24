19 архивных фото, на которых дедушки были молоды и восхищали сердца

Ностальгия
4 часа назад

Когда мы открываем старые альбомы или находим архивные фотографии, мы будто совершаем путешествие во времени. Так здорово увидеть молодым и здоровым любимого дедушку! Еще в те времена, когда он мог одним взглядом или щегольским костюмом заставить женские сердца биться быстрее. Мы собрали для вас фотографии мужчин прошлого, которые наглядно показывают: мода изменчива, но истинный шарм неподвластен времени.

«Мой дедушка в 1950-х выглядит как кинозвезда»

«Мой дедушка в черно-белой куртке и его друг»

«Когда это фото впервые попалось мне на глаза, у меня прям вырвалось: „Ого, это что мой дед?“»

«Мой дедушка на тату-конвенции где-то в 1970-х»

«Дедуля в 30-х или 40-х годах»

«Мой дедушка был абсолютным красавчиком в 50-е»

«Мой дедушка на своем мотоцикле. Моя мама отретушировала это фото»

Кот Баюн
2 часа назад

Офигенский мотоцикл.
Молодец, все закатанно.
А чего здесь ретушировать?

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«Мой прадед в 1926 году. Ему было 23 года»

«Мой дедушка и дядя в Кении в 1968 году»

«Мои тетя и дедушка в начале 60-х»

«Мой прадедушка в 1938 году»

«Мой дедушка Феликс в 16 лет со своим ручным вороном»

«Нашел это фото, когда разбирал старые вещи. Мой дедушка делает селфи в 1965 году»

«Портрет прадедушки на фото конца 1800-х годов»

«Мой прадедушка в 1950-х годах»

  • Твой дедуля выглядит «плохим» парнем. Уверена, девчонки по нему с ума сходили. © Estellalatte / Reddit

«Мой дедушка позирует рядом со своей машиной, фотография сделана примерно в 1960 году»

«Мой дед занимался бодибилдингом в молодости. На фото ему 17 лет»

«Мой прадедушка в 50-х годах»

«Мой дедушка, когда ему было 16 лет»

А вот еще пара статей с доказательствами того, что и бабушки, под стать дедушкам, были неописуемыми красавицами:

Фото на превью BadGalKylie / Reddit

Комментарии

Уведомления
Jenny
1 час назад

Мои бабушка (стоит) и прабабушка - начало 20 в.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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