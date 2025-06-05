14 человек, у которых вторая половинка оказалась тем еще фруктом

"Испугалась беременности", обычно после этого или аборт делают, или перестают бояться, а не исчезают бесследно из жизни ничего не подозревающего ухажёра и рожают ещё и второго ребенка. Страх таки прошел, или второй папаша тоже не в курсах своего отцовства?