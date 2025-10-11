15 доказательств того, что самые дорогие украшения не лежат в ювелирных магазинах

Иногда годами хранишь в шкатулке украшение и не подозреваешь, что оно стоит целое состояние. А порой драгоценности находят новых владельцев сами — на парковках, блошиных рынках или в секонд-хэндах. Герои нашей подборки наткнулись на такие вещички, о которых невозможно не рассказать.

«В антикварном магазине влюбилась в это кольцо цвета морской пены. Камень был заявлен как хризолит, но меня терзали сомнения, и я отнесла его ювелиру. Оказалось — сапфир»

Какой же это хризолит - совсем не тот оттенок зелёного. Скорее подумала бы, что очень чистый изумруд или турмалин Параиба, но, оказывается, что цветной сапфир - просто удивительно красиво и необычно 👍

«Кажется, я случайно купила раритет за $ 6. Прогуливалась в секонде, увидела бирку Givenchy»

«Три года назад я потеряла свой кулончик с золотой цепочкой. Нашла спустя много лет в фильтре стиральной машины. Немного магии, и он как новенький»

«Нашел в старом деревянном доме. Понимаю, что это золото, но подскажите, что это и сколько стоит?»

Думаю, что это где-то после 40-х годов изготовлено. Камень, скорее всего, — аквамарин. Отнесите к ювелиру, подскажет точную цену. © AdSignificant7535 / Reddit

«Убирался в старом сарае и нашел такое украшение»

Видно надпись — 14 карат. Отнесите к ювелиру. Было бы что-то некачественное, 100% за много лет в сарае испортилось бы. © IsharaHPS / Reddit

Круто! А теперь послюнявьте пальцем камушек. Если он прилипает, то, скорее всего, это эфиопский опал. Если не липнет, то австралийский. Это не самый надежный метод, но все же. Австралийские опалы дороже. © ZJB_Knives / Reddit

«В детстве подружилась c бабушкой-соседкой. Она мне завещала все свои украшения. Сейчас мне 53 года, и я отнесла их к ювелиру. Оказалось — это настоящее золото с рубинами и изумрудами»

«Много лет назад мне подарили этот гранатовый браслет, но я про него совсем забыла. Сейчас нашла, и он мне жутко нравится! Только не могу понять, драгоценные ли камни?»

Это серебро. Значит, скорее всего, камни либо драгоценные, либо полудрагоценные. © SillySimian9 / Reddit

«Наша семейная реликвия, золото, передается из поколения в поколение»

Кажется, у вас там в центре желтый сапфир. © SunandError / Reddit

«Нашла в местном секонде классное кольцо, но не знаю ни год создания, ни вообще ничего о нем»

В 50-е годы такие кольца были в моде. Смысл в том, что каждый камушек символизирует определенного члена семьи: ребенка, отца, бабушку и так далее. © Minimum_Leopard_2698 / Reddit

«Разбирал ящик и нашел симпатичную коробку. Внутри — два кольца. Присмотрелся, а они серебряные»

«Досталось мне от бабули такое наследство. Оно ценное? Нужно ли мне его застраховать?»

Это золото 18 карат, определенно очень ценное. Сходите к ювелиру, возможно, оно очень дорогое, потому что опалы бывают разные! © EffectPowerful8568 / Reddit

«Недавно снял новую квартиру и нашел в стиральной машине золотой браслет. Есть проба, на ней написано „99“. Я верно понимаю, что это очень хорошее золото?»

«Кольцо досталось мне от прабабушки. Она была пианисткой и замужем за мэром»



Это кольцо называется «Роза Шарона». Такое носили в викторианскую эпоху, оно символизировало силу, любовь и решимость во время разлуки. Ваше очень красивое! © PomegranateOk9121 / Reddit

«Нашел в секонде за $ 6,77. Потом выяснилось, что это серебро с золотым покрытием»

«Нашла это кольцо возле своей машины. Внутри написано, что это фирма Spark»

Spark — дорогая ювелирная компания. Это очень ценное кольцо. © Ok-Extent-9976 / Reddit