20+ фото, которые лишь немного исправили в фотошопе, и результат получился о-го-го

В эпоху цифровых технологий даже самые обычные фото могут стать настоящими произведениями искусства. Все, что нужно, — немного фотошопа и капля фантазии. Вот несколько примеров того, как обработка может изменить взгляд на, казалось бы, привычные вещи.

"Я просто хотел сделать миленькое фото собаки, но получилось вот это"

"Можно сделать так, чтобы выглядело, будто я подбросил сына в воздух?"

«Это моя дочь. Кто-нибудь сделайте так, чтобы ее мама выпала в осадок»

«После операции я шутил, что врачи собираются заменить мне руку. Не могли бы вы помочь? Это для моего племяшки»

"Не могли бы вы сделать мою девушку более мускулистой?"

"Кто-нибудь может превратить мою кошку в «Девушку с жемчужной серёжкой» Вермеера?"

"Можете ли вы удалить девушек со снимка? Это единственная фотография, которая у меня есть с двумя моими друзьями"

"Кто-нибудь может показать мне, как я мог бы выглядеть, если бы мне пересадили волосы?"

"Помогите! Можете сделать брови моей жены более густыми, а верхнюю губу более полной? Она ненавидит эту фотографию"

Тот момент, когда попросила убрать с фото «вон того парня»

"Я напортачил с селфи на свидании с любимой. Это наше первое совместное фото, и я все испортил. Кто-нибудь может это исправить?"

"Моя невестка сохраняет позитивный настрой несмотря ни на что. Можете помочь ей улыбнуться, заставив ее кататься на чем-нибудь нелепом?"

«Ежик в поле ромашек»

"Угощаю обезьянку бананом"

Этот город слишком мал для нас двоих... да и воздушное пространство тоже!

Моя прелесть!

"Это единственное фото, на котором мы с отцом запечатлены, когда я был маленьким. Я бы хотел поставить ее на рабочий стол, чтобы она напоминала мне о нем"

"В это дерево ударила молния"

"Интересно, о чем он задумался?"

Вы мне за все ответите!

Перевод: Ребенок, еще один ребенок, и еще несколько детей

Никто не поставит его в угол!

МЛАДЕНЕЦ

Скоро во всех кинотеатрах страны

Все, что мне нужно — это быть такой же фотогеничной, как эта кошка

"Друг жарил сосиски и заснул. Разумеется, все сжег. Мы дико ржали над ним несколько дней"