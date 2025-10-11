Какой же это хризолит - совсем не тот оттенок зелёного. Скорее подумала бы, что очень чистый изумруд или турмалин Параиба, но, оказывается, что цветной сапфир - просто удивительно красиво и необычно 👍
15 доказательств того, что самые дорогие украшения не лежат в ювелирных магазинах
Фотоподборки
1 час назад
Иногда годами хранишь в шкатулке украшение и не подозреваешь, что оно стоит целое состояние. А порой драгоценности находят новых владельцев сами — на парковках, блошиных рынках или в секонд-хэндах. Герои нашей подборки наткнулись на такие вещички, о которых невозможно не рассказать.
«В антикварном магазине влюбилась в это кольцо цвета морской пены. Камень был заявлен как хризолит, но меня терзали сомнения, и я отнесла его ювелиру. Оказалось — сапфир»
«Кажется, я случайно купила раритет за $ 6. Прогуливалась в секонде, увидела бирку Givenchy»
- Его реальная цена — $ 1400. © Revolutionary_Home96 / Reddit
«Три года назад я потеряла свой кулончик с золотой цепочкой. Нашла спустя много лет в фильтре стиральной машины. Немного магии, и он как новенький»
«Нашел в старом деревянном доме. Понимаю, что это золото, но подскажите, что это и сколько стоит?»
- Думаю, что это где-то после 40-х годов изготовлено. Камень, скорее всего, — аквамарин. Отнесите к ювелиру, подскажет точную цену. © AdSignificant7535 / Reddit
«Убирался в старом сарае и нашел такое украшение»
- Видно надпись — 14 карат. Отнесите к ювелиру. Было бы что-то некачественное, 100% за много лет в сарае испортилось бы. © IsharaHPS / Reddit
- Круто! А теперь послюнявьте пальцем камушек. Если он прилипает, то, скорее всего, это эфиопский опал. Если не липнет, то австралийский. Это не самый надежный метод, но все же. Австралийские опалы дороже. © ZJB_Knives / Reddit
«В детстве подружилась c бабушкой-соседкой. Она мне завещала все свои украшения. Сейчас мне 53 года, и я отнесла их к ювелиру. Оказалось — это настоящее золото с рубинами и изумрудами»
«Много лет назад мне подарили этот гранатовый браслет, но я про него совсем забыла. Сейчас нашла, и он мне жутко нравится! Только не могу понять, драгоценные ли камни?»
- Это серебро. Значит, скорее всего, камни либо драгоценные, либо полудрагоценные. © SillySimian9 / Reddit
«Наша семейная реликвия, золото, передается из поколения в поколение»
Это, может быть, и цитрин и жёлтый сапфир. Необходимо получить гематологическое заключение.
-
-
Ответить
- Кажется, у вас там в центре желтый сапфир. © SunandError / Reddit
«Нашла в местном секонде классное кольцо, но не знаю ни год создания, ни вообще ничего о нем»
- В 50-е годы такие кольца были в моде. Смысл в том, что каждый камушек символизирует определенного члена семьи: ребенка, отца, бабушку и так далее. © Minimum_Leopard_2698 / Reddit
«Разбирал ящик и нашел симпатичную коробку. Внутри — два кольца. Присмотрелся, а они серебряные»
«Досталось мне от бабули такое наследство. Оно ценное? Нужно ли мне его застраховать?»
Это белые опалы, но вот какие - эфиопские или австралийские - неизвестно, австралийские дороже.
-
-
Ответить
- Это золото 18 карат, определенно очень ценное. Сходите к ювелиру, возможно, оно очень дорогое, потому что опалы бывают разные! © EffectPowerful8568 / Reddit
«Недавно снял новую квартиру и нашел в стиральной машине золотой браслет. Есть проба, на ней написано „99“. Я верно понимаю, что это очень хорошее золото?»
- Все верно, это 24-каратное золото. © Tasty-Ad-6375 / Reddit
«Кольцо досталось мне от прабабушки. Она была пианисткой и замужем за мэром»
- Это кольцо называется «Роза Шарона». Такое носили в викторианскую эпоху, оно символизировало силу, любовь и решимость во время разлуки. Ваше очень красивое! © PomegranateOk9121 / Reddit
«Нашел в секонде за $ 6,77. Потом выяснилось, что это серебро с золотым покрытием»
«Нашла это кольцо возле своей машины. Внутри написано, что это фирма Spark»
Синий камень - это, скорее всего, сапфир, а по окружности - круглые и в огранке багет - бриллианты.
-
-
Ответить
- Spark — дорогая ювелирная компания. Это очень ценное кольцо. © Ok-Extent-9976 / Reddit
А вот еще одна подборка историй, в которой 18 человек показали украшения, от которых у них аж глаза загораются.
Фото на превью waanderlustt / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
Истории
2 недели назад
19 человек, которые оказались в нужное время в нужном месте и стали свидетелями настоящего чуда
Интересное
1 месяц назад
20 человек, чьи поступки заставляют их половинки думать: "Ну и что это было?
Народное творчество
1 месяц назад
19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
Истории
3 дня назад
15 человек, которым все говорили, что на этом денег не заработаешь, а они взяли и доказали обратное
14 комиксов о том, как семейные отношения меняются с годами, и это до слез смешно
Семья
4 дня назад
16 человек, которые порылись в бабушкиных сундуках и на барахолках, а мы им теперь завидуем
Фотоподборки
1 месяц назад
18 членов семьи, из-за которых жизнь превращается в нескончаемый ситком
Истории
1 день назад
16 случаев, когда атмосфера в ресторане оказалась острее соуса
Истории
6 дней назад
15 историй из студенчества, которые заставляют краснеть и смеяться
15 человек, которые пытались что-то продать в интернете, но столкнулись с ну очень странными покупателями
Истории
2 месяца назад