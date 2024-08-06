Посмотрите, как время поколдовало над нашими любимыми телеведущими

Знаменитости
2 часа назад

Успех любой телепередачи во многом зависит от ярких и харизматичных ведущих. Многие из наших любимых дикторов и комментаторов пришли на телевидение уже настолько давно, что мы стали забывать, как они выглядели в молодости. Мы решили немножко покопаться в архивах, чтобы посмотреть на юную Валентину Леоньтеву и других телеведущих, которые с нами уже не одно десятилетие.

Ангелина Вовк

Лариса Вербицкая

Эвелина Хромченко

Юрий Стоянов

Николай Дроздов

Юлия Меньшова

Александр Васильев

Елена Ищеева

Валентина Леонтьева

Татьяна Судец

Ника Стрижак

Лера Кудрявцева

Роза Сябитова

Катерина Лисичкина
4 минуты назад

Своенравная дамочка! Даже странно, почему в личной жизни не сложилось, с самооценкой с виду всё в порядке! Наверное именно по этому 🤔

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Илона Броневицкая

Леонид Каневский

Александр Масляков

А для тех, кто хочет вспомнить самые яркие моменты из любимых телешоу, у нас есть такие статьи:

Фото на превью Я вожатый форпоста / Беларусьфильм, Спокойной ночи, малыши / Первая программа, От всей души / Первая программа

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