14 видов маникюра, которые еще вчера были на пике моды, но их стильный век оказался недолгим

Лицо и руки — это то, на что мы обращаем больше всего внимания при встрече с человеком. И выбор маникюра может многое поведать о его носителе. К несчастью, мода на дизайн ногтей мимолетна. Мы решили разобраться в этом вопросе и понять, какой маникюр сегодня лучше не делать и чем можно заменить еще недавние тренды.

Цветочные узоры

Сухоцветами сегодня украшают бижутерию, одежду и даже ногти. На руках такой дизайн смотрится изящно и оригинально. А вот от крупных наклеек с цветами лучше отказаться. Они неактуальны и не имеют ничего общего со стилем. Такой маникюр по меньшей мере выглядит топорно и напоминает разноцветные обои.

Неоновый маникюр

Еще пару лет назад яркие флуоресцентные ногти были на пике популярности. Сегодня с таким броским маникюром можно отправиться, пожалуй, только на вечеринку. В других ситуациях этот дизайн будет выглядеть вызывающе. Совсем отказываться от цвета не стоит. Классический френч с неоновыми кончиками будет смотреться минималистично и уместно, а еще такой маникюр точно добавит весеннего настроения.

Акцентные ногти

Маникюр с акцентом на нескольких пальцах долгое время был в фаворе, но его время прошло. В 2024 году он больше не актуален. Сейчас на пике моды минималистичные решения. А если душа просит чего-нибудь особенного, можно придумать дизайн для всех ногтей сразу.

Акриловые ногти

Маникюр, выполненный в этой технике, всегда подразумевает под собой наращивание ногтей. Акриловые ногти могут быть очень длинными. Такая длина дает большую свободу в отношении нейл-арта. Однако, по мнению экспертов, такой маникюр уже давно не считается модным. К тому же длинные ногти доставляют много неудобства их обладательнице. С таким маникюром просто невозможно заниматься повседневными делами. А еще акриловые ногти старят. Альтернативой такому маникюру является гелевое покрытие. Такое решение выглядит естественно и делает образ завершенным и опрятным.

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Поп-арт ногти

Эти ногти будто сошли с обложки комикса, но и их 15 минут славы закончились. Сегодня поп-арт маникюр считается пережитком прошлого. И действительно, такой дизайн забирает на себя все внимание и не подходит для ежедневной носки. Альтернативой такому кричащему маникюру будет более спокойный повседневный вариант с ярким акцентом. Например, нюдовый френч с контрастными лункой и кончиком.

Стикеры для ногтей

Наклейки на ногтях еще пару сезонов назад были в тренде, но их время прошло. Жизнь подобных стикеров коротка, они быстро теряют товарный вид на ногтях. Может, поэтому модницы так скоро отправили их в утиль. Специалисты по маникюру советуют отдать предпочтения рисункам на ногтях. Такой арт более долговечен, а в авторском исполнении еще и уникален.

Маникюр с пирсингом

Тренд на проколотые ногти с подвесками быстро распространился, но так же быстро угас. И бьюти-блогеры, и обычные люди быстро пресытились таким маникюром и решили, что подобный дизайн выглядит скорее странно, чем красиво. К тому же, если не знать, как правильно сделать прокол, можно испортить ноготь.

Матовое покрытие

Неглянцевый финиш выглядят необычно, однако именно на матовых ногтях чаще всего образуются сколы, а еще такой лак быстрее выцветает. Это выглядит неряшливо и не добавляет лоска образу. К счастью, есть альтернатива. Матовый дизайн можно заменить «бархатным» маникюром. Такой эффект создается с помощью мелких магнитных частиц в лаке. К тому же глянцевое покрытие дольше не скалывается и выглядит роскошно.

Темные лаки для ногтей

Темные оттенки лака для ногтей добавляют образу элегантности. Однако есть нюанс: черные, темно-синие и бордовые оттенки подчеркивают морщинки и пигментные пятна на коже, придавая ей нездоровый вид. Специалисты предлагают оставить привычку использовать темные лаки в прошлом. Лучше выбирать нюдовые оттенки или, наоборот, контрастные цвета. Например, ярко-красный.

Французский маникюр

Французский маникюр с прозрачным покрытием и белым кончиком — это ли не вечная классика? Увы, ничто не вечно под луной. И даже старый добрый френч, по мнению специалистов, потерял свою актуальность. Ему на смену пришли новые техники. В 2024 году в моде френч с цветным акцентным кончиком.

Животный принт

Животные принты были также довольно популярные в последнее время. Но такой маникюр всем порядком поднадоел. Он выглядит устаревшим и безвкусным. Некоторые называют такой рисунок перебором в дизайне ногтей.

Праздничный маникюр

Немного поздно, но это мои ногти на День святого Валентина. © themisuser / Reddit

Замысловатый маникюр по случаю Нового года, Пасхи или Дня Святого Валентина вызывает споры. Стильным такой дизайн точно не назовешь. Да и праздник длится всего 1 день, а с игривыми ногтями придется жить пару недель минимум. Пожалуй, единственным исключением из правил является готический маникюр. Такой вариант раньше подошел бы только для Хэллоуина. Сейчас гламурный готик можно носить хоть круглый год — без привязки к сезону или празднику.

Маникюр с эффектом потресканности

Кракелюр в какой-то момент захватил мир моды несмотря на то, что трещины на ногтях обычно ассоциируются с неряшливостью. На первых порах идея казалась смелой и оригинальной, однако на практике такой маникюр далек от элегантности и выглядит небрежно.

Любые виды глиттера

Эксперты маникюрного дела утверждают, что глиттер на ногтях давно устарел. И действительно, чересчур блестящие ногти выглядят вызывающе. Место таким ногтям найдется разве что на новогоднем корпоративе. Для любительниц всего блестящего есть и хорошие новости. От переливающегося маникюра отказываться не придется. Просто теперь дизайн должен быть более спокойным и минималистичным.