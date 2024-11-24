19 архивных фото, на которых дедушки были молоды и восхищали сердца

Когда мы открываем старые альбомы или находим архивные фотографии, мы будто совершаем путешествие во времени. Так здорово увидеть молодым и здоровым любимого дедушку! Еще в те времена, когда он мог одним взглядом или щегольским костюмом заставить женские сердца биться быстрее. Мы собрали для вас фотографии мужчин прошлого, которые наглядно показывают: мода изменчива, но истинный шарм неподвластен времени.

«Мой дедушка в 1950-х выглядит как кинозвезда»

«Мой дедушка в черно-белой куртке и его друг»

Твой дедушка был королем выпускного вечера? © AerisRain / Reddit

«Когда это фото впервые попалось мне на глаза, у меня прям вырвалось: „Ого, это что мой дед?“»

«Мой дедушка на тату-конвенции где-то в 1970-х»

«Дедуля в 30-х или 40-х годах»

«Мой дедушка был абсолютным красавчиком в 50-е»

«Мой дедушка на своем мотоцикле. Моя мама отретушировала это фото»

«Мой прадед в 1926 году. Ему было 23 года»

«Мой дедушка и дядя в Кении в 1968 году»

«Мои тетя и дедушка в начале 60-х»

«Мой прадедушка в 1938 году»

«Мой дедушка Феликс в 16 лет со своим ручным вороном»

«Нашел это фото, когда разбирал старые вещи. Мой дедушка делает селфи в 1965 году»

«Портрет прадедушки на фото конца 1800-х годов»

«Мой прадедушка в 1950-х годах»

Твой дедуля выглядит «плохим» парнем. Уверена, девчонки по нему с ума сходили. © Estellalatte / Reddit

«Мой дедушка позирует рядом со своей машиной, фотография сделана примерно в 1960 году»

«Мой дед занимался бодибилдингом в молодости. На фото ему 17 лет»

«Мой прадедушка в 50-х годах»