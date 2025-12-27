19 актеров и актрис, которые так сыграли наших любимых звезд, что сердце радуется

Сериал «Маргарита Назарова», рассказывающий о жизни легендарной укротительницы тигров, вышел на экраны в 2016 году. Актриса Ольга Погодина не просто сыграла главную роль, но и лично выполнила большинство трюков, а за номер «голова дрессировщика в пасти тигра» она даже была внесена в книгу рекордов. Актеры работали в кадре с реальными животными, не прибегали к дублерам и компьютерной графике.

При этом лента не превратилась в череду цирковых номеров, а оказалась фильмом, наполненным жизнью и драматизмом одновременно, и зрители не могли этого не отметить: «Ольга Погодина не сыграла роль Маргариты — она ее прожила. В одном из интервью она сказала: „Я теперь не могу смотреть спокойно „Полосатый рейс“ — мне больно...“ И я ей верю».