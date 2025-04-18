Кто эти "мы", которые знают исторических личностей только по фильмам? Золотую маску Тутанхамона, бюст Нефертити, кучу портретов Бонапарта и Генриха VIII даже ленивый знает - при всём желании не пропустишь, даже если в школе старательно заклеивать иллюстрации в учебниках - в массовой культуре цитируются как, я не знаю, Мона Лиза.
9 исторических личностей, которых мы привыкли видеть в кино, а в реальности они выглядят иначе
Все мы в детстве, читая книги по истории, пытались представить, как выглядели известные личности прошлого в реальности. Современный кинематограф дает отличную возможность оживить образы знаменитых людей. Однако насколько они правдоподобны и соответствуют ли историческим фактам? Мы собрали для вас 10 известных фигур прошлого, которых мы привыкли представлять совсем иначе из-за знакомых нам фильмов.
Жанна д'Арк в кино и в жизни
Жанна д'Арк - национальная героиня и, в будущем, святая Франции. За короткое время она завоевала популярность и уважение со стороны всего общества. Благодаря этому, в будущем она стала символом патриотического духа во Франции и не только.
В фильме Жанна д'Арк представлена со светлыми волосами и глазами, однако по разным источникам известно, что орлеанская дева имела черные волосы и темные глаза.
Ксеркс I
Ксеркс I был персидским царем и четвертым "шахиншахом" династии Ахеменидов. Он был сыном великого царя Дария Великого. Основные планы, которые он осуществлял как преемник своего отца, включали укрепление власти в Египте и Вавилоне, а также покорение Греции. Целью последнего было наказание Афин и других полисов, которые в годы правления Дария оказали сильное сопротивление великому персидскому царю. В фильме "300 спартанцев" Ксеркс изображен без волос и с многочисленными украшениями, однако в реальности он обладал густой бородой и длинными волосами.
Юлий Цезарь
Юлий Цезарь — великий римский полководец и государственный деятель. Он сыграл решающую роль в событиях, которые привели к падению Римской республики и возвышению Римской империи.
Во всем известном фильме "Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх" Цезаря играет знаменитый актер Ален Делон, хотя сам Цезарь выглядел совсем по-другому. Высокий лоб, большой нос и длинное лицо вовсе не соответствуют облику Алена Делона — идеала мужской красоты.
Рамзес II
Рамзес II был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Фараоны, правившие после него, и обычные египтяне называли его «Великим предком». Он правил Египтом почти 60 лет и умер в возрасте 90 лет. Он способствовал культурному обогащению своей страны и не только. Рамзес II был не просто фараоном - он был великим символом богатства Древнего Египта. Его наследие до сих пор продолжает вдохновлять людей. В фильме "Исход: Цари и боги" можно встретить образ великого царя, который предстает во всем своем великолепии. Это дает возможность прикоснуться к уникальной и загадочной культуре Египта и представить, как на самом деле мог бы выглядеть великий фараон.
Тутанхамон
Тутанхамон был не просто одним из царей Древнего Египта - он стал живым символом и воплощением египетской культуры, окутанной мистикой и загадками. О нем стали говорить намного больше после обнаружения его гробницы в 1922 году, которая оказалась почти нетронутой. Золотая погребальная маска Тутанхамона до сих пор остается символом культуры Древнего Египта. Согласно разным исследованиям, есть предположения, что Тутанхамон был худощавым и невысокого роста, однако в сериале мы видим высокого юношу крепкого телосложения.
Нефертити
Нефертити была царицей XVIII династии Древнего Египта и женой великого фараона Эхнатона. Вместе с ним она стремилась установить новую веру — почитание Атона, солнечного диска, как единственного бога. Вместе с мужем она правила, становясь свидетельницей и соавтором, возможно, самого богатого и успешного периода в истории Египта. Она не только родила своему мужу шестерых детей, но и стала для него опорой, поддерживая фараона в его начинаниях. В течение долгих лет разные актрисы пытались изображать великую царицу, однако упускалось очень важный нюанс: Нефертити не была белокожей, как себе представляют современники. Помимо этого, скорее всего, под ее головным убором могли быть толстые и вьющиеся волосы, которые очень типичны для этого региона.
Наполеон Бонапарт
Наполеон Бонапарт — известный полководец и первый император Франции. Его часто описывали как человека с низким ростом, высоким лбом и глубоко посаженными глазами. Интересно, что в фильме рассказывается история карьеры великого полководца, которая началась с 24 лет, однако его играет актер, которому уже далеко за 30.
Генрих VIII
На снимке вы можете видеть, как его показали в кино и каким он был в жизни. Генриха VIII обычно вспоминают из-за шести жен короля и его легендарного аппетита. Он был не из лучших мужей, так как был особенно жесток со своими избранницами. Однако его правление - разрыв с Римом, реформация и роспуск монастырей - оказали большое влияние на Англию в формировании ее независимости. В фильме "Еще одна из рода Болейн" король изображен темноволосым и среднего телосложения, однако в действительности у Генриха были рыжие волосы и крепкое телосложение.
Клеопатра на экране и в реальности
Последняя правительница династии Птолемеев известна всему миру своей красотой, однако она выделялась далеко не только внешними характеристиками. Клеопатра была очень мудрой и проницательной женщиной, что принесло процветание и мир стране, ослабленной и расколотой. Она славилась не только своими политическими, но и любовными связями с Юлием Цезарем и Марком Антонием.
Во многих фильмах Клеопатру представляют как очаровательную и соблазнительную женщину с идеальными чертами лица, однако изображения на монетах и бюсты с ее портретом немного отличаются от общепринятого ее образа. Согласно разным данным, у нее был орлиный нос, что не очень может соответствовать нашим стандартным представлениям красоты. Однако это не мешало ей умело манипулировать влиятельными людьми в своих целях.
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Комментарии
По моему, более-менее правдиво можно судить о внешности Наполеона и может быть Генриха 8. Все остальное - бабушка надвое сказала, уж больно источники далекие