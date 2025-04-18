9 исторических личностей, которых мы привыкли видеть в кино, а в реальности они выглядят иначе

Жанна д'Арк - национальная героиня и, в будущем, святая Франции. За короткое время она завоевала популярность и уважение со стороны всего общества. Благодаря этому, в будущем она стала символом патриотического духа во Франции и не только.

В фильме Жанна д'Арк представлена со светлыми волосами и глазами, однако по разным источникам известно, что орлеанская дева имела черные волосы и темные глаза.