Про привередливого в еде мужа можно сказать одно - неделю не кормить. Пусть жрет то, что добудет сам. Помогает. Муж не кот или пес, без вашей заботы не издохнет.😆
14 человек, у которых вторая половинка оказалась тем еще фруктом
Истории
2 часа назад
Бывает, живешь с человеком и горя не знаешь. Но в один момент все может резко измениться. После этого и до разрыва отношений может остаться всего ничего.
- Муж просто достал с едой. Сам говорит, мол, не привередливый и ест все, а на деле: «Это не хочу, то не хочу». Если остается молоко или кефир, то готовлю из них блины, оладьи, пирожки, пончики. В итоге 2 съест, а остальное в мусор. Уже спрашиваю, что бы он хотел, чтобы точно ел нормально, а в ответ: «Что-нибудь». Я уже запарилась постоянно ломать голову, проще развестись. К готовке уже отвращение. © Подслушано / VK
- У знакомой с мужем средь бела дня украли новую машину. Муж рвет на себе волосы от отчаяния, не спит, постоянно на связи с полицией. Жена тоже себе места не находит. И тут подошла ко мне коллега и выпалила: «Идиотская ситуация. Ведь мы купили у него авто, а он устроил для жены какой-то спектакль. Как нам на ней теперь ездить?» © Ирина Ткаченко / Dzen
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- Закрутила роман в командировке. Наша поездка была связана с переездами, приходилось оформлять документы в отелях. В один день, выходя из машины, подвернула лодыжку и отдала свой паспорт ухажеру. Из отеля он вышел в состоянии шока, сказал: «Ты что, старше меня на целых 16 лет?» Ну а я всегда моложе лет на 10 выглядела. После этого он начал относиться ко мне как к своей матери. А что изменилось-то? Великие знания прибавляют великие печали. © Алла Георгиева / Dzen
- Влюбился в девушку так, что крышу снесло. Но в один день она заблокировала меня во всех соцсетях и пропала. Смирился, через пару лет женился. И вот недавно она объявилась, захотела встретиться. Оказалось, девушка исчезла, потому что испугалась беременности. Сейчас воспитывает двоих детей, один из них от меня. Ребенку, конечно, буду помогать. © Как мы расстались... / VK
- У моего мужа какая-то мания выбрасывать все подряд, даже то, что не следует. Он может взять и выбросить половину масла и открыть новую упаковку. Он может выбросить любую вещь, которая, по его мнению, создает беспорядок. Так он избавился от коллекции наших дисков, новой одежды, которую еще никто не успел поносить, одеяла, полотенца, обуви. А еще я узнала, что он не может сказать что-то строго нашей собаке, чтобы ее не обидеть. © a_cat_named_zephyr / Reddit
"Испугалась беременности", обычно после этого или аборт делают, или перестают бояться, а не исчезают бесследно из жизни ничего не подозревающего ухажёра и рожают ещё и второго ребенка. Страх таки прошел, или второй папаша тоже не в курсах своего отцовства?
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- Мы с мужем всегда скидывались на быт, еду, делили аренду квартиры пополам. Внезапно он перестал давать деньги. Заплатив за аренду сама, решила поговорить с ним, однако он смотрел на меня стеклянными глазами. Поняла, что все кончено, когда он залез в мой кошелек и выгреб оттуда всю наличку. Я не скандалила, а просто съехала из квартиры. Заявление на развод подала через пару месяцев. © Как мы расстались... / VK
- Мой парень сидел на диване и снял очки, положив их рядом с собой. Я не заметила и села на них. Естественно, они сломались. Очки брендовые, я не знала, сколько такие стоят, и предложила парню денег. Он их взял, но вместо того, чтобы купить себе новые, он починил сломанные, а остальные деньги просто забрал себе. © Подслушано / Ideer
- Знакомая была счастлива замужем. И вот однажды муж уехал по делам, а она забыла ему сказать, что купить на ужин. Позвонила. То ли он случайно нажал на принятие вызова, то ли сбой в системе произошел, но она отчетливо услышала как муж ругается с какой-то женщиной. Причем ругались они как муж и жена, живущие в несчастливом браке. Сначала она подумала, что не туда попала, но позже поняла, что это все-таки голос ее мужа. Он изменял ей 4 года. Развелась. © Мендалиева Гульмира / Dzen
- У жены какой-то бзик. Она не сдружилась с моей мамой. У нас с матерью были всегда уважительные отношения и без лишних сюсюканий, но с проявлением заботы. Я ей звоню раз в неделю, заезжаю примерно раз в 3-4 недели. Она живет с младшим братом и сестренкой. Поэтому не переживаю, что одна.
После звонков жена постоянно называет меня маменькиным сынком. Говорит, что я с ней секретничаю. Хотя по факту я только узнать, как дела, звоню и спросить, не надо ли чем помочь. Реально так. Беседы длятся секунд 30-40. Даже показывал жене статистику звонков. Мама — человек ненавязчивый. Тоже может позвонить раз в пару недель и то, если я эти пару недель не звонил. © Аноним / Pikabu
- Муж достал чистое белье из стиралки и разорался, что я не умею ею пользоваться. А все потому, что все вещи оказались плотно скомканы внутри пододеяльника. Про «эффект пододеяльника» он никогда не слышал и наблюдал такое впервые. Пришлось в интернете искать и доказывать, что я не специально сложила все таким образом. © Подслушано / Ideer
- После свадьбы подруги поехала домой на такси. Приезжаю, а там какая-то девица бегает в моем полотенце, а мужу плохо стало. Вызвала такси для девицы, а за рулем был ее муж. Как оказалось, мой супруг и муж этой барышни в прошлом были друзьями. Мой подтвердил, что их связь с этой девушкой длилась 5 лет. В общем, забрала у него ключи, вещи выкинула в окно, заблокировала везде. Он пытался вернуться, но его поезд ушел. Муж девицы тоже выгнал ее из дома. Самое интересное, что мой бывший после этого случая с ней расстался. © Спросите Еву / Dzen
В этой "прекрасной" истории не хватает только "неизбитого" финала - авторка в итоге вышла зауж за того таксиста, мужа любовницы...
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- Я была в шоке, когда узнала, что мой парень совершенно серьезно считал, что слово «тонкий» имеет абсолютно противоположное значение реальному. Я все годы думала, что он просто прикалывается. Потом еще и оказалось, что он путает слова «горизонтально» и «вертикально». Например, после длинного дня он падал на кровать и говорил: «Ох, как приятно, наконец, принять вертикальное положение». © MrsStoneBones / Reddit
- Муж внезапно устроил мне новый «медовый месяц». Романтика, подарки, ужины! Приятно, конечно, но как-то подозрительно. Стала подозревать измену, потребовала объяснений. Он сначала отнекивался, а потом выдал как на духу: "Услышал, как ты в разговоре с мамой сказала, мол, как же он мне надоел! © Карамель / VK
- У подруги жадный муж. При наличии денег купил жене в кредит шубу и кольцо, причем взял его на имя жены. Прошел месяц, их квартиру обокрали, воришки взяли лишь шубу и кольцо. Еще через месяц, мы увидели эту шубу и кольцо на его любовнице. Подарил одну шубу на двоих. Жена все узнала и устроила скандал прямо у квартиры любовницы. Рассталась она с ним. Та любовница стала его женой. Потом у него появилась новая жена, а та, которая была любовницей, вновь стала таковой. © Ирина Ткаченко / Dzen
У некоторых женщин, что ни день, то сплошное приключение. О некоторых из таких веселых деньков поведали пользователи сети.
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Какие интересные супруги бывают, хоть в кино не ходи, дома такие страсти бушуют.
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