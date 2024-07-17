15 переписок, от которых подгорает не меньше, чем от готовки в летний зной

Покупать и продавать вещи в интернете — это удобно и зачастую помогает сохранить деньги. Но вот нервов на это уходит немало, ведь порою во всемирной сети встречаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай.

Продавец, который и не очень-то хочет расставаться с вещью

Купил ноутбук с рук по доставке. И приходит сообщение от продавца

Когда просят «немного» скинуть цену

Маруся 2 часа назад Аж подгорает! В каждом втором дворе куча котят, но их не надо, а за 30 штук - надо - - Ответить

Ну неужели женщине с ребенком так трудно взять и привезти телевизор, если просят?

«Я не торгуюсь! Я предлагаю!»

Маленькая трагедия в нескольких строчках

Маруся 2 часа назад я не влезла в шорты

испытала стресс

прикупила тортик

тортик,..., влез - - Ответить

Яблоки Шредингера

«Девушка решила отдать некоторые вещи бесплатно, но что-то пошло не так. И я действительно не понимаю»

Гуру маркетинга на связи

«Много что предлагали, но такое впервые»

«Продаю я тут старый ноутбук, ну и вот...»

Уже и сумма подготовлена была...

Быть хоббитом не зазорно!

«Выставил телевизор за 20 000 рублей»

«В коллекции забавных скриншотов откопал. Хотел телефон себе купить в прошлом году»

Покупка и продажа чего-либо в интернете — это забава для людей с крепкими нервами. И дело даже не всегда в приобретении вещей с рук — некоторые умудряются заказывать одежду, еду или предметы быта на сайтах, а потом получают такого кота в мешке, что не знаешь: плакать или смеяться.

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.