10+ ляпов в любимых фильмах, которые можно заметить, только если знать, куда смотреть

Многие из этих фильмов старше нас, и мы уже давно выучили наизусть крылатые фразы и шутки из них. Вот только оказывается, что мы не все знаем про свои любимые киноленты. Кое-где в них прячутся ляпы, при виде которых так и тянет воскликнуть: «Как же мы до сих пор их не замечали!»