15 человек, которые принесли из магазина товары на тысячи, а истории — на миллион
Когда мы идем в гастроном, то едва ли ждем больших приключений. Казалось бы, что такого экстраординарного может произойти, пока мы выбираем продукты и оплачиваем их. Но не тут-то было. Пользователи сети умудрились вернуться из магазинов с такими историями, что их внукам точно будет о чем послушать.
- Я очень сильно похудел, но гардероб еще не успел сменить, потому носил вещи, которые мне были уже велики. И вот однажды мне было нужно сбегать в магазин, и я по привычке напялил старую спортивную одежду. Рассчитываюсь на кассе, болтаю с приятной девушкой. А потом такой кладу в карман кошелек с телефоном, и мои широченные брюки просто падают вниз. Я буквально стоял со спущенными штанами и от стыда не знал даже, что сказать. В итоге я заикающимся голосом пробормотал извинения, быстренько натянул штаны и убежал.
Месяц спустя мы с женой делали покупки в этом же месте, и, как назло, на кассе сидела та самая девушка. И тут она как выдаст: «А какого цвета у вас трусы сегодня?» Моя жена, которая знала эту историю, ржала в голос, а я потом еще долго обходил это место за версту. © dekar73 / Reddit
- Я выбирал продукты и слушал аудиокнигу в наушниках. Звук отрегулировал так, чтобы слышать, если вдруг кто-то попросит меня уступить дорогу или что-то подобное. И вот я иду по проходу и слышу: «Привет!» А потом еще раз. Я поднял глаза и увидел ребенка в тележке, который здоровается со всеми. Но я проигнорировал мальчика и пошел дальше. А его мамаша мне кричит вдогонку: «Я прошу прощения!» Я сперва подумал, что она просто хочет пройти, но нет. Состоялся такой диалог:
— Мой сын только что поздоровался с вами.
— Ладно...
— Когда с тобой здороваются, надо отвечать! Это элементарная вежливость!
— Конечно, понятно.
И я зашагал прочь. А потом мы с этой женщиной снова встретились в другом отделе, она злобно посмотрела на меня и такая: «Привет!» Тон, я бы сказал, был издевательским. А когда я подошел к кассе, она последовала к соседней и на всю очередь как выдаст, обращаясь к ребенку: «В наши дни некоторые не умеют здороваться!» Меня так вывело из себя поведение женщины, что я подошел, наклонился к ее ребенку и выпалил: «Привет!» А потом и ей тоже: «Привет! Почему же вы не отвечаете? Привет, говорю!» Она явно не ожидала такого. © mitskislopenose / Reddit
- В местном магазинчике начали продавать кофе навынос. Покупатели сами готовили себе напиток с помощью кофемашины, а потом шли на кассу и оплачивали его. И вот однажды друг меня разбудил ни свет ни заря и попросил приехать. Я быстренько собралась и решила выпить свой утренний кофе в этом магазинчике. И в тот момент, когда я уже нажала кнопку выбора напитка, до меня вдруг дошло: я не подставила стаканчик. Видели бы вы ту боль в глазах кассира. Кофе залил решетку машины и пролился на пол. Я, конечно же, его оплатила, но из-за стыда уже туда никогда не возвращалась. © drinkb**rwithastraw / Reddit
Парень, который не поздоровался с ребенком, странный, конечно. Мама там тоже не права, да. Но как не помахать рукой и не улыбнуться в ответ малышу? Я не особо люблю детей, но не ответить не могу. Реакция нелепая у автора.
- В магазине подхожу к кассе, выкладываю покупки на ленту, и кассирша меня вдруг спрашивает: «Не узнал?» Я честно отвечаю: «Нет, не узнал. А где мы встречались?» Она на меня странно так посмотрела и говорит: «У вас расчет безналичный?» Оказывается, вначале она спросила: «Безнал?» Стыдно. © По секрету / VK
- Были как-то с сыном в магазине игрушек, и я заметила взрослого мужчину, который стоял возле полок с машинками и вертолетами, внимательно все рассматривал, трогал, приценивался. Могло показаться, что он выбирает это сыну, но вдруг к нему подбежала маленькая девочка и возмущенно говорит: «Ты где пропал? Пойдем выбирать мне игрушки». Он грустно кладет вертолетик обратно и говорит: «Ну, пойдем...». Потом видела их на кассе, вертолетик он все-таки купил. © Мамдаринка / VK
- Мне 30 лет, и я жить не могу без шоколада и фруктового сока. И вот после работы я пошла в магазин за вкусняшками и собиралась купить напиток определенной марки. Подкатила тележку к холодильнику и вижу семью с детьми. Один из малышей явно расстроен, а мама говорит: «Здесь есть консерванты, мы такое не покупаем». Я заметила, что они обсуждают последнюю упаковку нужного мне сока, потому извинилась, проскользнула между ними и забрала напиток. Ребенок в слезы, а мамаша посмотрела на меня с такой злобой!
Потом я пошла в отдел сладостей и подумывала о том, чтобы взять Milky Way. И тут как назло подходит та же семейка. Ребенок канючит батончик, а мама парирует: «Нет! Сахар вреден!» А я в этот момент кладу в тележку Milky Way. Ребенок видит это и вдруг как разрыдается! Мамаша посмотрела на меня с еще большей злобой и процедила сквозь зубы: «Спасибо!» Вероятно, она подумала, что я нарочно издевалась над ними, но и в мыслях не было. © Current-Photo2857 / Reddit
Ребёнка жалко. Малыш ещё не понимает, что такое консерванты, и почему, именно ему, сахар вреден, а тёте можно.
- Взяла слойку с ветчиной и сыром, пытаюсь пробить на кассе самообслуживания. Подходит охранник, строго так: «Девушка, вы что, хотите пробить самсу как обычную слойку?» Отвечаю: «Нет, это слойка с ветчиной». И тут охранник кричит в сторону выпечки: «Люба! Лю-ю-юб! А почему сегодня слойки треугольные?» А в ответ доносится: «Потому что настроение такое, Николай!» © Sovunja77 / Pikabu
- Сегодня муж вернулся из магазина с историей. Он выбирал бумажные полотенца и, наклонившись, увидел упаковку более дешевых полотенец, которая стояла за дорогими. Как только положил ее в корзину, из-за угла вылетела бабка со словами: «Это мои полотенца! Я первая их заприметила!» Муж попытался от нее сбежать, но она гналась за ним и ругалась. За него даже сотрудники вступились, но бабка не унималась. В итоге супруг заканчивал покупки под пристальным наблюдением старушки, которая то и дело возмущалась: «Он украл мои полотенца!» © Tracey Haney / Quora
- Стоят возле весовых пельменей две бабули. Пельменей сортов 8 где-то, они выбирают. И выбирают так: зачерпывают из коробки горсть пельменей совком, потом высыпают себе на руки и начинают щупать, рассматривать, нюхать. И так каждый вид пельменей. Я подошла, встала рядом, наблюдаю. В итоге уже вслух им говорю, мол, вы что это такое делаете, граждане, а? Они такие сразу: «А что? Мы ничего. Мы ничего не делаем». Я им говорю: «Вы почему продукты голыми немытыми руками трогаете? А потом кто-то эти пельмени есть будет!» Они мне в лицо стали утверждать, что мне показалось, ничего подобного тут не происходило. Я не унимаюсь: «Стою рядом с вами уже минут 5 и наблюдаю». И они сдались: «Мы не будем больше, не будем». И скорей тележку укатили. Но я почему-то уверена, что эти бабули и в следующий раз так сделают. © Naotmash / Pikabu
ну конечно, настроение. выпечку нарочно делают разной формы, чтобы на кассе понятно было, что человек покупает. то есть сегодня всем, кто расплачивался в обычной кассе с кассиром, вместо слойки пробивали самсу. которая дороже рублей на 20. настроение такое, угу.
- Я делал покупки в небольшом продуктовом магазине и только что их оплатил. И кассир достал пачку денег и начал ее пересчитывать. Я почему-то подумал, что это моя сдача и попытался забрать деньги. Парень тут же отвел руку назад, а на его лице читалось: «Что происходит?» Мне было так стыдно, что те секунды, в течение которых я шел к выходу, показались вечностью. Я никогда в жизни не вернусь в этот магазин. © Unknown author / Reddit
- С утра перед работой забежал в магазин возле дома, на единственной работающей кассе очередь сонных сограждан. Кассир, тетя лет 50-ти, явно не в духе: резко пробивает все, товары с грохотом летят в лоток, с ненавистью произносит скороговорку: «Пакет? Бонусная? Картой?»
Одна покупательница, отчаливая от кассы, говорит в сторону кассирши:
— Спасибо, хорошего вам дня!
Мгновенный суровый и громкий ответ:
— Здесь хороших дней не бывает! © user4757255 / Pikabu
- Недавно мы с девушкой закупались для кемпинга. Когда уже стояли в очереди на кассе, я обнял ее и легонько поцеловал. И тут кассир выдает: «Ты что, дома находишься?» А я в ответ: «А вы что, моя мама?» Слово за слово, и вот мы уже спорим на всю катушку. В итоге кассир категорически отказалась нас обслуживать. Мне пришлось обратиться к заместителю менеджера, и он был на нашей стороне. Тем не менее меня до сих пор мучает вопрос, как я должен был поступить, чтобы не возникло конфликта? Проигнорировать ее первое замечание? Но тогда почему она не проигнорировала наши нежности, которые ей не понравились? © ireallyhavenoname / Reddit
Парень, ты не догоняешь! Кассир тоже хотела твоих объятий и поцелуев. Поэтому не проигнорировала.
- Супермаркет, касса, очередь... Семейная пара пробивает покупки на кассе, включая мужские трусы. Когда до них доходит очередь, мужчина обращает внимание, что цена не соответствует ценнику. Далее — диалог:
— На ценнике написано 70
— Нет, 70 стоят другие. Эти — 200.
— Дорого слишком, отменяйте.
— Да что вы, мужчина? Бог с вами, какая отмена? Вы посмотрите, какие нарядные. Покупайте — не пожалеете. В них и выйти можно куда-нибудь, да и в гости пойти не стыдно....
Вся очередь в истерике. Мужик по-тихому забрал трусы, свою супругу и под дикий гогот удалился. © Sergey12bez / Pikabu
- Мы с детьми катались на пляж, и моя 6-летняя дочь обожгла ноги о песок. Когда мы сели в машину, чтобы отправиться за продуктами, она начала жаловаться на боль. Я посоветовала ей надеть хотя бы носочки. А в магазине я вдруг замечаю, что все люди косятся на ее ноги и хихикают. Смотрю вниз, а моя дочка приклеила к каждой стопе по гигиенической прокладке. Хорошо, что я уже была красная от загара. © Siggy / Quora
- Мы с сестрой собирались уезжать в другой город на концерт. И вот пошли за продуктами в дорогу. Купили самое необходимое и стоим на кассе. А позади нас — группа веселых парней. Слышим: «Леди, куда направляетесь?» А у нас не считается зазорным болтать в очереди, потому отвечаем, мол, туда-то едем. Они рассмеялись, пожелали нам хорошего отдыха, и на этом все. А потом выходим с сестрой, она достает чек и заявляет: «Договаривались же, что я буду платить, а не ты!» Я такая: «А я и не платила...»
И вот добрались мы до концерта. На сцену выходит группа для разогрева, и мы стоим просто в шоке. Это были те самые парни из магазина. Нам потом удалось спросить их, не они ли оплатили наши покупки, а в ответ: «Ну-у-у, может, и мы». До сих пор не понимаю, как им удалось это провернуть так незаметно. © Scaz / Quora
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Комментарии
у меня магазин давно был. как то заменял продавщицу. на полке стоял комет. тогда их три вида было, кто помнит. океан, лимон, сосна.
стою за прилавком, девушка громко говорит: мне пантин, бальзам, тайд, что-то там ещё и....показывая на комет, громко выдаёт- и дайте сосну.
обернулись все покупатели....
один из покупателей пошутил. везёт же людям....