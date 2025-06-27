Работала в тех.поддержке. Однажды звонившая дама отказалась со мной разговаривать, требуя переключить ее н_а настоящего инженера. Мой начальник тогда провел с ней беседу н_а тему сексизма :) это было почти 20 лет назад. Но вот совсем недавно один особо одаренный разработчик к моей коллеге обращался не иначе, как "девочка". Бесят.
14 историй о двойных стандартах, от которых и у мужчин, и у женщин уже зубы скрипят
Наверняка в жизни каждого бывало такое, что нас оценивали по-разному в зависимости от принадлежности к женскому или мужскому полу. Такое неоднократно случалось и с другими пользователями сети, которые поделились своими историями.
- Стоял с 3-летней дочкой в очереди на кассу. Женщина рядом разумилялась и начала тараторить: «Какая же милая девочка! Как красиво тебя мама одела!» Я улыбнулся, но сказал, что дочку сам одевал. Дамочка тут же нахмурилась и выдала: «А ей не холодно?» © Arithered / Reddit
- Заключала крупную сделку. Пришли серьезные покупатели, все мужчины. Я их встретила, повела в конференц-зал. И как только мы туда зашли, один из них выдал: «Милая, давай быстренько принеси-ка мне черного кофе с сахаром». Я постояла секунду в недоумении и промолвила: «Да, конечно». Когда я вернулась, босс представил меня руководителем текущего проекта, а я начала демонстрировать им презентацию, объясняя детали. Тот мужчина был в смущении. Уверена, что такого недоразумения бы не произошло, если бы на моем месте был мужчина. © Laura Parker / Quora
- Я — девушка, работаю техническим специалистом по установке и ремонту в телекоммуникационной компании. И вот когда я звоню клиентам сказать, что еду по их заявке, почти всегда на том конце провода думают, что им звонит девушка из службы поддержки. Их удивлению нет предела, когда выясняется, что именно я и есть тот специалист, который сейчас приедет. Мои коллеги-мужчины с таким не сталкиваются. © gemhreqo / Reddit
- Дело было на днях. Мы живем в жилом комплексе, у нас годовалый малыш. Местные мамочки решили устроить вечеринку для детей. Я, как образцовый отец, взял своего и пошел. И что вы думаете? Я был там не просто единственным парнем, ведь под конец, когда дошло до фотосессии, меня назначили ответственным за съемку! По сути, просьба сделать снимки — это был единственный раз, когда со мной кто-либо заговорил. Само собой, на групповых фото меня не оказалось. © zeer0dotcom / Reddit
- Заказываю стейк в ресторане. Официант тычет в меню на одну строчку выше и говорит: «Вот этот стейк для женщин». Я ему говорю, что хочу тот, другой. Он опять недоуменно показывает на ту позицию, мол, это для женщин. Да почему? И тут он выдал: «Да потому что он меньше». И это все происходило на глазах у моих коллег. © iam_valerie.k
Стейк обычно весовое блюдо, т.е. сам гость примерно сообщает, сколько ему надо. Что там за стейк для женщин?
- Заказываем кофе с мужем. Я всегда беру американо, а он латте. Но почему американо всегда ставят ему, а мне дают латте? © alina.foxfreelance
- Я стал отцом и теперь постоянно натыкаюсь на предвзятое отношение. Буквально вчера позвонила медсестра по поводу телемедицинской консультации для моего сына. Она сходу заявила: «А может, я лучше с мамочкой поговорю?» Нет, дорогуша! Мы с «мамочкой» дали тебе мой номер не для красоты. Я вообще-то компетентный отец, который в состоянии ответить на вопросы о здоровье собственного сына! © NovaZ1 / Reddit
- Отец вечно отговаривал меня от получения научных степеней. Он говорил: «Мужчинам не нравятся женщины с кучей мыслей и идей». Он ненавидел мою детскую любовь к науке до такой степени, что портил мои проекты. Я сказала, что хочу докторскую степень — он меня высмеял. Сказал, что надеется, муж не поддержит эту «чушь». Моей матери он тоже не позволил получить докторскую. Этой осенью я иду в докторантуру. Меня поддерживает любящий муж. А отец до сих пор искренне не понимает, почему я с ним не разговариваю. © Substantial_Ant_4845 / Reddit
- Тружусь разработчиком. На собеседованиях с мужчинами иногда чувствовала от них откровенное пренебрежение и слышала смешочки. На работе не задалось общение с коллегой, который то и дело пытался подловить меня на том, что я чего-то не знаю. Но у него ничего не получалось. © Подслушано / Ideer
- Зашла я в музыкальный магазин за барабанными палочками. Продавец спрашивает: «А какими он обычно пользуется?», Мол, покупаю же для какого-то мужика. Я просто ответила, что выбираю для себя. А он посмотрел на меня недоуменно и извинился. © mycatiswatchingyou / Reddit
- Отец купил себе новую машину, а старую подарил моему брату, хотя у него даже прав еще нет. Он учился в автошколе на «отвали» и все никак не может сдать теорию. Даже появление машины его совсем никак не мотивирует. А я сама побежала в автошколу, когда мне стукнуло 18, с первого раза сдала теорию, с практикой пришлось немного помучиться, но и ее сдала. Мечтала о машине, но денег не было. Я обеспечиваю себя сама, снимаю квартиру, учусь в магистратуре на бюджете, работаю. Но, по мнению отца, я недостойна машины лишь потому, что я — женщина! Ведь я ее сломаю или разобью, потому что «у женщин в крови нет умения водить авто, они на это не годятся». Так обидно было! Высказала отцу все, что думаю по этому поводу, разругались в пух и прах. © Подслушано / Ideer
- Я работала помощником управляющего в отделе инструментов. Однажды пришел мужчина, который наотрез отказался меня слушать и все время требовал «поговорить с мужчиной». Тогда я пошла и нашла самого молодого парня, который проработал у нас меньше всех. Он был хорошим малым и понял мою задумку. Я попросила его поговорить с покупателем. Каждый раз, когда тот задавал ему вопрос, парень поворачивался ко мне, выслушивал ответ и затем просто повторял мои слова клиенту. И подобные вещи там происходили постоянно! © swrapunz / Reddit
- Недавно гуляла с малой, и ее мучили колики — орала на всю улицу. И одна дамочка на меня так фыркнула! Мол, ребенка успокоить не может, что за мать! А на следующий день снова гуляем, снова малая орет. Но в нашу сторону никто даже не пискнул, ведь ее укачивал мой муж. И на него смотрели с большим уважением. Ну что за двойные стандарты! © moryachka_ph
- Пришла я в торговый центр за подарочными сертификатами. Взяла 5 штук на приличную сумму. Женщина-кассир пробивает все это и вдруг выдает: «А ваш мужчина вообще в курсе таких трат?» Я аж ошалела и как выдала: «Я сама себе мужчина». © CoolAccountant / Reddit
Иногда могут задать жару и наши вторые половинки, которые иногда отчебучат такое, что хоть кино снимай.
Комментарии
У меня в собственности семь помещений. Что-то сдаю ВБ, Озон, что-то даже частному дет. саду. Есть помещение под танцы, даже на пилоне) есть мини салон)) я поставила там кушетки и кресла. Арендуют косметологи, маникюр, педикюр, наращивание ресниц, волос и т.д. также есть "офисное помещение", с хорошим вай-фаем, удобными столами и креслами, хорошими компами.Именно в нем я сама тружусь. На днях заходит какой то чмо. И меня же мной пугает🤣типа аренда три месяца
вовремя не оплачивается. типа как только я ему деньжат отстегну за 9 хороших офисных мест, которые предоставлены в этом помещении, так сразу такаЯ то претензий иметь не будет и все дальше гладко пройдёт.Как только я встала из за стола и сказала, что Я это Я, его ветром сдуло) И смех и грех
Моя история! С 9 лет росла без отца. Видела : чтобы гвоздь забить или шуруп вкрутить много ума не надо. Росла и училась всему, во многом, еще и благодаря телевизору, "Школа ремонта", например. Был ошибки, но со временем, стало получаться. Сама делала проводку в кухне, клала кирпичную стену, о ремонте дома вообще молчу. А со стороны- одинокая женщина, с больной мамой, сама в жизни пробивается. Приезжали новые соседи, видят мужчины меня, и барственно : если что, поможем! А как увидят, сколько я могу, языки прикусывали,косо смотрели, не они, а я им, скорее, помогу! Даже дедушка-сосед однажды сказал:- Н всякий мужик столько умеет, сколько ты, женщина!
Когда я наняла мастеров, крышу полностью перекрывать, все же тут физически одной женщине не справиться (оплачивала тоже я, с женской заработанной трудом зарплаты), с улицы какой-то бомж пришел, видимо, подработать хотел. Говорит им: - Хозяина позовите! Я выхожу - что? А он сквозь меня смотрит, и раздраженно: - Я же сказал, хозяина, а не бабу его! Работники и говорят - это и есть хозяйка! Мужик спекся, и мигом свалил. Вот где двойные стандарты.