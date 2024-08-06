Посмотрите, как время поколдовало над нашими любимыми телеведущими
Знаменитости
2 часа назад
Успех любой телепередачи во многом зависит от ярких и харизматичных ведущих. Многие из наших любимых дикторов и комментаторов пришли на телевидение уже настолько давно, что мы стали забывать, как они выглядели в молодости. Мы решили немножко покопаться в архивах, чтобы посмотреть на юную Валентину Леоньтеву и других телеведущих, которые с нами уже не одно десятилетие.
Ангелина Вовк
Лариса Вербицкая
Эвелина Хромченко
Юрий Стоянов
Николай Дроздов
Дедушка Дроздов всегда был очаровашкой. Доброта, обаяние, харизма- самые лучшие его качества.
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Юлия Меньшова
Александр Васильев
Елена Ищеева
Валентина Леонтьева
Татьяна Судец
Ника Стрижак
Лера Кудрявцева
Роза Сябитова
Своенравная дамочка! Даже странно, почему в личной жизни не сложилось, с самооценкой с виду всё в порядке! Наверное именно по этому 🤔
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Илона Броневицкая
Леонид Каневский
Александр Масляков
А для тех, кто хочет вспомнить самые яркие моменты из любимых телешоу, у нас есть такие статьи:
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