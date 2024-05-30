15 человек, которые принесли из магазина товары на тысячи, а истории — на миллион

у меня магазин давно был. как то заменял продавщицу. на полке стоял комет. тогда их три вида было, кто помнит. океан, лимон, сосна.

стою за прилавком, девушка громко говорит: мне пантин, бальзам, тайд, что-то там ещё и....показывая на комет, громко выдаёт- и дайте сосну.

обернулись все покупатели....

один из покупателей пошутил. везёт же людям....