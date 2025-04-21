10+ ляпов в любимых фильмах, которые можно заметить, только если знать, куда смотреть

Кино
1 час назад

Многие из этих фильмов старше нас, и мы уже давно выучили наизусть крылатые фразы и шутки из них. Вот только оказывается, что мы не все знаем про свои любимые киноленты. Кое-где в них прячутся ляпы, при виде которых так и тянет воскликнуть: «Как же мы до сих пор их не замечали!»

«Весна на Заречной улице»

В финальной сцене фильма, когда герой Николая Рыбникова влезает в окно и собирает разлетевшиеся от ветра экзаменационные билеты, рукава его рубашки то закатаны, то застегнуты.

«Служебный роман»

В одной из сцен во время разговора с Новосельцевым Людмила Калугина держит очки в руке. Сначала нам их показывают в одном положении, но после смены кадра очки вдруг переворачиваются. А ведь Людмила Прокопьевна при этом не меняла положения рук.

«Покровские ворота»

Когда Людочка приезжает к Хоботову в больницу, он встречает ее в самодельной газетной шапочке на голове. Но буквально через несколько минут, когда вслед за юной возлюбленной появляется его бывшая жена Маргарита Павловна, становится четко видно, что газета уже другая, да и надета не так, как предыдущая.

Действие в финальных сценах фильма происходит в мае 1957 года. Но при этом на дорожках больничного парка лежат опавшие осенние листья и нигде не видно зеленой травы.

«Джентльмены удачи»

Посмотрите на Доцента в исполнении Евгения Леонова. Разве заметно, что он совсем недавно искупался в бочке с цементом? По идее, на его майке должны быть хотя бы разводы от стирки без мыла в обычной речке.

Helga
12 часов назад

Всегда смеялась с этих чистых трусов! Считаю, что это не ляп, а еще одна шутка...

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После «купания» в цементе верхняя одежда главных героев была безвозвратно испорчена. Только посмотрите, во что превратились брюки. Зато трусы и майки каким-то образом удалось спасти. И да, они безупречно чистые.

«Бриллиантовая рука»

В сцене, когда Геннадий Козодоев подскакивает в холодном поту после кошмара с летающей рукой Семена Горбункова, на тумбочке возле его кровати стоит тарелка с сосисками. Кадр меняется — и еда пропадает, зато на тарелке лежит вилка.

«Девчата»

Когда Илья пилит дерево, уши у его шапки завязаны сверху. Но через несколько секунд, когда главный герой начинает кричать на Тосю, которая оказывается рядом с падающей елкой, его шапка-ушанка выглядит совсем по-другому.

«Королева бензоколонки»

Сцена с водителем БелАЗа, забывшим заплатить за бензин, в те годы была попросту невозможна. Тогда водители заправляли подобные автомобили только за талоны, которые они получали на предприятии.

«Формула любви»

Этот забавный ляп заметили пользователи. Они обратили внимание, что в сцене, где Жакоб роняет Маргадона, на миг мелькает рука кого-то из съемочной группы. А затем в кадре пролетает матрас, явно подкинутый для того, чтобы герою Семена Фарады было мягче падать.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Долгие годы многие из нас, нарезая новогодние салаты под этот фильм, не обращали никакого внимания на опечатку в его титрах. А она там есть! Взгляните на стоп-кадр — в слове «исключительно» пропущена буква «л».

«Любовь и голуби»

В этих кадрах, которые мелькают в фильме с разницей в несколько секунд, видно, что на лавочках сидят разные дети. Когда дядя Митя только забирается на скамейку, на ней сидят трое школьников, а когда готовится прыгнуть в речку — рядом оказывается совершенно другой мальчик.

Сменим тему и почитаем истории? Вот подборка откровений от людей, которым достались коллеги-затейники.

Комментарии

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Jane
12 часов назад

хм, оказывается ни разу не смотрела "Иронию судьбы" и "Любовь и голуби"

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