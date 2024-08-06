Посмотрите, как время поколдовало над нашими любимыми телеведущими

Успех любой телепередачи во многом зависит от ярких и харизматичных ведущих. Многие из наших любимых дикторов и комментаторов пришли на телевидение уже настолько давно, что мы стали забывать, как они выглядели в молодости. Мы решили немножко покопаться в архивах, чтобы посмотреть на юную Валентину Леоньтеву и других телеведущих, которые с нами уже не одно десятилетие.

