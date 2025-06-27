14 историй о двойных стандартах, от которых и у мужчин, и у женщин уже зубы скрипят

Моя история! С 9 лет росла без отца. Видела : чтобы гвоздь забить или шуруп вкрутить много ума не надо. Росла и училась всему, во многом, еще и благодаря телевизору, "Школа ремонта", например. Был ошибки, но со временем, стало получаться. Сама делала проводку в кухне, клала кирпичную стену, о ремонте дома вообще молчу. А со стороны- одинокая женщина, с больной мамой, сама в жизни пробивается. Приезжали новые соседи, видят мужчины меня, и барственно : если что, поможем! А как увидят, сколько я могу, языки прикусывали,косо смотрели, не они, а я им, скорее, помогу! Даже дедушка-сосед однажды сказал:- Н всякий мужик столько умеет, сколько ты, женщина!

Когда я наняла мастеров, крышу полностью перекрывать, все же тут физически одной женщине не справиться (оплачивала тоже я, с женской заработанной трудом зарплаты), с улицы какой-то бомж пришел, видимо, подработать хотел. Говорит им: - Хозяина позовите! Я выхожу - что? А он сквозь меня смотрит, и раздраженно: - Я же сказал, хозяина, а не бабу его! Работники и говорят - это и есть хозяйка! Мужик спекся, и мигом свалил. Вот где двойные стандарты.