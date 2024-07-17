15 переписок, от которых подгорает не меньше, чем от готовки в летний зной
Народное творчество
3 часа назад
Покупать и продавать вещи в интернете — это удобно и зачастую помогает сохранить деньги. Но вот нервов на это уходит немало, ведь порою во всемирной сети встречаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай.
Продавец, который и не очень-то хочет расставаться с вещью
Купил ноутбук с рук по доставке. И приходит сообщение от продавца
Когда просят «немного» скинуть цену
Аж подгорает! В каждом втором дворе куча котят, но их не надо, а за 30 штук - надо
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Ну неужели женщине с ребенком так трудно взять и привезти телевизор, если просят?
было такое)) продавала кухню, кто-то на очень плохом русском пишет: привезите нам, пожалуйста, бесплатно и на своей машине.
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«Я не торгуюсь! Я предлагаю!»
Маленькая трагедия в нескольких строчках
Яблоки Шредингера
«Девушка решила отдать некоторые вещи бесплатно, но что-то пошло не так. И я действительно не понимаю»
Гуру маркетинга на связи
«Много что предлагали, но такое впервые»
«Продаю я тут старый ноутбук, ну и вот...»
Уже и сумма подготовлена была...
Быть хоббитом не зазорно!
«Выставил телевизор за 20 000 рублей»
«В коллекции забавных скриншотов откопал. Хотел телефон себе купить в прошлом году»
Покупка и продажа чего-либо в интернете — это забава для людей с крепкими нервами. И дело даже не всегда в приобретении вещей с рук — некоторые умудряются заказывать одежду, еду или предметы быта на сайтах, а потом получают такого кота в мешке, что не знаешь: плакать или смеяться.
Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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