19 ситуаций в общественном транспорте, которые хочется пересказывать всем знакомым

Ехала в троллейбусе, HА соседнее сиденье подсел поддатый мужичок.

– Девушка, а, девушка, а давайте познакомимся?

Я молчу.

– Вы, наверное, замужем?

Я молчу.

– Конечно, замужем. А дети у вас есть?

Я молчу.

– И дети есть! Девушка, а вы работаете или учитесь?

Я молчу.

– Работаете... А кто вы по профессии?

Я молчу.

– Наверное, юрист. Юристы – они все такие!

Я поднимаюсь, чтобы выйти. Он выпускает меня в проход, и вслед я слышу:

– Видите, пять минут знакомы, а я уже всë про вас знаю!

Я тогда была незамужней студенткой, никак не связанной с юриспруденцией. :)