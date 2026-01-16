У подруги парень младше на 23 года, живут вместе несколько лет. Ему 26. И полностью её содержит, хорошо зарабатывает. Она работает просто в удовольствие. У неё сын чуть младше его, дружат.
15+ двойных стандартов, к которым мы так привыкли, что порой уже не замечаем
Все мы охотно открещиваемся от двойных стандартов: это не про нас, это изжившее себя прошлое. Но стоит внимательно присмотреться к самым обычным бытовым ситуациям и становится неловко. Потому что очень быстро выясняется, что двойные стандарты никуда не исчезли: вот они, как жвачка прилипшая к подошве, все еще с нами. Мы используем их на автопилоте, кидаемся шаблонными фразами и даже не замечаем, как они несправедливы.
Разница в возрасте между партнерами это нормально, но почему-то лишь тогда, когда старше — мужчина
Начальство от мужчин, по умолчанию, ждет карьерных амбиций, а женщин подозревает в том, что они в любой момент бросят работу ради семейного очага
Если на должность претендуют оба, но Петрова работает дольше, то, по умолчанию, более амбициозен как раз Птичкин.
Ставить детям в пример других детей считается нормальным, но, если дети позволят сравнить своих родителей с чужими, то это что-то за гранью
Вы буквально вчера такое поведение записали в стереотипа прошлого, и утверждали, что современные родители не сравнивают
Нас учат отстаивать личные границы. Если только речь не идет о членах семьи, конечно
Это фигня. Моя маман врывалась в ванную, когда я купалась. Тогда о "личных границах" никто понятия не имел. Ещё и ругала меня, если я закрывалась от неё. До сих пор не понимаю, зачем она это делала.
Для мам нормально вовлекаться в жизнь детей, от отцов же такое внимание кажется чем-то необычным
Только вот её с большей вероятностью отпустят, а ему скажут что у ребёнка есть мать, а отчёт кому-то таки сделать надо.
Считается, что мужчины разбираются в технике, а вот от женщин не ждут экспертности в этом вопросе. Даже если речь идет об элементарных бытовых приборах
Давным давно, когда мобильные телефоны выглядели по-разному, пришла я в магазин, чтоб подобрать себе телефон ( и понять сколько накопить нужно). И вот хожу я вдоль полок. У этого камера 2м, у этого процессор хвалят, а вот у этого аудио хорошо звучит. А потом " Ой! Красненький!". В итоге конечно купила по техпараметрам, но красненький ну очень хотелось, если б деньги были сразу, то, возможно, не удержалась бы))))
Потребности в еде у каждого индивидуальные, но отчего-то считается, что именно мужчина должен полноценно питаться, а женщинам следует ограничивать себя ради фигуры
Труд мам в декрете до сих пор обесценивается
А что, так могла сказать про декрет - "дома сидишь" - женщина, которая сама так же "сидела" с ребёнком кого-то?
В одном и том же возрасте мужчине еще «нагуляться» надо, зато женщина уже «засиделась в девках»
Навыки вождения либо есть, либо нет. И это не зависит от пола автовладельца. Но некоторые до сих пор думают иначе
Между тем стиль вождения мужчин и женщин отличается, не зависимо от навыков. Женщины соблюдают скоростной режим, а мужчины чаще лихачат. Но вот с манёврами ситуация обратная.
Некоторые хобби и увлечения до сих пор делят на «мужские» и «женские»
Достаточно выйти на озеро и посмотреть кто там рыбачит, не говорю уж зимой, чтобы стало понятно что да, есть хобби мужские и женские.
Впрочем, как и профессии
Ну, прямо как в сериале "Воронины". Только там баба рыжая была. Прикольно.
Там, где мужчину-начальника похвалят за то, что держит всех в кулаке, женщине припишут плохой характер
Видел и тех, и тех. Про мужика обычно говорили - с похмела что ли или ну, жена с утра не дала. Про женщин - пмс или никто не трахает. Что характерно, никого из таких начальников не хвалили, независимо от пола.
Менять свою жизнь никогда не поздно, но отчего-то считается, что такая роскошь доступна только молодым
Я свою жизнь и работу поменяла в 45 лет, когда уехала в другой город (за 800 км. от родного).
Там, где маму осудят за малейший промах, к отцу подойдут совсем с другой меркой
Когда ребёнка забирают поздно, то неважно кто это- мама или папа, воспитатель не будет умиляться. Ну, может быть только вслух не будет высказывать претензии мужчине. Рабочий день у воспитателя не резиновый. Все хотят уйти домой пораньше.
Мужчины могут покупать себе дорогие вещи, рассматривая их как финансовое вложение, женские же штучки это всегда пустые траты
Многие мамы считают свою бесцеремонность нормальной, но, только представьте что бы случилось, если бы себя так же повел мужчина
Сравнили *опу с пальцем. Естессно, физиология разная и реакция на бесцеремонное вторжение тоже разная.
Нежелание мужчин выглядеть как старый дед всячески поощряется, а вот дам в возрасте можно и покритиковать за то же самое
И опять же замечу, обсуждают такое за спиной в основном кто? Ни разу не слышал от мужиков в курилке, ну, условная "Марфа Васильевна", вырядилась, ваще не по возрасту.
А с какими двойными стандартами чаще всего сталкиваетесь вы? Может быть у вас есть истории, как в этой статье, которые вызвали натуральный приступ праведного гнева и вам захочется ими поделиться?
Комментарии
Если начальник не соблюдает инструкцию, то это прощается, мало ли, со всеми бывает.
Если работник не соблюдает инструкцию, то он идиот и государственный преступник.
Картинки хорошо нарисованы: и задний план тщательно прорисован, цвет везде теплый и насыщенный, у героев читаются и эмоции, и возраст, и даже характер. Каждую картинку разглядывала с удовольствием.
А у вас везде две бабы сплетничают с противными лицами. Это не стереотипы? В реальности мужики порой сплетничают не хуже баб, и женщин - молодящихся или заводящих себе молодых партнёров - осуждают гораздо жестче.
Понятно всё про стереотипы. В современном обществе стараются сравнить мужчин и женщин по образу жизни, мышлению и прочим особенностям. Но забывают учесть, что помимо чисто внешнего различия у мужчин и женщин абсолютно разная физиология. Это, как две различных солнечных системы со своими планетами, ритмами, стихиями. Поэтому меня лично бесят такие статьи, где пытаются сравнивать отношения к мужчинам и женщинам в одинаковых ситуациях. Глупо сравнивать!