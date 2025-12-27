Есенин в качестве примера подошёл бы лучше. Его Безруков сыграл великолепно.
19 актеров и актрис, которые так сыграли наших любимых звезд, что сердце радуется
Один из самых сложных вызовов для актеров в кино — сыграть известного реального человека, поскольку у зрителей уже есть устоявшееся представление о том, как этот персонаж должен выглядеть, говорить и вести себя. Но те, кто рискуют согласиться на такую роль, нередко получают двойную порцию народной любви — как говорится, за себя и за того парня. И как же увлекательно наблюдать за такими перевоплощениями, особенно, если они оказываются максимально точными.
Юлия Пересильд в роли Людмилы Гурченко
Казалось бы, сыграть звезду такой величины как Людмила Гурченко, невозможно, но многие зрители уверены, что Юлия Пересильд блестяще справилась с этой задачей. Сериал «Людмила Гурченко» охватывает почти 50-летний период жизни артистки — от рождения до всенародного признания. Зрители отмечают, что кинолента снята «с уважением к личности Людмилы Гурченко и тактом», а Пересильд создала очень узнаваемый образ, похожий на оригинал даже в жестах и взглядах.
Влад Прохоров в роли Сергея Жукова
Фильм 2024 года «Руки вверх!» рассказывает о творческом пути известной одноименной поп-группы. Роль фронтмена группы Сергея Жукова сыграл молодой актер Влад Прохоров. Внешне он не очень похож на артиста, однако на экране ему удалось довольно точно передать характер персонажа и создать нужный образ простого, влюбленного в жизнь и музыку человека. Сам Жуков назвал актера «своей внутренней реинкарнацией» — настолько точно, на его взгляд, они с Прохоровым совпали харизмой.
Ксения Лукьянчикова в роли Регины Збарской
Сериал «Красная королева» рассказывает о жизни известной манекенщицы Регины Збарской, которую сравнивали в свое время с Софи Лорен. В фильме героиня носит фамилию Барская, а в остальном повторяет многие знаковые моменты из жизни своего прототипа. Кстати, сама Збарская снималась не только для обложек модных журналов, но и в кино — например, в роли итальянской певицы Сильванны в фильме «Матрос с „Кометы“» 1958 года.
Мариэтта Цигаль-Полищук в роли Фаины Раневской
В сериале «Раневская» Мариэтта Цигаль-Полищук показала нам жизненный путь великой актрисы, который был полон взлетов и падений, надежд и разочарований, и привел к всенародной любви и признанию таланта. Картина охватывает более 60 лет из жизни Фаины Раневской — от ее отъезда из Таганрога в столицу в 1915 году до 1978 года. Зрители отмечали талантливую игру Мариэтты Цигаль-Полищук, которая «сумела показать, как при такой нелегкой судьбе ее героиня смогла сохранить здоровый оптимизм, человеческую порядочность, верность выбранному актерскому пути».
Сергей Безруков в роли Александра Сергеевича Пушкина
Сергей Безруков сыграл немало исторических личностей прошлого и настоящего, в том числе, Владимира Высоцкого, Сергея Есенина, Бориса Годунова, а великого поэта Александра Пушкина он воплотил в кино даже трижды. Речь идет о фильмах «Пушкин. Последняя дуэль» 2006 года, «Одна любовь души моей» 2007 года и «Гоголь. Ближайший» 2009 года. Сергей Безруков смотрится весьма органично в роли Пушкина, и речь даже не о внешнем сходстве, а об актерской игре, которая вызывает у зрителей целую бурю эмоций, заставляя переживать за любимого героя.
Юрий Чурсин в роли Михаила Лермонтова
Мини-сериал «Из пламя и света» рассказывает о последних днях жизни великого поэта Михаила Лермонтова. Главный герой в исполнении Юрия Чурсина предстает перед нами личностью неоднозначной, но безусловно талантливой. Зрители высоко оценили игру актера: «Чурсин смотрелся весьма убедительно: неуклюже, романтично, с яркими нотами юношеского максимализма и презрения ко времени и к людям, его окружающим, а также с нестерпимым желанием изменить весь мир».
Ольга Погодина в роли Маргариты Назаровой
Сериал «Маргарита Назарова», рассказывающий о жизни легендарной укротительницы тигров, вышел на экраны в 2016 году. Актриса Ольга Погодина не просто сыграла главную роль, но и лично выполнила большинство трюков, а за номер «голова дрессировщика в пасти тигра» она даже была внесена в книгу рекордов. Актеры работали в кадре с реальными животными, не прибегали к дублерам и компьютерной графике.
При этом лента не превратилась в череду цирковых номеров, а оказалась фильмом, наполненным жизнью и драматизмом одновременно, и зрители не могли этого не отметить: «Ольга Погодина не сыграла роль Маргариты — она ее прожила. В одном из интервью она сказала: „Я теперь не могу смотреть спокойно „Полосатый рейс“ — мне больно...“ И я ей верю».
Алексей Чадов в роли Валерия Харламова
Фильм «Валерий Харламов. Дополнительное время» рассказывает о жизни, карьере и последнем дне жизни знаменитого хоккеиста. Это трогательная история о том, как обычный мальчишка с врожденным пороком сердца смог дважды стать олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и легендой мирового хоккея.
Заглавную роль в киноленте сыграл актер Алексей Чадов, и зрители тепло приняли его работу, отмечая, что «он практически перевоплотился и внешне, и внутренне в Валерия».
Елизавета Янковская в роли Ники Турбиной
Фильм «Ника» рассказывает о трагической судьбе поэтессы Ники Турбиной, которая прославилась на всю страну своими детскими стихами. Но девочка выросла, и теперь она сомневается, были ее прошлые произведения написаны ею самой или их ей так или иначе надиктовала мама. Покинувшая Нику муза и внутреннее одиночество после оглушительной славы ведут девушку к трагическому финалу.
Зрители не могли не отметить яркую игру актрисы в главной роли: «Пластичная, тонкая и абсолютно настоящая Лиза Янковская настолько органична в этой роли, что у меня есть вопросики, а правда ли это игра? 11 из 10! Браво!»
Дмитрий Власкин в роли Эдуарда Стрельцова
В сериале «В созвездии Стрельца» роль легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова сыграл актер Дмитрий Власкин. Непростая судьба олимпийского чемпиона показана с детства спортсмена до его зрелых лет и позволяет с головой погрузиться в атмосферу второй половины прошлого века.
Зрители тепло приняли этот сериал и высоко оценили актерский талант Дмитрия Власкина: «Очень хорошо сыграл в сериале о Стрельцове. Как-то не собиралась смотреть, но досмотрела. Исполнитель главной роли выше всяких похвал».
Ольга Фадеева в роли Валентины Толкуновой
Несмотря на то что главную героиню сериала «Она не могла иначе» звали не Валентина Толкунова, а Алевтина Толкачева, сложно не заметить и сильнейшее внешнее сходство, и созвучие фамилий. История одной из самых душевных исполнительниц прошлого, которая со сцены пела и про маму, и про девушку в цветастом полушалочке, и про носики-курносики, вышла очень трогательной.
Зрители высоко оценили игру актеров и саму киноленту: «Сразу проникаешься искренней симпатией к главной героине, с волнением следишь за удивительным развитием событий нескольких десятилетий ее жизни. После просмотра последней серии остается очень светлое ощущение завершенности и душевного удовлетворения».
Андрей Чернышов в роли Владимира Маяковского
Премьера мини-сериала «Маяковский. Два дня» состоялась в 2013 году и была приурочена к 120-й годовщине со дня рождения поэта. Главную роль в биографической ленте сыграл актер Андрей Чернышов, портретное сходство которого с Владимиром Маяковским просто бросается в глаза. Но дело не только во внешней схожести, но и в талантливой актерской игре, и зрители не могли этого не заметить: «Игра Чернышова заставила меня покрыться мурашками. Именно таким я себе его (Маяковского) и представляла: с красивым громки голосом, большой и чистой душой».
Фильм показывает не только 2 последних дня из жизни великого поэта, но и многие моменты его взросления и становления. Картина прямо-таки подводит зрителей к пониманию причин трагичного финала.
Олеся Судзиловская в роли Любови Орловой
16-серийный художественный фильм «Орлова и Александров» вышел на телеэкраны в 2015 году. Он рассказывает о жизни, творчестве и любви актрисы Любови Орловой и режиссера Григория Александрова, которые прожили в крепком семейном и творческом союзе 42 года.
Одну из главных ролей в сериале сыграла Олеся Судзиловская, которая поразила зрителей своим талантом: «Никогда не думала, что гламурная Судзиловская сможет так искренне сыграть Орлову. За нее болеешь, переживаешь, плачешь».
Ольга Лерман в роли Елены Вяльбе
История блистательной лыжницы XX века снята в жанре спортивной драмы. Зрителям показывают непростой путь к золотым медалям, который начала маленькая девочка из Магадана, а закончила известная на весь мир Елена Вяльбе. Спортсменку в фильме играют 3 актрисы: внучка лыжницы — Ангелина Вяльбе — изображает свою бабушку в детском возрасте, Полина Ватага — в 14 лет, а Ольга Лерман — взрослую Елену Вяльбе.
Основной спортивный накал событий строится вокруг чемпионата мира 1997 года в Норвегии, где произошло одно из самых ярких событий в истории мирового спорта. Там Елена Вяльбе смогла завоевать золото во всех 5 гонках: 5 км, 10 км, 15 км, 30 км и в эстафете — этот ее рекорд не превзойден до сих пор. Вместе с Ольгой Лерман зрители как будто возвращаются на 20 с лишним лет назад, когда вся страна болела за великую спортсменку и не отходила от экранов во время женских лыжных гонок.
Зрители хорошо приняли игру Ольги Лерман в роли знаменитой лыжницы: «Она и внешне похожа на реальную Елену Вяльбе, и очень хорошо стоит на лыжах, хотя не профессиональная спортсменка. Видно, что подготовка к роли проходило интенсивно и долго. Это вам не просто курточку переодеть».
Артем Волобуев в роли Владимира Мулявина
«За полчаса до весны» — сериал, рассказывающий о том, как создавалась, пожалуй, самая популярная группа 1970-х — ансамбль «Песняры». Здесь показан весь путь становления руководителя группы — Владимира Мулявина — от юноши с горящими глазами, талантливо играющего на гитаре, до руководителя популярнейшего ВИА.
Зрителям понравился актерский состав фильма: «Владимир Мулявин предстает как живой человек со всеми его достоинствами и недостатками, а не как картонный плакатный персонаж. Плюс сериала — поразительное внешнее сходство актерского ансамбля с реальными „Песнярами“».
Ирина Антоненко в роли Тамары Синявской
В 2020 году на экраны вышел сериал «Магомаев», рассказывающий об истории любви яркого эстрадного исполнителя и оперной певицы Тамары Синявской, которая стала в итоге его женой. Главную роль блистательно сыграл актер Милош Бикович, а в роли его супруги выступила актриса и фотомодель Ирина Антоненко.
К подбору актеров для сериала была привлечена сама Тамара Синявская, и зрители одобрили ее выбор пусть и не самой популярной, но достойной актрисы: «Ирина Антоненко была притягательна, очаровательна, какое наслаждение наблюдать за ней! Красота, грация, сдержанность».
Дмитрий Мухамадеев в роли Антона Чехова
4-серийный фильм «Прощайте, доктор Чехов!» рассказывает о жизни гениального драматурга и отличного доктора Антона Павловича Чехова, который даже в кругу друзей и близких чувствовал себя крайне одиноким человеком. Зрители оценили картину так: «Большая режиссерская, актерская работа и выполнена достойно, на высоком уровне. Актеры подобраны очень хорошо, играют талантливо».
Анастасия Савосина в роли певицы Валерии
Несмотря на то что сценический псевдоним героини сериала «Была любовь» не Валерия, а Виктория, фильм презентован как история жизни популярной певицы. Главную роль в киноленте сыграла актриса Анастасия Савосина, внешнее сходство которой со звездой трудно отрицать. Да и ее способность вжиться в роль зрители также оценили: «Актриса прекрасно передает образ. И с каждой новой сценой кажется, что это сама Валерия играет».
Георгий Тараторкин в роли Максима Горького
4-серийный фильм «Плен страсти» рассказывает о последних днях жизни Максима Горького. Творческий путь писателя показан через призму его отношений с женщинами, каждую из которых он по-своему любил в разные периоды жизни.
Несмотря на то что фильм не приобрел большой популярности, зрители высоко оценили игру Тараторкина в роли Горького: «Георгий Тараторкин просто великолепен. Очень правдоподобен — и внешнее сходство, и походка, и речь с ударением на „о“. А в глазах и печаль, и усталость, и любовь».
Теперь предлагаю фильмы , где актер сыграл актера сыгравшего актера...