20+ историй о том, что театр и музей могут удивить не только постановкой и экспонатами

Так. Рассказываю, за что банят автоматом: если несколько раз редактируете свое сообщение. Видимо, видят как массовую рассылку и банят за спам.



В целом поддерживаю. НО!! С этими мудатскими "запретными" предлогами, лично я их часто пропускаю, особенно с телефона, лезу править ииииии.....